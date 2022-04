Das ging schnell. Christian Rickerts, bis zum letzten Tag der vorigen Berliner Landesregierung Staatssekretär der damaligen Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), hat einen neuen Job bei der Vonovia - Deutschlands größte private Immobiliengesellschaft. Nachdem sie die Deutsche Wohnen geschluckt haben, sind die Bochumer mit zusammen rund 140.000 Wohnungen in Berlin auch die mit Abstand größten privaten Vermieter auf dem Markt in der Hauptstadt. Schon jetzt sorgt Rickerts’ Wechsel für Ärger vor allem bei den mitregierenden Grünen und wirft zudem erneut Fragen zu einer Karenzzeit für Regierungsmitglieder in Berlin auf.

Staatssekretär neuer Chef bei Vonovia

Wie es heißt, sei der 47-jährige Rickerts seit Anfang April Leiter des neu gegründeten Berliner Büros der Vonovia. In dieser Funktion solle er die Vernetzung des Dax-Konzerns mit Vertretern aus der Politik sowie der Stadt- und Zivilgesellschaft voranbringen.

In seinem bisherigen Job war Rickerts Ramona Pops Mann für Digitales und Energie. Er gehört zwar nicht den Grünen an, wurde jedoch von diesen für das Amt nominiert, gekennzeichnet durch die Formel: (für Grüne). Vor seinem Wechsel in die Politik war er unter anderem für Wikimedia tätig, die Betreibergesellschaft des Online-Lexikons Wikipedia.

Grüne werfen Christian Rickerts und Vonovia „Greenwashing“ vor

Rickerts’ Wechsel fällt in die Zeit des Streits um die Enteignung großer Immobilienkonzerne, die die neu zusammengesetzte rot-grün-rote Landesregierung vom ersten Tag an in Atem hält. Während die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) gegen Enteignung ist, sind die Linken vehement dafür. Die Grünen als dritter Koalitionspartner haben lange um einen eigenen Kurs gerungen. Heute gilt bei ihnen die Sprachregelung: Die Enteignungsdrohung ist wichtig, weil sie Druck auf die Konzerne ausübt, denen renditeorientierte Preistreiberei auf dem Rücken der Mieter vorgeworfen wird.

Der Umgang mit dem erfolgreichen Enteignungsvolksbegehren gilt als ein wichtiger Knackpunkt der Berliner Landesregierung. Läuft es schlecht, könnte sie daran zerbrechen. Umso wichtiger ist ein Erfolg des neu ins Leben gerufenen Bündnisses für Wohnungsbau und bezahlbare Mieten unter Federführung von Giffey. Die Vonovia sitzt dabei mit am Tisch.

Vor diesem Hintergrund ist die Personalie Rickerts vor allem ein Thema bei den Grünen. Könnte der frühere Staatssekretär womöglich ein Türöffner für Gespräche mit dem erklärten Gegner sein?

Breite Kritik an Wechsel in die Privatwirtschaft

So sieht es derzeit nicht aus. Im Gegenteil. Katrin Schmidberger (Grüne) jedenfalls reagiert empört auf Rickerts’ Wechsel in die Immobilienwirtschaft. Via Twitter gibt die wohnungsbaupolitische Sprecherin der Fraktion kund: „Wenn Geld jegliche Ideale überwiegt … So was müssen wir gesetzlich unterbinden. Mit Grünen Grundsätzen nicht vereinbar, wohl aus Gründen ist er kein Mitglied der Partei (das macht es nicht besser). Für mich ist klar, hier kann es keine ‚Vernetzung‘ geben.“

Im Gespräch mit der Berliner Zeitung spricht Schmidberger von „unverhohlenem Lobbyismus“ und „Greenwashing“. Für sie sei klar, dass die Vonovia Rickerts „nicht umsonst geholt“ habe. Ebenso klar sei für sie daher aber auch, dass Rickerts kein Gesprächspartner sein könne. „Wenn er sich melden würde, würde ich ihm freundlich erklären, warum ich mich nicht mit ihm treffen kann“, so Schmidberger.

Berlin hat immer noch keine Karenzzeiten für Ex-Politiker

Der Fall Rickerts lässt außerdem einmal mehr den Blick darauf frei werden, dass es in Berlin immer noch keine Regelungen zu Karenzzeiten für Regierungsmitglieder gibt. Das bedeutet, dass Senatsmitglieder ausscheiden und ohne Wartezeit direkt bei Unternehmen anheuern und für diese auch als Lobbyisten tätig werden können.

Für Norman Loeckel, Leiter der Arbeitsgruppe Politik bei den Korruptionsbekämpfern von Transparency International, ist das völlig unverständlich: „Für eine derartige Änderung muss man im Grunde nur zwei Paragrafen verändern“, sagte er der Berliner Zeitung. „Das ist recht einfach und kann ganz schnell gehen.“

Tatsächlich legte die zuständige Senatsfinanzverwaltung zum Ende der vergangenen Legislaturperiode einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor. Demnach müssten „amtierende oder ehemalige Mitglieder des Senats die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes für 24 Monate nach dem Ausscheiden aus dem Amt anzeigen“. Die Tätigkeit könne „für 6 bis 18 Monate untersagt werden, soweit eine Beeinträchtigung öffentlicher Interessen zu befürchten ist“. Der Entwurf kam kurz vor den Sommerferien, kurz darauf folgten die Wahlen. Das Papier blieb unerledigt liegen. Nun soll das Gesetzespaket noch vor der Sommerpause erneut in den Senat eingebracht hat, hieß es am Mittwoch aus Kreisen der Finanzverwaltung.

Bleibt die Frage nach dem Beamtenrecht. Demnach gilt grundsätzlich für Staatssekretäre wie für andere Beamte: Die frühere Dienststelle kann ihnen die Aufnahme einer neuen Tätigkeit innerhalb von fünf Jahren nach dem Ausscheiden untersagen, wenn zu befürchten ist, dass dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. Allerdings darf die Dienststelle von dieser Möglichkeit nur Gebrauch machen, wenn eine hinreichend schwerwiegende Gefährdung besteht – die Berufsausübungsfreiheit ist schließlich ein Grundrecht.

Nicht der einzige Wechsel aus der Pop-Verwaltung in die Branche

Im konkreten Fall hat die Wirtschaftsverwaltung Senatsverwaltung nach eigenen Angaben die Aufnahme der Tätigkeiten genehmigt, „da die Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nicht zu besorgen sei“, wie es heißt.

Ohnehin scheint das ehemalige Team der ehemaligen Senatorin Pop einen gewissen Hang zur Immobilienwirtschaft zu haben. So ist ihr früherer Pressesprecher Matthias Borowski jüngst in der selben Funktion zur Wohnungsbaugesellschaft WBM gewechselt. Wichtiger Unterschied: Die WBM ist eine kommunale Gesellschaft, gehört dem Land Berlin. Das ändert freilich nichts daran, dass viele Aktivisten und Wohnungsbaupolitiker vor allem der Linken und den Grünen auch deren Agieren kritisch beäugen. Denn: Auch die Kommunalen erhöhen die Mieten, um bessere Bilanzen zu erzielen.