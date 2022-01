Berlin - Dumm gelaufen. Weil über Jahre hinweg offenbar niemand gemerkt hat, dass Planungen nicht zueinanderpassen, hat Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) jetzt ein Problem. Betroffen ist ein zentrales Projekt der Verkehrswende in Berlin: der Ausbau des Nahverkehrs. In Zukunft, so steht es im Nahverkehrsplan des Landes, sollen wieder Straßenbahnen über Baumschulenweg nach Schöneweide fahren. Doch die Planer haben nicht mitbekommen, dass ein anderes Projekt der Strecke im Weg ist. Die Marggraffbrücke in Baumschulenweg, die bald abgerissen und neu gebaut wird, hat künftig keinen Platz für eine Straßenbahn mehr. Dass sich die Berliner Verwaltung die Tramtrasse im Südosten Berlins selbst verbaut hat, kam erst jetzt durch Zufall heraus. SPD und Linke sind konsterniert. Der Fahrgastverband IGEB spricht von einem Skandal.

„Zum wiederholten Male hat es der Berliner Senat versäumt, die Weichen für seine viel beschworene Verkehrswende zu stellen“, kritisierten die Fahrgastvertreter Christfried Tschepe und Jens Wieseke am Montag. Im Jahr 2019 beschloss das Land den bis 2023 geltenden Nahverkehrsplan mit dem ÖPNV-Bedarfsplan. „Er sollte mehr sein als eine hübsch anzusehende Vision bunter Linien“, so der Verband. „Aber viel mehr ist das Dokument anscheinend nicht wert, wenn jetzt eine Brücke für mindestens die nächsten 50 Jahre gebaut wird, auf der es keinen Platz für eine Straßenbahn geben wird.“

Schneller von der Innenstadt nach Treptow-Köpenick

Es geht um die geplante, fast 14 Kilometer lange Verbindung vom Potsdamer Platz über den Hermannplatz nach Schöneweide, die bis 2035 entstehen soll. Ein wichtiges Projekt, so die Planer. „Entlang der Strecke besteht ein hohes Nachfragepotenzial durch sehr hohe Wohndichte sowie hohe Gewerbe- und Einzelhandelsdichte. Der Abschnitt ist bereits heute einer der am stärksten nachgefragten Busachsen in Berlin.“ Die Neubaustrecke würde vielen Fahrgästen mehrfaches Umsteigen ersparen, erläuterte ein Insider. „Sie würde für kürzere Reisezeiten zwischen den dicht bebauten Innenstadtquartieren und den wachsenden Treptow-Köpenicker Wohngebieten sorgen.“

Dass das auf 175 Millionen Euro taxierte Vorhaben durch eine andere, Jahre zuvor begonnene Planung im Treptow-Köpenicker Ortsteil Baumschulenweg unmöglich gemacht wird, wurde jüngst durch einen Bericht der Berliner Zeitung bekannt. Die Marggraffbrücke, die im Zuge der Köpenicker Landstraße über den Britzer Verbindungskanal führt, leidet unter Betonkrebs und Korrosion. In dem Bericht teilte das Wasserstraßen-Neubauamt des Bundes mit, dass der seit langem geplante Abriss und Neubau demnächst in Angriff genommen werden. Allerdings: Anders als auf dem jetzigen Bauwerk von 1965 sei auf der neuen Brücke keine Straßenbahnstrecke mehr vorgesehen. Ein Wiederaufbau wäre auch gar nicht mehr möglich, weil der bisherige Platz anderweitig verplant sei – für den Kraftfahrzeugverkehr.

Das Projekt hat sich erledigt, sagt Senatorin Jarasch

Bis 1973 fuhren Straßenbahnen über die Marggraffbrücke. Dann verlor der mittlere der drei Überbauten seine Gleise. Auf der neuen Kanalquerung werde sich eine Tramtrasse nicht mehr unterbringen lassen, bestätigte ein Planer. „Obwohl der Autoverkehr möglichst weitgehend über die parallele Stadtautobahn A113 verkehren soll, wurde vom Senat eine Verlängerung der vorhandenen Linksabbiegespur zur Minna-Todenhagen-Straße bestellt“, fasste der Fahrgastverband zusammen. Dafür beteilige sich das Land Berlin an den Kosten des Projekts, die der Bund mit 16 Millionen Euro beziffert.

Künftig sei die Fahrbahn stadtauswärts 13 Meter breit, die Fahrbahn stadteinwärts 9,75 Meter, bestätigte Rolf Dietrich, Leiter des Wasserstraßen-Neubauamts. Vier Fahrstreifen in Richtung Schöneweide, weiterhin drei in Richtung Baumschulenweg – viel Platz für den Kraftfahrzeugverkehr. Immerhin: Beidseitig werden getrennte Geh- und Radwege mit einer Gesamtbreite von 6,10 Meter gebaut. Außerdem entsteht unter der neuen Brücke Platz für die seit Jahren geforderten Uferwege für Fußgänger und Radfahrer. Doch für die geplante Straßenbahnstrecke fehlt die nötige Fläche – wegen der Forderung des Landes. „Offenbar ist Autoplanung immer noch so wichtig, dass es egal ist, dass man damit Straßenbahnneubaustrecken verhindert“, so ein Beobachter.

