Mit diesem neuen Souvenir „ist Berlin so richtig im A****!“. Mit diesem Spruch bewirbt ein Berliner Unternehmerpärchen ein ungewöhnliches Andenken an die Hauptstadt: Der „Berlin Buttplug“ in Form des Fernsehturm sei laut dem Erfinder Thomas Viehweger das erste Sex-Souvenir der Stadt. Ein Buttplug ist ein Sexspielzeug für den Analbereich. Der 43-Jährige sieht in dem symbolträchtigen Berliner Bau einen riesigen Phallus. „Dass diese Form bisher noch nicht für ein Sex-Spielzeug verwendet wurde, hat mich sehr verwundert“, sagt er über seine Idee.

Berlin-Souvenirs gebe es zwar schon genug, meint Viehweger. Aber eben keines für Sexspielchen, das auch die queere Szene anspricht. Sei es das Ampelmännchen als Schlüsselanhänger, das Brandenburger Tor als Handbürste, oder die „Berliner Luft“ als Konserve. Auf die Idee, den Berliner Fernsehturm als Sextoy zu vermarkten, sei aber noch niemand gekommen.

Viehweger: „Immer mehr Menschen sind an dem Thema Po-Sex interessiert“

Das Unternehmen Planet Naughty, das Thomas Viehweger zusammen mit seiner Verlobten Alicia Tschinkel betreibt, soll dazu beitragen, das Thema Sex weiter zu enttabuisieren. „Mit unseren Produkten wollen wir das Thema Sexualität auf humorvolle Weise beleuchten. Humor ist immer hilfreich, über schwierige Themen zu sprechen“, sagt Tschinkel.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von planet naughty (@planetnaughty) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Doch warum ist es ein Analplug geworden? „Immer mehr Menschen sind an dem Thema Po-Sex interessiert, trauen sich aber nicht, es in der Partnerschaft anzusprechen“, erklärt Viehweger. Das Produkt soll Paare dabei helfen, das Eis zu brechen, und auf humorvolle Weise ein entspanntes Gespräch darüber zu beginnen.

Das neue Souvenirs fürs Schlafzimmer ist seit einem Monat online erhältlich. Hergestellt wird es in Deutschland. Damit soll das Produkt von Viehweger und Tschinkel ein Gegenstück zu den ganzen billigen China-Exporten sein. Verpackt werden die Fernsehtürmchen aus medizinischen Silikon in einer Behindertenwerkstatt aus Berlin. Alles ganz nachhaltig und ohne Plastik, verspricht der Erfinder.