Im Juni 2020 trat in Berlin das Landes-Antidiskriminierungsgesetz (LADG) in Kraft. Im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses legte die Justizverwaltung am Mittwoch eine Bilanz vor. Seit Inkrafttreten gingen 733 Beschwerden ein. Sie werden in einer Ombudsstelle, die zur Justizverwaltung gehört, bearbeitet.