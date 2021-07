Das hat fast jeder schon mal erlebt: Man läuft einen Gehweg entlang, tief in Gedanken versunken, die Füsse bewegen sich nahezu automatisch und plötzlich gibt es einen Reiz, der das Gehirn über das Aufrechterhalten der Mobilfunktionen hinaus tätig werden lässt. In diesem Fall wird es von der durch den Gehörsinn angestoßenen Frage bewegt: Warum in aller Welt dudelt Balkan-Pop in einer Wohnstraße, wo weit und breit keines jener Lokale einlädt, in denen man Djuvec-Reis, Fleischspieße, Pommes und eingelegte Zwiebeln in großen Mengen bekommt?

Das Gehirn schaltet die Augen auf Suche, und die nehmen zwei prachtvolle neue Tieflader wahr, auf denen jeweils ein sehr betagter BVG-Schlenki vertäut ist. Die Fahrertür der einen Zugmaschine steht offen, die Quelle der Musik ist ausgemacht. Ein paar Schritte näher und zu sehen ist eine Szene voller Trucker-Romantik.