„Die Möglichkeit einer Straßenbahnführung über die Marggraffbrücke hat sich mit dem bevorstehenden Ersatzneubau des Bundes voraussichtlich erledigt“, sagte Mobilitätssenatorin Jarasch am Montag. „Die Straßenbahn vom Potsdamer Platz bis Schöneweide muss und wird dennoch kommen. Aufgabe für unsere Planungen ist es in den kommenden Jahren, die beste Trasse zu finden. Bisher gibt es lediglich einen Streckenkorridor im Nahverkehrsplan.“ Wie erklärt der Senat das Problem?

Bund dämpft die Hoffnungen aus Berlin

„Das Wasser- und Schifffahrtsamt des Bundes hat die Planungen für den Ersatzneubau der Marggraffbrücke 2015 begonnen, deutlich vor dem Nahverkehrsplan von 2019 und daher bislang ohne Straßenbahnvorsorge“, so Thomsen. Dennoch bleibe die Frage, warum das Problem nicht danach entdeckt und gelöst worden ist, entgegnen Beobachter. Ein Grund könnte sein, dass die Verwaltungseinheit für solche Abstimmungen unterbesetzt sei. Nun aber drängt die Zeit, die Brücke ist marode, Aufschub unmöglich, heißt es beim Bund. Im Februar sollen die Aufträge ausgeschrieben werden. Der Baustart ist für das dritte Quartal 2022 vorgesehen. Bauzeit: drei Jahre. Vorgesehen sind nur noch zwei Teilbrücken – Stahlkonstruktionen mit Betonplatten.

Der Senat müsse unverzüglich mit allen Mitteln versuchen zu erreichen, dass auf der neuen Marggraffbrücke eine Gleistrasse noch möglich wird, verlangte die IGEB. Auf der Massantebrücke zwischen Rudow und Johannisthal sowie auf der Nordbrücke in der Wasserstadt Oberhavel sei schließlich auch vorsorglich Platz für Gleise gelassen worden.

FDP hält Senatsplan für unrealistisch

„Sowohl der Bund als auch das Land haben ein Jahrzehnt der Investitionen ausgerufen. Deshalb muss die Straßenbahn beim Neubau der Marggraffbrücke berücksichtigt werden“, pflichtete der SPD-Haushaltspolitiker Sven Heinemann bei. „Eine andere Brücke kommt dafür in der Umgebung nicht in Frage.“ Doch beim Bund dämpft man die Hoffnung: Weil die Linksabbiegespur zur neuen Spreebrücke einen Teil der Fläche okkupiert, wäre es nicht möglich, nachträglich eine Tram-Überführung einzupassen.

„Dass hier verschiedene Bedarfsträger aneinander vorbei planen, ist in Berlin ja nichts Neues. Man hat sich daran gewöhnt, zu sehr vielleicht“, sagte der FDP-Abgeordnete Stefan Förster. Trotzdem sei es richtig, dass der Autoverkehr weiterhin ausreichend Platz hat, meinte er. „Die Straßenbahn ist dort sowieso eine Schnapsidee, die schon zu DDR-Zeiten durch einen Bus ersetzt wurde und künftig der Verlängerung der Süd-Ost-Verbindung am Kanal entlang zur AS Späthstraße der A 113 im Wege wäre.“ Förster rechnet nicht damit, dass die geplante Straßenbahn vom Potsdamer Platz über Neukölln nach Schöneweide in absehbarer Zeit entsteht. „Für ein eigenes Gleisbett wird an vielen Stellen in der engen Innenstadt schlicht der Platz fehlen wird. Ich würde einen namhaften Betrag wetten, dass 2035 diese Linie nicht in Betrieb geht

Linke: Marggraffbrücke ist für die Straßenbahn verloren

Zeit für eine Inventur der Pläne, forderte der Linken-Verkehrspolitiker Kristian Ronneburg am Montag. „Die Senatsverwaltung sollte umgehend prüfen und Bericht erstatten, ob bei absehbaren Brücken-Neubauten die Straßenbahn auch Berücksichtigung findet. Letztlich muss sie endlich das Zielnetz Straßenbahn in allen Plänen verankern und umsetzen“, so der Abgeordnete. Für die geplante Schienenstrecke sieht er allerdings keine Chancen mehr: „Die Marggraffbrücke scheint nach dem bisherigen Stand letztlich für die Straßenbahn verloren zu sein.“