Suckow - An der Steganlage des Anglervereins „Flotter Hecht“ am Oberuckerseee im uckermärkischen Suckow herrscht an diesem Dienstagvormittag Hochbetrieb - trotz der Regenschauer, die mal kräftig und mal weniger heftig herniedergehen. Ein schwarzes Schlauchboot wird ins Wasser gelassen. Sechs Männer legen ihre schwere Tauchausrüstung an. Sie gehören zur Brandenburger Polizei, suchen seit einiger Zeit auf dem Grund der Großen Lanke, dem südlichen Zipfel des Gewässers, nach Spuren eines Verbrechens. Heute ist es ein letztes Mal.

Die Taucher steigen ins Boot, langsam legt es ab und fährt über den See in Richtung des Schilfgürtels am anderen Ufer, das auf dem Landweg schlecht erreichbar ist. Kurz darauf gleiten die Männer in das Wasser, das dort bis zu neun Meter tief ist. Die Taucher suchen den Grund Meter für Meter ab, sie tasten auch mit den Händen nach Hinweisen auf fünf Mordopfer, die vor mehr als 20 Jahren irgendwo dort drüben versenkt worden sein sollen.

Christian Zorn und Michael Adamski beobachten das Geschehen von der Steganlage aus. Der eine ist Kriminalhauptkommissar der 5. Mordkommission in Berlin, der andere ermittelt in der Hauptstadt bei schweren Einbruchsdelikten. Der Fall, um den es hier geht, hat die beiden Kriminalisten zusammengeführt. Ihre Ermittlungen haben bewirkt, dass seit einem Jahr in dem idyllisch und mitten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin gelegenen See getaucht wird. Nicht selten kamen Schaulustige aus dem Ort vorbei. Auch Brandenburgs einstiger Ministerpräsident Matthias Platzeck, der in der Nähe wohnt und hier einen Kahn liegen haben soll, schaute den Tauchern schon einmal zu.



Sabine Gudath Die beiden Ermittler Christian Zorn (l.) und Michael Adamski am Oberuckersee.

Kein Wunder, denn was sich hier Mitte bis Ende er 1990er-Jahre zugetragen haben könnte, ist spannender als jeder Krimi. Vor eineinhalb Jahren hatte ein Zeuge vor Christian Zorn gesessen und ihm eine unglaubliche Geschichte erzählt. Der Mann hatte einen guten Kumpel schwer belastet: Dietmar C., eine einstige Berliner Unterweltgröße.

Dietmar C. soll dem Zeugen erzählt haben, fünf Menschen, vermutlich missliebige Konkurrenten, getötet zu haben. Die Toten will er in grüne Plastikplanen gewickelt und mit einem Betonteil beschwert im Oberuckersees versenkt haben. Die Stelle, so erklärte der gute Bekannte von Dietmar C., habe ihm der mutmaßliche Mörder selbst gezeigt. Auch auf mehrfaches Nachfragen blieb der Zeuge bei seiner Aussage.



„Er machte einen glaubhaften Eindruck, und die Taten waren Dietmar C. zuzutrauen“, sagt Christian Zorn nun. Passende Vermisstenanzeigen gab es nicht, was in dem Milieu aber nichts heißen will. Bei den Recherchen fanden die Mordermittler heraus, dass es sich bei dem Beschuldigten um einen Türsteher und Zuhälter handelte, der einst bei Michael Adamski eine Lebensbeichte abgelegt hatte. Damals, Ende der 1990er-Jahre, ermittelte der Kriminalist noch in der Hooligan- und Türsteherszene.



„Dietmar C. war die prägnanteste Persönlichkeit, mit der ich es als Kriminalist zu tun hatte“, sagt der 63-jährige Adamski. Dietmar C. sei damals Chef des Straßenstrichs in Schönefeld gewesen, der von der Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch gemacht habe. Er sei auch als brutaler Schuldeneintreiber bekannt gewesen - vor allem bei Bauunternehmern. Dafür brachte Dietmar C. die Schuldner mit Scheinhinrichtungen dazu zu zahlen. Er fuhr mit ihnen in einen Wald, ließ sie ihr eigenes Grab ausheben.



Dietmar C. gestand dem Kriminalisten nach seiner Festnahme rund 200 Straftaten. 40 davon konnte der Ermittler Anzeigen zuordnen, ein Viertel wurde angeklagt und Dietmar C. Anfang der 2000er-Jahre wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Was also, wenn es nicht nur Scheinhinrichtungen gab im Leben des Dietmar C.? Den Tatverdächtigen befragen konnte Christian Zorn nicht mehr. Der Mann sei schwer krank gewesen, als der Zeuge ausgepackt habe, und drei Wochen später mit 54 Jahren in einem Krankenhaus verstorben.



Dietmar C. fühlte sich wie ein Profikiller

Die Ermittlungen ergaben, dass Dietmar C. einen Bezug zum Oberuckersee hatte. „Er hat hier immer wieder Urlaub gemacht, schwarz gezeltet“, sagt Zorn. Und seinem Kumpel, dem Zeugen, die Stelle gezeigt, an der er die Leichen versenkt haben will. „Vielleicht hat Dietmar C. seinem Kumpel die Wahrheit gesagt, vielleicht auch nur geprahlt.“

Denn Dietmar C. sei ein sehr phantasievoller Mensch gewesen. Er habe sich als „Leon - der Profi“ gesehen und es dem gleichnamigen Profikiller in dem Film gleichtun wollen. „Er wollte zeigen, wie es ist, Herrscher über Leben und Tod zu sein“, erzählt Zorn. Dem Zeugen habe Dietmar C. erzählt, er träume davon, von einer Dachterrasse aus einen Menschen ins Fadenkreuz seines Zielfernrohrs zu nehmen und dann zu erschießen. „Wir mussten die Aussage des Zeugen überprüfen. Es blieb nur eins, um Gewissheit zu bekommen: tauchen.“



Sieben Mal gingen die Taucher auf Spurensuche. Schon einmal wähnten sich die Ermittler am Ufer des Oberuckersees dem Ziel sehr nahe. Die Taucher fanden fünf Fässer auf dem Grund des Gewässers. Die Anzahl passte, doch die Fässer waren leer.



Gegen 13.30 Uhr an diesem Dienstag packen die Taucher ihre Ausrüstung ein und holen das Schlauchboot aus dem Wasser. Sie haben nichts gefunden. „Wir werden den Fall nun als unnachweisbar abschließen“, sagt Mordermittler Zorn. Das Verfahren werde eingestellt. Vorläufig. Sobald es neue Anhaltspunkte gebe, werde man weiter ermitteln. „Mord verjährt nicht.“