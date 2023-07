Berliner Feuerwehr stellt Jahresbericht vor: Alle 26 Sekunden geht ein Notruf ein

Jahresbericht der Feuerwehr: Nie zuvor mussten so oft Rettungswagen ausrücken wie im vergangenen Jahr. Die Einsätze im Rettungsdienst knackten die 500.000er-Marke.

Ein Feuerwehrmann unter Atemschutz bei einem Wohnhausbrand in der vergangenen Woche in der Niebuhrstraße in Berlin-Charlottenburg Paul Zinken/dpa