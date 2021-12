In Berliner Clubs herrscht künftig Tanzverbot: Sie dürfen zwar als Gastronomie-Betriebe vorerst geöffnet bleiben, aber tanzen ist dort ab kommendem Mittwoch untersagt. Das hat der Berliner Senat am Freitag beschlossen – als Verschärfung der Bund-Länder-Beschlüsse tags zuvor.

„Clubs und Diskotheken können offen bleiben, sie sind ja oft auch Gastronomie, aber es darf nicht mehr getanzt werden“, erläuterte Senatskanzleichef Christian Gaebler auf einer Pressekonferenz nach der Senatssitzung am Freitagmittag. Es müsse aber geprüft werden, ob ein Einschalten des Parlaments dafür nötig sei, eine entsprechende Gesetzesänderung soll kommende Woche erfolgen.

Auch Bars dürfen geöffnet bleiben, zumindest für gastronomische Zwecke. „Das Problem in Bars ist, dass oft viele Leute eng zusammenstehen, diese Situation wollen wir nicht weiter zulassen“, sagte Michael Müller, noch Regierender Bürgermeister, auf derselben Pressekonferenz. Man wolle wie in Clubs „ungeordnete Kontakte vermeiden, aber weiter Essen und Trinken in der Gastronomie ermöglichen“.

Die Reaktion aus der Berliner Clubs fiel entsprechend negativ aus. „Es ist absurd, die Schuld für die Pandemie auf die Clubs abzuwälzen“, sagte Lutz Leichsenring, Sprecher des Branchenverbandes Clubcommission. Dem Senat falle zur Pandemie-Bekämpfung nichts Besseres als ein Tanzverbot ein. „Es braucht keine Fantasie, um sich vorzustellen, dass dies in Privatwohnungen nicht eingehalten wird – ohne 2G-Kontrollen“, sagt Leichsenring und klagt, der Senat habe keine Zahlen und Daten vorgelegt, um zu begründen, dass die Clubs Pandemie-Treiber seien.

Senatskulturverwaltung will Clubszene offenbar absichern

Es scheint auch keine Erleichterung zu sein, dass die Läden nicht ganz schließen müssen. Unter defizitären Bedingungen geöffnet zu bleiben, dürfte die wirtschaftliche Existenz alleine kaum sichern. So werden zwar ausbleibende Einnahmen bei Eintrittsgeldern durch Sonderfonds des Bundes kompensiert, aber nicht die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf an der Bar, der für Clubs ein großer Faktor ist.

Zudem war am Freitag noch unklar, ob die Clubs alleine deshalb geöffnet bleiben müssen, um weiterhin Hilfsgelder zu beantragen. Die Senatsverwaltung für Kultur wollte am Nachmittag noch ein Statement zur wirtschaftlichen Absicherung der Clubszene herausgeben, die sie offenbar zusichern wolle.

„Das ist ein Sterben auf Raten“, sagte Leichsenring. „Das macht alle Beteiligten auch psychisch fertig.“ Alles andere in der Stadt dürfe öffnen, „nur die Clubkultur scheint das große Problem zu sein“. Dabei habe man strenger kontrolliert als in jedem anderen Raum der Stadt und als Kompromiss angeboten, auf PCR-Tests zu setzen.

Verantwortung abwälzen statt Kooperation?

„Doch statt sich auf eine Kooperation einzulassen, wälzt man die Verantwortung auf uns ab“, klagte Leichsenring. Er vermutete, der Senat habe keine klare Schließungsanordnung erlassen, weil dagegen geklagt werden würde. Einige Clubs dürften nun trotzdem Klagemöglichkeiten prüfen. Schließlich hätten sie DJs und Künstler Monate im Voraus gebucht. Mit ihnen sei ein tanzfreies Programm schwer umzusetzen.

Bereits am Donnerstag hatte die Bund-Länder-Konferenz eine Schließung von Clubs ab einem Inzidenzwert von 350 für ganz Deutschland beschlossen. In Berlin lag dieser Wert am Freitag bei etwa 360.