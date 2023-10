Berliner Charité-Arzt soll zwei Patienten getötet haben – nun beginnt der Prozess

Hat ein Kardiologe der Charité zwei Menschen mit überdosierten Medikamenten getötet? Hat sich der 56-Jährige des Totschlags schuldig gemacht? Und was hat den Mediziner getrieben? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Prozesses, der an diesem Dienstag vor dem Berliner Landgericht beginnt. Mitangeklagt ist eine 39 Jahre alte Krankenschwester. Gunther S. und Katja W. sollen verantwortlich sein für den Tod eines Patienten und einer Patientin, die bei ihrem Ableben 73 Jahre alt waren. Die Charité hatte den Facharzt für Kardiologie im August 2022 freigestellt.

Am 8. Mai dieses Jahres wurde Gunther S. schließlich verhaftet, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Die Berliner Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen wegen des dringenden Verdachts des zweifachen Mordes auf. Anfang September erhob sie Anklage – nannte als Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe. Der Mediziner habe die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Opfer ausgenutzt und sich „aus eigensüchtigen Motiven auch angemaßt haben, über den Zeitpunkt des Todes seiner Patienten frei entscheiden zu können und zu dürfen“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Krankenschwester Katja W. wurde wegen des Verdachts der Beihilfe zum Totschlag bei einer der beiden Taten angeklagt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Landgericht Berlin kam jedoch zu einem anderen Schluss. Die zuständige 30. Große Strafkammer, eine Schwurgerichtskammer, eröffnete Anfang dieses Monats das Verfahren mit dem Hinweis, dass es nur einen hinreichenden Tatverdacht für Totschlag erkenne. Merkmale für Mord stellte sie demnach nicht fest. Bei der mitangeklagten Krankenschwester könne auch eine Verurteilung als Mittäterin in Betracht kommen.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Arzt im ersten Fall mindestens drei Krankenpflegerinnen angewiesen haben, eine Erfolg versprechende Reanimation einzustellen. Außerdem soll er die ebenfalls angeklagte Krankenschwester dazu aufgefordert haben, dem Patienten eine tödliche Menge eines Sedierungsmittels zu verabreichen. Daran sei dieser jedoch nicht gestorben. Der Kardiologe soll dem Kranken dann selbst eine weitere, letztlich tödliche Dosis des Sedierungsmittels verabreicht haben, hatte die Staatsanwaltschaft bei Anklageerhebung mitgeteilt. Im zweiten Fall soll der Arzt der Patientin ohne medizinischen Grund mehrere Dosen eines Sedierungsmittels gegeben haben, sodass die Patientin verstorben sei.

Charité: Vier Fälle nicht rechtmäßigen Vorgehens gemeldet

Die Charité verfügt über ein Compliance-Management. Für mögliche Verstöße stellt die Universitätsklinik Ansprechpartner zur Verfügung, etwa für Patientenbeschwerden oder Verstöße gegen die Arbeitssicherheit. Über dieses System war am 19. August vergangenen Jahres ein anonymer Hinweis eingegangen. Dabei meldete jemand vier Fälle von mutmaßlich nicht rechtmäßigen Vorgehens in der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin des Campus Virchow-Klinikums, die zum Tod von Patienten geführt haben sollen. Die Charité will sich derzeit zu dem schwebenden Verfahren nicht äußern.

Mit der Einführung eines Compliance-Managements hatte die Universitätsklinik auch auf eine Mordserie in der Vergangenheit reagiert. Im Jahr 2008 bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) eine lebenslange Haftstrafe für eine Berliner Krankenschwester wegen mehrfachen Patientenmordes. Das Berliner Landgericht hatte die 55-jährige Intensivschwester Irene B. für schuldig befunden, fünf im Sterben liegenden Patienten tödliche Medikamente gespritzt zu haben. Patienten und Angehörige hätten aber nicht um Sterbehilfe nachgesucht.

Die Taten geschahen zwischen Juni 2005 und Oktober 2006 auf der kardiologischen Intensivstation der Charité. Damals kritisierte die Strafkammer die Klinikleitung dafür, Verdachtsmomente bei den Todesfällen nur zögerlich weitergegeben zu haben.

Immer wieder kommt es an deutschen Kliniken zu Zwischenfällen mit tödlichem Ausgang. Oft erregen Prozesse nur in den regionalen Medien größere Aufmerksamkeit. So wurde im Sommer 2022 ein bereits wegen Todschlags verurteilter ehemaliger Oberarzt erneut verurteilt. Insgesamt hatte er drei schwer an Covid-19 erkrankten Menschen Substanzen gespritzt, die zum Tod führten.

Karl Beine kennt solche Fälle. Der emeritierte Professor der Universität Witten-Herdecke forscht seit drei Jahrzehnten intensiv zum Thema Gewalt in der Pflege, veröffentlicht Bücher; eines trägt den Titel: „Tatort Krankenhaus – ein kaputtes System macht es den Tätern leicht“. Beine hat gegenüber der Berliner Zeitung von einer Fehlerkultur gesprochen, die in Deutschland dringend verbessert werden müsse. Er fordert einen offenen Umgang mit dem Problem. „Die Systemverantwortlichen erklären meist, dass es sich um Einzelfälle handelt, aber das glaube ich nicht“, sagte Beine, „ebenso wenig handelt es sich allerdings um ein Massenphänomen.“

In dem nun beginnenden Verfahren gegen Gunther S. und Katja W. gibt es eine Nebenklägerin – eine Verwandte des mutmaßlich getöteten Patienten. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst 20 Verhandlungstage terminiert. Ein Urteil könnte demnach Mitte Januar des kommenden Jahres gesprochen werden.