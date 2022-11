Berliner Ex-Obdachloser schreibt ein Buch über sein Leben auf der Straße

Es sind null Grad an diesem Sonntag im November. In Berlin fallen die ersten Schneeflocken. Kalte Tage und kalte Nächte hat André Hoek 15 Monate lang draußen überstehen müssen. Die Berliner Zeitung berichtete bereits über den ehemaligen Obdachlosen, der sich nach seinem gesellschaftlichen Absturz mühsam zurück ins Leben gekämpft hat. Jetzt hat Hoek, 52 Jahre alt, ein Buch geschrieben. „Unter freiem Himmel“ heißt es.

„Ich war alkoholabhängig und verwahrlost. Es war der tiefste Punkt meines Lebens. Aber auch aus so einer Krise kann man sich befreien“, sagt Hoek mit fester Stimme. Er will Menschen in schwierigen Lebenslagen ansprechen, will ihnen Mut machen.

„Ich möchte den obdachlosen Menschen in Berlin eine Stimme geben, die keine mehr haben, indem ich offen und schonungslos über mein eigenes Schicksal erzähle“, sagt er. Kritik übe er auch in „Unter freiem Himmel“ – an der Gesellschaft und an sozialen Einrichtungen der Stadt.

Das Drama begann am 31. August 2014 auf Gran Canaria. Hoek erinnert sich nur zu gut an diesen Tag. „Meine Frau setzte sich zu mir aufs Sofa und erklärte mir nach zehn Jahren das plötzliche Ende unserer Ehe.“ Seine Frage nach dem Warum, sagt Hoek, habe sie bis heute nicht wirklich beantwortet. Die einzige Auskunft: „Es fühlt sich nicht mehr richtig an.“

Sie ging sogar juristisch gegen ihren Mann vor, warf ihm vor, dass er sie bedroht und ihr nachgestellt habe. „Ich habe meine Frau nicht mehr wiedererkannt und bin noch immer tief erschüttert darüber, dass sie solche Lügen über mich verbreitete“, sagt er.

Nach der Trennung betäubte er sich mit Alkohol

In dem spanischen Dorf, in dem er damals seit sieben Jahren lebte, wurde er nach den Anschuldigungen gemieden. Der selbstständige Webdesigner begann, sich mit Alkohol zu betäuben. Und verlor nach und nach seine Kunden, weil er aufgrund der psychischen Belastungen seiner Arbeit nicht mehr gewachsen war.

Ein halbes Jahr später verließ er Gran Canaria – schweren Herzens. In seinem Rucksack waren nur ein paar Habseligkeiten, Papiere und seine letzten Ersparnisse, ein paar Hundert Euro. André Hoek kehrte in seine alte Heimat Berlin zurück.

„Ich wollte in Deutschland ein neues Leben beginnen“, erklärt er, der in der Nähe von Strausberg, in einer kleinen Gemeinde in Brandenburg, aufgewachsen ist. Seine Mutter lebte dort mit ihrem Mann. Da das Verhältnis zwischen ihm und seinem Stiefvater nicht das beste war, wollte Hoek nicht zur Familie zurück.

Bei Wind und Schneeregen kam er in der Hauptstadt an, das letzte Geld reichte nur noch für wenige Nächte im Hotel, für ein Zelt und einen Schlafsack. Danach war er pleite. Als ihm der Rucksack mit seinen Papieren nachts in einer S-Bahn gestohlen wurde, schwand seine Hoffnung, jemals wieder ins normale Leben zurückzufinden. „Beim Lageso (Landesamt für Gesundheit und Soziales; Anm. d. Red.) wurde ich sofort wieder weggeschickt, weil ich keine Geburtsurkunde vorweisen konnte“, berichtet er. Geholfen habe ihm dort niemand.

André Hoek war nun obdachlos, schlief mitten im Winter in seinem Zelt draußen unter einer Brücke an der Spree, nahe dem Bundestag. Um nicht zu verhungern, ging er am Hauptbahnhof und in Einkaufsstraßen „schnorren“. „Ich schämte mich dafür, aber wusste mir nicht anders zu helfen“, sagt er.

