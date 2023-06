Berliner Feuerwehr-Fahrzeuge jetzt mit Trauerflor unterwegs

Die Feuerwehrautos in Berlin sind ab sofort mit Trauerflor unterwegs. Hintergrund ist der Tod zweier Feuerwehrleute. Am Sonntag hatte es in der Stadt Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen in einem Motorradgeschäft einen Großbrand gegeben. Das Feuer war im Erdgeschoss des Ladens ausgebrochen.

Die Brandbekämpfung war schwierig. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren nötig, um den Großbrand zu bekämpfen. Zunächst galten eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann als vermisst. Sie gehörten zu den ersten Einsatzkräften vor Ort. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde dann festgestellt, dass die beiden ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin ums Leben gekommen waren.

In einer Mitteilung an die Berliner Feuerwehrleute vom Montag heißt es unter anderem: „Dieses schreckliche Ereignis zeigt uns einmal mehr, wie gefährlich der Beruf einer Feuerwehrfrau/eines Feuerwehrmannes ist. Die Berufung, Hilfe zu leisten und Leben zu retten, hat die beiden ehrenamtlichen Einsatzkräfte gestern auf tragische Weise ihr Leben gekostet.“

Um Betroffenheit und Trauer zum Ausdruck zu bringen, habe die Behördenleitung entschieden, alle Einsatzfahrzeuge der Berliner Feuerwehr mit Trauerflor fahren zu lassen.