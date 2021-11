Berlin - Der Flughafen BER hat ein zweites Terminal, doch es steht immer noch ungenutzt da. Nun fordert die Berliner CDU-Fraktion, es früher als vorgesehen in Betrieb zu nehmen, um das Chaos am neuen Hauptstadt-Flughafen zu lindern. „Terminal 2 muss bereits Mitte Dezember 2021 geöffnet werden – nicht erst Ostern 2022, wie es die Flughafengesellschaft derzeit plant“, sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker Christian Gräff am Mittwoch. Mittelfristig müsse auch das BER-Terminal 5, der im Februar stillgelegte frühere Flughafen Schönefeld, wieder ans Netz gehen. Verkehrspolitiker Oliver Friederici forderte den Senat auf, mit dem Landkreis Dahme-Spreewald und dem Land Brandenburg über eine Verbesserung des Taxiverkehrs zu verhandeln. „Im Kriegsfall muss Brandenburger Taxen die Einfahrt nach Berlin verboten werden“, verlangte er.

Wieder ein falscher Feueralarm, wieder lange Schlangen am Check-in und an den Sicherheitskontrollen: Der neue Schönefelder Flughafen kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. „Wir sind der Überzeugung, dass die Fluggäste unter einem Managementversagen der Flughafengesellschaft leiden müssen“, sagte Gräff. Das Staatsunternehmen FBB dürfe nicht immer nur auf Dienstleister und Fluggesellschaften verweisen, sondern in stärkerem Maße als bisher selbst tätig werden. Doch die neue Geschäftsführerin Aletta von Massenbach sei „nicht sichtbar“, kritisierte der CDU-Parlamentarier. Die Arbeitsgemeinschaft Gepäck, die sich um eine bessere Abwicklung des Koffertransports kümmern soll, habe seit mehreren Monaten nicht mehr getagt.

Zweite Start- und Landebahn soll am 1. Dezember in Betrieb gehen

„Der BER muss als Tor zur Welt zum Motor für unsere Hauptstadtregion werden“, sagte Gräff. „Dazu müssen wir die zahlreichen Startpannen ein Jahr nach Inbetriebnahme aufarbeiten – mit einer Task-Force für bessere Abläufe mit Bundespolizei, Boden- und Sicherheitsdienstleistern, mit Einsetzung eines operativen Geschäftsführers, mit zusätzlichen Mitarbeitern und der früheren Öffnung des Terminals 2 noch vor Weihnachten.“ Damit nicht genug: „Wir halten ein weiteres externes Sondergutachten zur finanziellen und bilanziellen Lage samt Businessplan für erforderlich. Unsere Idee eines Konzessionsmodells bietet die Chance, die Liquidität zu verbessern und die Kassen der Steuerzahler zu entlasten.“ In der jetzigen Form sei der Flughafen „nicht überlebensfähig“, so Gräff.

Der Berliner CDU-Verkehrspolitiker Oliver Friederici plädierte dafür, die Zahl der Taxis am BER nicht länger zu beschränken. Bisher haben nur rund 550 Taxis aus Berlin und dem Landkreis Dahme-Spreewald die Erlaubnis, am Flughafen Fahrgäste aufzunehmen. „Der Landkreis hat rechtlich die besseren Karten“, gestand Friederici ein. Trotzdem müsse die Verkehrsverwaltung einen erneuten Anlauf nehmen, um eine Verbesserung zu erreichen: „Sie muss auch endlich den Brandenburger Verkehrsminister ansprechen.“

Eine Forderung der CDU werde bald erfüllt, sagte Flughafensprecher Hannes Hönemann. „Vom 1. Dezember an werden beide Start- und Landebahnen des BER geöffnet sein“, bekräftigte er. Das Verfahren zur Besetzung der Stelle des Betriebs-Geschäftsführers sei in Gang gesetzt worden, fügte Hönemann hinzu. Gut möglich, dass der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung am 3. Dezember einen konkreten Vorschlag auf dem Tisch habe.

Dagegen werde es nicht möglich sein, das zweite Terminal vor dem Beginn des Sommerflugplans kurz vor Ostern 2022 ans Netz zu bringen. „Eine frühere Öffnung wäre völlig kontraproduktiv“, so Hönemann. Derzeit fehle noch das Personal, um die Arbeitsplätze in Terminal 2 zu besetzen. „Ohne Mitarbeiter nützt uns das Gebäude nicht“, warnte er.