Als er es vor Kälte nicht mehr aushielt, suchte er Hilfe in Obdachlosenunterkünften. „Ich war in verschiedenen Einrichtungen, aber ich fand dort in den Mehrbettzimmern keine Ruhe und bin auch beklaut worden. Einmal lag jemand neben mir, der Läuse hatte.“

Er trank bis zu drei Flaschen Hochprozentiges am Tag

Um physisch und auch psychisch klarzukommen, betäubte er sich rund um die Uhr mit Alkohol und trank nach eigenen Angaben bis zu drei Flaschen Hochprozentiges am Tag. „Ich war für die Menschen unsichtbar geworden. Sie spazierten ohne ein Wort an mir vorbei. Mit einem Penner wollte niemand etwas zu tun haben“, sagt Hoek und fährt sich mit der Hand durch die kurzen blonden Haare. Heute ist er ein gepflegter hochgewachsener Mann mit Brille, sportlich gekleidet in Jeans, T-Shirt und Sneakers.

Hoek wurde immer unglücklicher, weil er derart abgelehnt wurde, wie er sagt. Er trank sich ins Koma, musste von Medizinern in einer Klinik wiederbelebt werden. Weil er sich danach nicht mehr bewegen konnte, saß er im Rollstuhl und musste sich das Laufen mühsam selbst wieder beibringen. „Noch nicht einmal die Ärzte haben mehr an mich geglaubt“, betont er.

Er kämpfte sich ins Leben zurück. Auch wenn der Weg steinig und immer wieder von Rückschlägen begleitet war. „Ich wurde mehrmals angegriffen. Einmal wollte mir ein Passant eine kaputte Schnapsflasche ins Gesicht hauen. Ich habe das verhindern können, aber das Glas verletzte zwei meiner Finger. Sie sind bis heute steif.“

Als ihm ein aufmerksamer Arzt nach der Operation seiner Finger eine gesetzliche Betreuerin an die Seite stellte, nahm Hoeks Schicksal eine positive Wendung. Gemeinsam mit einem älteren Streetworker, der am Hauptbahnhof auf den schwer kranken Rollstuhlfahrer aufmerksam geworden war, gelang die Wiedereingliederung ins deutsche Sozialsystem. Die Betreuerin half ihm dabei, Ersatzpapiere und später auch Hartz IV zu beantragen und eine Entziehungskur zu machen.

„Es waren die ersten fähigen Menschen, die mir begegneten und mir zur Seite standen. Viele Sozialarbeiter in den Berliner Einrichtungen waren viel zu jung und unerfahren, um zielführend und langfristig helfen zu können“, sagt André Hoek.

Er selbst hat sich lange Zeit in Berlin um Menschen in einer ähnlichen Notlage gekümmert, half bei einem sozialen Träger am Kältebahnhof Lichtenberg und machte Stadtführungen, um auf das Schicksal obdachloser Menschen aufmerksam zu machen. Außerdem sammelte er während der Pandemie für Menschen auf der Straße Spenden. „Ich war so dankbar über meine Unterstützung und wollte etwas davon zurückgeben“, erklärt er.

Auch die Reintegration in den Arbeitsmarkt ist gelungen. Hoek arbeitete unter anderem als Kreditberater und selbstständiger Headhunter. Immer wieder gab es Rückschläge. „Ich musste mehrmals in die Klinik, weil ich bei Problemen wieder zur Flasche griff“, berichtet Hoek. „Aber seit drei Jahren habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt.“ Darauf ist er stolz.

Im März hat André Hoek Berlin erneut verlassen, er ist in die bulgarische Hafenstadt Varna ausgewandert: „Ich habe in der Pandemie bemerkt, dass der Ton in Deutschland rauer geworden ist und sich die Gesellschaft zunehmend spaltet. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt.“

Von Varna aus arbeitet er nun selbstständig als Kundenberater für einen deutschen Telefonanbieter und verdient dort nach eigenen Angaben bis zu 3000 Euro brutto. Das sei in Bulgarien viel Geld, sagt er.

Während unseres Videocalls sitzt er bei 18 Grad auf dem Balkon seiner Dreizimmerwohnung (80 Quadratmeter für 340 Euro Miete monatlich). Im Untergeschoss des Mehrfamilienhauses befindet sich ein Café, in dem der Berliner schon etliche Einheimische kennengelernt hat. Er sagt: „Ich bin jetzt endlich angekommen.“ André Hoek hat die Kälte überlebt.

André Hoek: Unter freiem Himmel. Wie ich obdachlos wurde und den Weg zurück ins Leben fand. Riva, München 2022, 240 Seiten, 15 Euro.