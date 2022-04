Beim Jubiläumstermin in der Bar jeder Vernunft fragt die zugereiste Volontärin ihre ältere Radiokollegin, worin eigentlich der Unterschied bestehe zum Tipi, das seien ja offenbar beides nur Zelte, zumal mit ähnlichen Programmen.

Nur Zelte! So kann man es natürlich auch sehen mit dem unverstellten fremden Blick. Aber genau dafür werden solche Jubiläen gefeiert und die alten Geschichten wieder ausgepackt: Die Neu-Berliner sollen die Stadt kennenlernen und die anderen in Erinnerungen schwelgen können. 30 Jahre Bar jeder Vernunft! Und das kleine Jugendstil-Spiegelzelt glitzert noch immer warm und plüschig in rotem Schummerlicht, wenn es abends seine verglasten Holztüren öffnet und verheißungsvoll seine Besucher empfängt. Alles ist nostalgisch und heimelig hier, die Dielen geben drohend nach, wenn der Kellner mit schwerem Schritt und vollem Tablett sprintet. Noch herrscht nicht ganz die drangvolle Enge wie vor der Pandemie, als der Gast um jeden Zentimeter Platz ringen musste, aber das wird wieder.

Das berühmte Spiegelzelt auf dem Parkdeck

Dieses Zelt war schon 80 Jahre alt, als es Holger Klotzbach und Lutz Deisinger, die Gründer der Bar jeder Vernunft, 1992 günstig kauften, auspackten und aufschlugen. Ein Provisorium sollte es sein, bis eine richtige Spielstätte gefunden ist. Das war der Plan. Niemand wollte sich auf dem unwirtlichen Beton-Parkdeck der damaligen Freien Volksbühne in der Schaperstraße für die Ewigkeit einrichten. Wer ahnte denn, dass das hier mal Kult werden sollte?

Es gab ja zunächst auch nichts als diesen fidelen Namen und eine vage Idee von besonderer Unterhaltung mit Getränken an Tischen. Zu dieser Zeit wurde die Theaterwelt gerade ziemlich erschüttert. Berlin ächzte unter den schweren Nachwehen der Vereinigungseuphorie, hatte nun alles doppelt – Ämter, Museen, Bühnen. In seiner Geldnot entzog der Senat 1992 sowohl der Freien Volksbühne als auch dem Schillertheater sämtliche Subventionen. Den Friedrichstadt-Palast verschonte er nur, weil die Protestbeben nach den Theaterschließungen intensiv nachhallten.

So sah sie aus, die Zeit des Aufbruchs einer unabhängigen Kulturszene in eine eigene Welt, frei von Staatsgeld. Das Varieté Chamäleon hatte sich schon im Vorjahr gegründet in einem damals noch schäbigen Hinterhof am Hackeschen Markt, die Edelvariante Wintergarten mit Sternenhimmel von André Heller, Bernhard Paul und Peter Schwenkow folgte Ende 1992 in der Potsdamer Straße. Und dazwischen legte im Juni die Bar jeder Vernunft auf dem Parkdeck los mit den Geschwistern Pfister, Meret Becker, Cora Frost, Georgette Dee, Tim Fischer – Künstlern, die kaum einer kannte, bevor sie hier zu Ruhm kamen. Heute zählen sie zur „Familie“ der Bar.

Die Bar jeder Vernunft als Chance für Quereinsteiger

Sie entwickelten ein ganz eigenes Genre. Das jedenfalls behauptet die Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann beim Jubiläumstermin: „Das neue Genre heißt: ‚Du könntest in der Bar jeder Vernunft auftreten‘. Und gemeint waren Abweichungsbegabungen, Quereinsteiger. Damals blieb noch jeder in seinem Fach, Schauspieler sangen nicht, Sänger schrieben nicht. Wir mussten erklären, was wir sind, Kabarettisten, Schauspieler, Sängerinnen – Kleinkünstler, alles Leute, die das Richtige nicht geschafft hatten, keine wahren Künstler. Wir hatten bis dahin keinen Ort, kamen mal hier, mal da unter. Und plötzlich gab es ein Zuhause für uns, ein Dach für das Triviale und Unseriöse. In der Bar aufzutreten wurde ein Adelstitel. Unsere Programme waren intelligent und cool, nicht anstrengend wie am Staatstheater. Nach Botho Strauß muss man sich ja erstmal erholen und eine Currywurst essen.“

Da ist er schon gefallen, der Begriff Kleinkunst, der die Spannbreite der Bar mit Chanson, Kabarett, Theater und Comedy gut beschreibt, den sie hier aber gar nicht mögen. Denn wieso gilt eine Ausnahmesängerin wie Katharine Mehrling als Großkünstlerin, wenn sie in einer Operette der Komischen Oper auftritt, nicht aber, wenn sie mit eigenem Programm solistisch ein ganzes Zelt berauscht? Lutz Deisinger hat im Radio mal einen Preis ausgelobt für ein anständiges Synonym, tausend Euro, um die Kleinkunst loszuwerden! Doch ein Vorschlag wie „Minikunst“ zählte da schon zum Gipfel der Originalität. Die tausend Euro blieben der Bar dann erhalten.

