Berlin - Die Mitarbeiter des Drogeriemarkts am Kottbusser Damm in Kreuzberg wussten sich nicht anders zu helfen. Sie legten Gitterwagen, mit denen normalerweise Waren zu den Regalen transportiert werden, auf den Asphalt vor ihrem Geschäft. Sonst wäre die dortige Ladezone gleich wieder illegal zugeparkt. „Die mangelnde Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung ist eines der größten Probleme in Berlin“, sagte Monika Herrmann (Grüne), Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, am Montag. Doch das Ordnungsamt und die Polizei kämen dagegen nicht an – und nicht selten hätten die Mitarbeiter auch zu viel Verständnis für Falschparker, meinen Kritiker. Um die Behörden zu entlasten, will der Bezirk möglichst bald ein neues Verfahren testen: die digitale Parkraumüberwachung mit Kameras. Dazu wird ein Modellprojekt vorbereitet.

In anderen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden, gibt es das schon, berichtet Herrmann: Mitarbeiter von Ordnungsbehörden fahren an parkenden Fahrzeugen vorbei und scannen die Kennzeichen. Computersysteme vergleichen sie mit Daten, die darüber Aufschluss geben, ob ordnungsgemäß Parkgebühren gezahlt wurden. Falls dies nicht der Fall ist, wird ein Verfahren in Gang gesetzt – und der Fahrzeughalter muss Strafe zahlen.

Ordnungsamt braucht 130 bis 150 neue Parkraumkontrolleure

So viel ist klar: Im grün regierten Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wären die Parkraumüberwacher natürlich nicht mit Autos unterwegs. „Sondern mit Lastenrädern oder E-Scootern“, sagt Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes. Doch das Prinzip wäre vergleichbar: Kennzeichen parkender Autos werden im Vorüberfahren erfasst – was den Vorteil habe, dass die Mitarbeiter deutlich mehr Fahrzeuge kontrollieren könnten. Bislang sind sie wie in anderen Bezirken meist zu Fuß unterwegs – was den Kontrollradius erheblich einschränkt.

Mehr Effizienz sei auch deshalb geboten, weil die Parkzonen in Friedrichshain-Kreuzberg auf das gesamte Bezirksgebiet ausgedehnt werden sollen. Bliebe es beim jetzigen Verfahren und bei der jetzigen Verwaltungsstruktur, würde das Ordnungsamt des Bezirks 130 bis 150 zusätzliche Beschäftigte benötigen, rechnete Herrmann vor. Schon die Personalgewinnung wäre ein Problem, noch schwieriger würde die Aufgabe, für alle zusätzliche Diensträume zu beschaffen.

Der Senat hat schon vor Jahren angekündigt, dass alle Stellplätze innerhalb des S-Bahn-Rings gebührenpflichtig werden sollen – doch die Umsetzung dieser Vorgabe erweist sich als schwierig bis unmöglich. Deshalb müsse es schnell Änderungen geben, forderte Herrmann. Wesentliche Elemente sollen bei dem Modellprojekt, das der Bezirk gerade technisch und organisatorisch vorbereitet, getestet werden.

„Wir würden reich werden, wenn alle Falschparker Knöllchen bekämen“

Ein wichtiger Bestandteil der Reform wäre, die Parkraumüberwachung bei den bezirklichen Straßen- und Grünflächenämtern zu konzentrieren. „Wer Stellplätze baut und unterhält, sollte auch für die Kontrolle zuständig sein“, so die Bezirksbürgermeisterin. „Die Polizei muss von dieser Aufgabe entlastet werden, sie wird für andere Themen dringender gebraucht.“ Zudem sollen die Beschäftigten der neuen Organisationseinheit besser bezahlt werden als die jetzigen Parkraumkontrolleure, denn sie sollen auch andere Aufgaben rund um den ruhenden Verkehr wahrnehmen. Dazu würde gehören, zugeparkte Radfahrstreifen, Ladezonen und Grundstückseinfahrten freiräumen zu lassen, sagte Monika Herrmann.

Wie groß das Falschparkerproblem in Berlin ist, zeigte sich am Montag am Kottbusser Damm. Dort stellten Monika Herrmann und Felix Weisbrich die neuen Radfahrstreifen vor, die aus den 2020 eingerichteten Pop-up-Radwegen hervorgegangen sind. Neben den Radspuren stand ein Auto hinter dem anderen – obwohl es keine regulären Stellplätze gibt, nur Ladezonen. „Die parken alle illegal“, so die Bezirksbürgermeisterin. „Wir würden reich werden, wenn alle Knöllchen bekämen.“

Bevor die digitale Parkraumüberwachung mit Kameras und Kennzeichenerkennung beginnt, sind allerdings noch weitere Themen anzugehen. So müsste für eine dauerhafte Lösung die Straßenverkehrsordnung geändert werden, damit das neue System die nötigen Daten erhält. „Wie in Frankreich müssten Autofahrer verpflichtet werden, das Autokennzeichen einzugeben, wenn sie am Automaten einen Parkschein lösen“, sagte Monika Herrmann. Beim Datenschutz sieht sie dagegen keine Probleme. Denn die europäische Datenschutzgrundverordnung gelte auch dort, wo das Verfahren schon angewandt wird – zum Beispiel in Amsterdam.