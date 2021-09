Berlin - Es ist Wahlkampf, und das sind Zeiten der Versprechungen und großen Pläne. Und so hat jede Partei ihre Schwerpunkte. Bei der SPD sind es die klimaneutrale Stadt und eine Wohnungsbauoffensive. Im 112-seitigen Wahlprogramm macht das Kapitel „Saubere Stadt“ nur eine viertel Seite aus. Nun hat die CDU sich dieses publikumswirksamen Themas angenommen: Ihr Spitzenkandidat Kai Wegner hat einen dreiseitigen „Masterplan Sauberes Berlin“ vorgelegt, der der Berliner Zeitung vorliegt.

Die Kernaussage ist, dass es deutlich mehr Personal geben soll, um die Probleme mit dem Dreck in Berlin zu lösen. Eine zentrale Forderung ist, dass Berlin nun auch eine sogenannte Stadtpolizei bekommt. Außerdem soll die bisherige Zahl der 100 „Waste-Watcher“, die bei der CDU Mülldetektive heißen, verdoppelt werden. Den Ordnungsämtern wird auch mehr Personal versprochen.

Nicht mehr die schmutzigste Stadt Deutschlands

„Berlin muss endlich wieder sauberer werden“, schreibt Wegner in seinem Masterplan. „Wir wollen nicht ständig über Zigarettenkippen, Hundehaufen, leere Dosen und anderen Unrat stolpern.“ Kinder sollten auf Spielplätzen keine Angst vor Scherben oder Spritzen haben müssen. Die Parks sollen „grüne Oasen“ sein und nicht zu Müllkippen verkommen. „Berlin darf nicht länger als die gefühlt schmutzigste Stadt Deutschlands wahrgenommen werden“, schreibt Wegner.

Große Mengen von Flaschen und Müll auf dem Tempelhofer Feld.

Der Spitzenkandidat sagt, nur eine saubere Stadt könne auch sicher sein. „In einem heruntergekommenen Umfeld mit beschmierten Wänden und eingeworfenen Fensterscheiben steigt die Bereitschaft, Gesetze zu übertreten.“ So entstünden Angsträume, die gemieden werden. „Dies setzt eine Abwärtsspirale in Gang, offene Verrohung und Verwahrlosung des öffentlichen Raumes sind die Folge.“ Berlin müsse die fatale Gleichgültigkeit gegenüber Müllsündern beenden.

Stadtpolizei nach dem Vorbild von Frankfurt am Main

Dazu sollen zum einen die Ordnungsämter personell verstärkt und auch aufgewertet werden – durch die Schaffung einer völlig neuen Stadtpolizei. Diese hatte früher eine lange Tradition, denn vor der Weimarer Republik war die Polizei meist kommunal organisiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese Einrichtungen „verstaatlicht“, also in die Landespolizei überführt. Heute gibt es wieder Stadtpolizeien in Städten wie Frankfurt am Main, Wiesbaden oder München.

„Wir wollen in den Ordnungsämtern eine Stadtpolizei einrichten, die Präsenzstreifen in den Kiezen wahrnimmt und damit Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung entscheidend voranbringt“, schreibt Wegner. Die Präsenz fördere das subjektive Sicherheitsempfinden.

Volkmar Otto Müllhelden von Kreuzberg: Sie befreien den Kiez rund um die Admiralstraße vom Müll.



Die CDU fordert einen Stopp der Verwahrlosung. „Wir sagen Dreckecken, Schrottfahrrädern, Autowracks, E-Scooter-Schrott und Graffitischmierereien den Kampf an.“ Dazu sollen Verfahren gestrafft und Fristen verkürzt werden sowie Schwerpunkteinsätze erfolgen. Eine weitere Idee: Wenn Sprayer erwischt werden, sollen sie als Strafe Sozialstunden ableisten und vor allem Graffitis entfernen.

Hundebesitzer sollen öfter kontrolliert werden, ob sie Kotbeutel dabei haben. Die CDU verspricht nach einem Wahlsieg, dass in einem „Blitzprogramm“ 1000 zusätzliche Mülleimer aufgestellt werden und mehr öffentliche Toiletten.

imago/Deutzmann Das wünschen sich sicher viele Berliner.

Die Bürger sollen mehr Sperrmüll gebührenfrei auf den Recyclinghöfen abgeben dürfen. Wegner verspricht einen Sperrmülltag. „Wir werden für jeden privaten Berliner Haushalt eine kostenlose Sperrmüllabfuhr pro Jahr ermöglichen.“

Bleibt die Frage nach der Finanzierung der Versprechen. Bei der CDU heißt es: Mit dem zusätzlichen Personal sollen die Gesetze konsequent angewandt und so viel mehr Müllsünder überführt werden. Die Bußgelder trügen zur Refinanzierung bei. Außerdem wolle die CDU keine teuren Entschädigungen ausgeben für Enteignungen, sondern andere Schwerpunkte setzen.