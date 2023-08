Etwa 30 Eltern aus ganz Deutschland haben sich am Dienstag vor dem UN-Gebäude in Genf versammelt, von einem „Protestcamp“ ist in einer Pressemitteilung die Rede. Auch vier Mütter aus Berlin sind dabei. Eine von ihnen ist Anne Lautsch, Mitglied des Berliner Bündnisses für schulische Inklusion. „Das ist ein Elternprotest“, sagt sie der Berliner Zeitung. Sie ist Teil einer Gruppe von Eltern aus ganz Deutschland, die Kinder mit Behinderungen haben. Laut der Eltern werden in Deutschland Menschenrechte verletzt. Genauer gesagt: Es geht um Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention.

Dieser Artikel 24 sieht vor, dass Schüler „nicht aufgrund von Behinderungen vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden“. Konkret bedeutet das, dass Schüler mit Einschränkungen nicht mehr in Sonder- oder Förderschulen unterrichtet werden sollen, sondern wie alle anderen Kinder Regelschulen besuchen. Deutschland hat im Jahr 2009 die Behindertenrechtskonvention verabschiedet und sich damit verpflichtet, Menschen mit Behinderung die volle Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Seitdem hat ein Wort Konjunktur: Inklusion, also die Ermöglichung von Teilhabe aller Menschen am täglichen Leben.

Doch in der Vergangenheit hat sich herausgestellt, dass Inklusion nicht leicht umzusetzen ist. In diesem Jahr, am 29. und 30. August, überprüft nun der UN-Ausschuss wieder, welche Fortschritte Deutschland dabei gemacht hat. In der Vergangenheit hat Deutschland nicht gut abgeschnitten. Im Jahr 2015 rügte der UN-Ausschuss Deutschland sogar für die mangelhafte Inklusion und empfahl die Einführung eines inklusiven Schulsystems sowie die schrittweise Schließung der Förderschulen.

Davon ist die Bundesrepublik jedoch weit entfernt. Obwohl die Zahl der Förderschulen in Deutschland seit 2009 abgenommen hat, fand eine Studie der Bertelsmann-Stiftung im Jahr 2021 heraus, dass der „Abbau des ‚exklusiven‘ Unterrichtens nur langsam voranschreitet“. Berlin gehört in der Studie zu den Bundesländern, in denen vergleichsweise wenig Schüler mit Förderbedarf vom regulären Schulsystem ausgeschlossen werden. Nach aktuellen Zahlen der Berliner Senatsverwaltung werden 27,5 Prozent der Kinder mit Förderbedarf an Förderschulen unterrichtet, in Bayern waren es im Jahr 2022 noch über 60 Prozent. Gleichzeitig ist aber auch die absolute Anzahl der Kinder mit Förderbedarf gestiegen.

Nur eine von acht Förderstunden

Zwischen den guten Berliner Ergebnissen auf dem Papier und der Realität liegen jedoch Welten, wie die Mütter des Bündnisses für Inklusion berichten. Eine Mutter, die am Dienstag in Genf mitprotestiert, hat ebenfalls ein Kind, bei dem ein Förderbedarf festgestellt wurde. Dieser Mutter wurde regelrecht Angst vor der Regelschule gemacht, sagt sie, obwohl es Studien gibt, die ihr bescheinigen konnten, dass Schüler mit Förderbedarf in inklusiven Klassen sogar „leicht höhere Schulabschlüsse“ erreichen können als Gleichaltrige in Förderschulen.

Diese betroffene Mutter möchte ihren Namen nicht nennen, nicht einmal den Berliner Bezirk, aus dem sie kommt. Zu groß ist die Sorge, dass für ihr Kind Nachteile entstehen könnten, wenn sie sich öffentlich kritisch äußert. Die Angst vor der Regelschule ist auch eine Angst vor Mobbing den Kindern gegenüber. Das lässt sich jedoch schlecht verallgemeinern, so die Mutter. Und es gibt sehr wohl Kinder mit Förderbedarf, die im Schulalltag an der Regelschule mithalten könnten.

