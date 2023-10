Crack und Kokain in Berlin – unterwegs mit zwei Junkies in der Berliner Drogenszene

Im Fixpunkt am Kottbusser Tor schimmeln die Wände. Der Konsumraum für Drogenkonsumenten hat an diesem Oktobertag wegen eines Wasserschadens geschlossen. Trotzdem sammeln sich Junkies und Dealer vor dem Gebäude. Wer hierher kommt, bekommt alles. Crack, Kokain, Heroin. Wer hierher kommt, ist süchtig und hat nur ein Ziel: sich schnell den nächsten Schuss zu setzen oder die erste Pfeife am Tag zu rauchen. So auch Jackie* und Leo*.