Die Nische zwischen Kitsch, Kunst und Klamauk

Zum Auftakt des Jubiläumsprogramms spielen die Geschwister Pfister in diesem Monat das erste Stück, mit dem sie vor 30 Jahren ihre besondere Nische besetzten zwischen Kitsch, Kunst und Klamauk: „Melodien fürs Gemüt“. Dafür entstaubten sie die Originalkostüme. „Meins passt noch! Bitte schreiben Sie das!“, ruft Christoph Marti (Ursli Pfister) den Presseleuten zu, und Tobias Bonn (Toni Pfister) erzählt: „Bei den Proben wurde uns wieder klar, warum wir uns damals getrennt haben, als wir uns fast die Köpfe eingeschlagen hätten.“

Getrennt? Die Geschwister – wirklich? Das haben aber die meisten Zuschauer vergessen, die jetzt allabendlich in der Vorstellung nach dem Fräulein Schneider Ausschau halten. Vergeblich, denn anfangs waren die Pfisters kein Trio, sondern ein Quartett ohne das Fräulein. Derzeit also treten sie wieder mit ihrer Geschichte von den vier Schweizer Waisenkindern auf, die nach ihrer Zuflucht bei Onkel Bill in Las Vegas auf „Homesicktour“ nach Hause kommen. Dabei himmeln sie ungehemmt das Mattertal an und singen ihre Lieder, infiziert von Showbiz und Alpensehnsucht.

Die Geschwister Pfister noch mal in Originalbesetzung

Zu erleben sind also Ursli, Toni, Lilo (Lilian Naef) und Willi (Max Gertsch) bis 1. Mai in Originalbesetzung, allesamt grandios in Form. Ein funkelndes Vergnügen, der ganze Abend, eben weil es nicht nur beseelt und altmodisch zugeht, sondern die liebevollen Dialoge immer wieder sanft ins Giftig-Gemeine abgleiten.

Tobias Bonn (Toni) sagt über die Show: „Wir waren selbst nicht sicher, ob es funktioniert mit uns Waisenkindern, die wir gerade stramm auf die 60 zugehen. Aber wir haben fast nichts geändert, das Stück behauptet seine Allgemeingültigkeit in dieser künstlichen Welt.“

Und der Gründer Lutz Deisinger, 64, Theaterwissenschaftler und zuständig für die Kunst in beiden Zelten, befindet: „Das Stück ist gut gealtert, zeitlos, wie ein Filmklassiker.“ Deisinger hatte den Auftritt der Pfisters 1992 nächtens in der Kassenhalle der Freien Volksbühne erlebt und das Quartett gleich nach nebenan in die neue Bar engagiert. Das war der Anfang. Dieses Entdecken betrachtet er bis heute als eine seiner Kernaufgaben: „Unbekannte Talente bekommen bei uns eine Chance, sich auszuprobieren. Wir begleiten ihre Ideen und richten den großen Scheinwerfer auf sie – dann sehen sie auch andere Theater.“ Die Karrieren hat niemand gezählt, die hier einen Anfang nahmen, darunter Fernsehprominente wie Eckhard von Hirschhausen, Ina Müller, Michael Mittermeier.

Das Rössl und die Wiederbelebung des Genres Operette

Lange bevor Barrie Kosky an der Komischen Oper das verstaubte Genre Operette wiederbelebte, zeigte die Bar jeder Vernunft, wie es geht. 1994 feierte das „Weiße Rössl“ Triumphe, legendär in der Besetzung mit Otto Sander, Walter Schmidinger, Max Raabe, Meret Becker, Gerd Wameling und den Pfisters. Ewig hätte das laufen können, halb Berlin wollte es sehen, aber die Stars mussten zu ihren nächsten Engagements. Immerhin zeichnete das Fernsehen auf, wie in dem kleinen 250-Plätze-Zelt das Rössl galoppierte.

In der Bar selbst betrachten sie die Inszenierung als ihren Aufstieg in den Berliner Theater-Olymp. Bald wurde nachgelegt mit aufwändigen Eigenproduktionen wie „Drei alte Schachteln“, „Cabaret“ und „La Cage aux Folles“ – jedes Mal ein finanzieller Kraftakt, immer ohne öffentliches Geld, nie kostendeckend. Ohne florierende Vermietungen, Firmenevents und Sponsoren wäre dieses Kulturgeschäft kaum denkbar. Wie hat es überhaupt wirtschaftlich überlebt?