„Wir waren als Eltern wirklich im Konflikt“, sagt diese Mutter. Sie habe sogar eine Förderschule besichtigt, sagt sie. Dort sei ihr das Unterrichtsniveau für ihr Kind aber zu niedrig gewesen. Zum Beispiel habe sie Viertklässler gesehen, die im Unterricht nur „UNO“ spielten. „Den Kindern wird gar nicht zugetraut, einen Schulabschluss zu machen“, sagt sie. Sie entschied sich dazu, ihr Kind trotzdem an eine Regelschule zu schicken.

Eltern demonstrieren am 29. August in Genf für mehr Inklusion, auch Eltern aus Berlin sind dabei. Janine Schott

Eigentlich stehen ihrem Kind dort wöchentlich acht Förderstunden zu. An der Schule gebe es aber nur einen einzigen Sonderpädagogen, der gar nicht die Zeit hat, sich angemessen um alle Kinder mit Förderbedarf zu kümmern. Außerdem werde der Sonderpädagoge oft für Vertretungsstunden eingesetzt. Eine frustrierende Situation für die Eltern der Förderkinder.



„Wir puffern den Lehrermangel ab“, so die Mutter. Meist habe ihr Kind nur eine Förderstunde pro Woche, manchmal auch keine. Die Senatsverwaltung für Bildung schreibt dazu: „Der Unterrichtsausfall wird nicht fachspezifisch erfasst.“ Der Fachkräftemangel liefere so Munition für die Gegner der Inklusion. Es gebe zu wenig Sonderpädagogen, also könne die Inklusion insgesamt nicht funktionieren.

Eltern erwarten erneute Rüge

Ein weiterer Kritikpunkt der Eltern: Theoretisch hat laut Schulgesetz zwar jedes Kind in Berlin das Recht, eine allgemeine Schule zu besuchen, einzelne Schulleiter können Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf jedoch ablehnen, „wenn für eine angemessene Förderung die personellen, sächlichen und organisatorischen Möglichkeiten nicht vorhanden sind“. So führt für viele Kinder und Eltern der Weg dann doch zurück in die Förderschule.

Immer wieder erreichen Anne Lautsch außerdem Elternberichte über Kinder mit Förderbedarf, die in Berlin trotz Schulpflicht die Schule entweder überhaupt nicht besuchen oder nur eine verkürzte Schulbildung erhalten. Dabei bekommen Kinder mit Förderbedarf zum Beispiel die Anweisung, die Schule nur zu besuchen, wenn ein Unterrichtsassistent vorhanden ist. Ist ein Assistent nur zwei Tage in der Woche da, geht das Kind eben nur zwei Tage die Woche zur Schule. „Es gibt Kinder, die sind zehn Jahre alt und haben noch keinen einzigen normalen Schultag erlebt“, so Lautsch. Sie schätzt, dass mehrere Hundert Kinder in Berlin betroffen seien. Sie spricht von einem „rechtsfreien Raum“, genaue Zahlen gebe es nicht.

Für die derzeitige Überprüfung des Fortschritts der Inklusion erwarten die Berliner Mütter in dieser Woche eine erneute Rüge durch den UN-Ausschuss. Dadurch erhoffen sie sich mehr Aufmerksamkeit für die Inklusion in Berlin und ganz Deutschland. Die Eltern wollen die Inklusion zu einer politischen Priorität machen und durchsetzen, dass Deutschland sich an seine Gesetze hält. „Das Kind muss endlich im Mittelpunkt stehen.“ Machbar sei es, so die Eltern. Immerhin seien auch für Corona oder die Ukraine-Krise schnell viele Mittel vorhanden gewesen. Sie sind überzeugt: „Es können Dinge in die Hand genommen werden, wenn man nur will!“