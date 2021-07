Berlin - Corona hat die Stadt im Griff – die einen mehr, die anderen weniger. Während mehr als 65.000 Menschen mit politischer Rückendeckung und Mitwirkung zur Parade des Christopher Street Day (CSD) durch die Stadt zogen, sagen andere ihre Veranstaltungen ab. Stellt sich einmal mehr die Frage, ob mit gleichem Maß gemessen wird.

Bürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) eröffnete am Sonnabend den CSD-Umzug mit einer Ansprache, in der er die homosexuellenfeindliche Politik in Ungarn und Polen kritisierte und erklärte, er wolle Berlin zu einer „queeren Freiheitszone“ machen.