Gleich in der ersten Saison vor der Pleite

Der andere Gründer Holger Klotzbach, 76, Kulturmanager und früher Musik-Kabarettist bei den Drei Tornados, rückblickend: „Von Geld hatten wir keine Ahnung.“ Gut, die Bar trägt ja die Unvernunft im Namen, doch tatsächlich stand das Etablissement gleich in seiner ersten Saison vor der Pleite. Um ihr zu entgehen, verkaufte Klotzbach seinen Steinway und Deisinger seinen VW Käfer, dann ging es weiter. Bereits im zweiten Jahr war die Bar stets voll, die Kassen nicht immer. Die Gastronomiegewinne sollten die Bühnenkunst eigentlich mitfinanzieren. Recht spät merkten die Betreiber, dass sie in vorelektronischen Kassenzeiten von Gastronomen um eine halbe Million D-Mark betrogen worden waren. Es herrschte wohl ein vertrauensseliges Betriebsklima.

Klotzbach wollte immer, dass sich Mitarbeiter unter seinem Dach wohlfühlen, dass sich Künstlerinnen nicht in Abstellkammern umkleiden müssen, wie er selbst früher, dass Obst und Getränke für alle bereitstehen. Heute sagen Künstler und Betreiber, sie seien alle seit 30 Jahren herzlich miteinander verbunden.

Wenn man beobachtet, wie sie sich zu einem Termin versammeln, herzen, umarmen und endlos Luftküsse herumschicken, glaubt man sofort, dass da nicht viel gespielt ist. Und erinnert sich zugleich erschrocken an die zahllosen neuen Antidiskriminierungsbeauftragten an Staatstheatern, wo schon ein Handkuss als sexuelle Belästigung gemeldet wird und irre Folgen haben kann. Wie innig, ausgelassen und locker geht es dagegen in dieser bunten Bar zu, dem Berliner Ort mit der größten Dichte an schwulen, lesbischen und queeren Künstlern und Zuschauern jenseits des Christopher Street Days.

Und dann das nächste Provisorium: das Tipi

Vielleicht auch deswegen blieb dieses Etablissement stur auf Erfolgskurs. Zum zehnten Geburtstag der Bar schlugen Klotzbach und Deisinger 2002 ihr nächstes Provisorium auf: das Tipi. Geräumiger, glamouröser, näher an der Macht, nämlich direkt neben dem Kanzleramt, war es genehmigt für eine Saison. Und es steht, was sonst, bis heute. Es hat sich als größte Zeltbühne Europas mit 550 Plätzen genau auf den Platz gepflanzt, von dem ein paar Jahre zuvor ein anderes berühmtes Künstler-Zelt vertrieben worden war und sich später andernorts in Beton gießen ließ, das Tempodrom. Aber das ist eine andere Geschichte, die hatte mit Zeitenwenden im Kanzleramt zu tun.

Längst sind Bar und Tipi für das Betreiberduo ein Lebenswerk geworden. Im Tipi können sie eine knallige Operette wie „Frau Luna“ mit vielen „Familien“-Künstlern nun entspannter kalkulieren, mit längeren Laufzeiten, doppelt so vielen Plätzen. Aber sie tragen jetzt auch Verantwortung für 110 feste Jobs, vom Kellner bis zur Pressesprecherin. Und spätestens mit Corona schwanden stabile Gewissheiten.

Die Pandemie und die „existenzielle Angst um den Laden“

Lutz Deisinger: „In dieser langen Zeit war Angst oft mein Begleiter, also existenzielle Angst um den ganzen Laden. Corona oder auch Ereignisse wie 9/11 oder die Finanzkrise hatten direkte Auswirkungen auf das Zuschauerverhalten. Auf solche gesellschaftlichen Schwankungen haben wir kaum Einfluss. Da kann man sein Bestes geben, ohne dass es reicht. Früher hatte ich einen Instinkt, wusste: Diesen Künstler kann man durchsetzen, diese Sängerin trägt 14 Tage en suite. Es wird voll, wenn es sich herumgesprochen hat. Jetzt bin ich verunsichert. Ich weiß nicht mehr, wo die Leute sind, ob sie lieber streamen, nach welchen Gesetzen sie funktionieren.“

Bund und Land hatten in der Pandemie nicht nur die Staatstheater im Blick, sondern auch die privaten Kulturveranstalter. In die Bar und das Tipi floss erstmals Staatsgeld, vier Millionen Euro. Deswegen kann es in diesem Sommer rauschende Jubiläumsfeiern geben.