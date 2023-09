Immer wieder wird der Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr zu Bagatelleinsätzen gerufen. Obwohl gerade Ausnahmezustand herrschte, weil zu wenige Rettungswagen (RTW) einsatzbereit waren, wurden zum Beispiel ein RTW und ein Notarzt wegen einer Nagelbettentzündung nach Schöneberg geschickt (wir berichteten in dieser Woche).

Wie Behördensprecher Vinzenz Kasch jetzt einräumte, hätte das nicht passieren dürfen. „Bei der Notrufabfrage zu diesem Einsatz ist es zu einem individuellen Fehler gekommen, der zu einem fehlerhaften Einsatzcode führte. Dadurch wurde zu diesem Einsatz zusätzlich ein Notarzt entsandt“, teilte Kasch auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Bei korrekter Durchführung der Notrufabfrage mittels des Standardisierten Notruf-Abfrageprotokolls, so der Sprecher, wäre es in diesem Fall zu keiner Alarmierung eines Notarzteinsatzfahrzeuges gekommen. „Der Vorfall wird zum Anlass genommen, um interne Prozesse zu evaluieren.“

Thema des betreffenden Artikels war auch das Standardisierte Notruf-Abfrageprotokoll (SNAP), mit dem Mitarbeiter am Notruf einem vorgegebenen Abfragebaum folgen. Am Ende stehen Einsatzcodes und die automatische Alarmierung der Rettungsmittel. Der Verein „Berlin brennt“, ein Zusammenschluss von Feuerwehrleuten, kritisiert unter anderem: Der Versuch, einer komplexen Hilfesituation mittels der sturen Anwendung eines Abfrageprotokolls gerecht zu werden, führe dazu, dass sich Rettungsfahrzeuge ungerechtfertigt auf den Weg machen – und die Einsatzzahlen explodieren.

Manuel Barth von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft hat eine andere Meinung. Er ist seit 1995 bei der Berliner Feuerwehr und arbeitet seit 2016 in der Leitstelle, in der die Notrufe angenommen und von der aus die Fahrzeuge geschickt werden.



Herr Barth, warum herrscht im Rettungsdienst so oft Ausnahmezustand?



Unter anderem wegen des Personaldefizits, an dem sich wenig geändert hat. Man muss aber unterscheiden zwischen den Ausnahmezuständen in diesem und im vergangenen Jahr.

Wo ist der Unterschied?



Wir haben immer noch Situationen, in denen nur eine Handvoll Rettungswagen frei ist. Aber im letzten Jahr hatten wir nicht nur keine Rettungswagen, sondern auch Dutzende von Einsätzen auf Halde zu liegen, die gar nicht beschickt wurden oder nur mit einem Löschfahrzeug oder einer Drehleiter.

In diesem Frühjahr gab es deshalb verschiedene Änderungen in der Ausrückeordnung der Rettungswagen. Hat das etwas gebracht?



Die Rettungsdienst-Abweichverordnung macht es möglich, dass wir einen Teil der RTW mit Rettungssanitätern besetzen können. Sie fahren nicht die schlimmen Notfälle wie die höher qualifizierten Notfallsanitäter.

In den letzten zwölf Monaten war auch von einer „Code-Review“ die Rede. Was heißt das?



Man schaut sich einzelne Einsatzcodes an und die Ergebnisse aus den Notrufabfragen und identifiziert, welche Fälle von Kollegen bedient werden können, die keine Notfallsanitäter sind. Wir konnten viele Einsätze identifizieren, die nicht so hochqualitativ begutachtet werden müssen. Dadurch kann sich die Feuerwehr eines ganz anderen Personalpools bedienen, auch wenn das Personal insgesamt nicht mehr wird.

Haben Sie ein Beispiel?



Wenn etwa jemand zu viel getrunken hat, aber keine Notfall-Leitsymptome wie Atemnot hat, ist die Frage, ob wir überhaupt zuständig sind. Auch der psychiatrische Notfall fällt darunter. Oder Blutzucker ohne Notfall-Leitsymptome. Das betrifft meines Wissens um die 400 Einsätze am Tag, die von Rettungswagen beschickt werden können, die keine Notfallsanitäter an Bord haben.

Hat die Code-Review auch ergeben, dass mehr Einsätze an die Kassenärztliche Vereinigung abgegeben werden?



Ganz genau. Die berühmtesten Fälle aus der Vergangenheit sind der Bauchschmerz oder die allergische Reaktion beim Mückenstich.

Die KV wird sich bedanken für noch mehr Arbeit. Sie ist schon längst an ihrer Kapazitätsgrenze.



Das ist ein Riesenproblem. Es kann ja sein, dass bei der Abfrage des Patienten herauskommt, dass er trotzdem in ein Krankenhaus muss, er aber ein paar Stunden Zeit hat. So etwas kann durch einen Krankentransport geschehen. Seit Februar organisiert die KV aber keine Krankentransporte mehr, und dieser Einsatz geht nun wieder zurück an die Feuerwehr. Das sind rund 17.000 Fahrten pro Jahr, die für die Berliner Feuerwehr obendrauf kommen.

Und trotzdem hat die Dramatik der Ausnahmezustände nachgelassen?



Wir sind noch nicht gesundet. Da ist die Situation mit den Krankentransporten. Und der nächste Punkt: Die Berliner Feuerwehr arbeitet auch mit den Hilfsorganisationen zusammen. Mittlerweile sind aber im Schnitt täglich zwölf Rettungswagen der Hilfsorganisationen nicht besetzt. Die fehlen uns im Unterschied zum letzten Jahr. Diese beiden Faktoren sind ein gutes Kochrezept für weitere Ausnahmezustände.

Was haben die Hilfsorganisationen für ein Problem?



Fehlendes Personal. Bedauerlicherweise schließen sich die Hilfsorganisationen nicht der Rettungsdienst-Abweichverordnung an, um erfahrene Rettungssanitäter auf die RTW zu setzen, die nicht die vollumfängliche Ausbildung zum Notfallsanitäter haben. Diese könnten die einfachen Fälle fahren.

Warum machen die das nicht?



Weil es nach meiner Kenntnis Auseinandersetzungen mit den Krankenkassen gibt. Die bezahlen das nicht.



Gibt es auch hausgemachte Gründe für die Ausnahmezustände? Aus der Behördenleitung hört man etwa, dass RTW-Besatzungen ihre Mittagspause unbedingt auf der Wache verbringen müssen.



Wenn man mehrere Stunden gearbeitet hat, möchte man auch mal was essen und trinken. Das ist doch nachvollziehbar. Da Feuerwehr-Beamte im Zwölf-Stunden-Dienst keinen offiziellen Pausenanspruch haben, wehren sich die Kollegen manchmal auf die eine oder andere Art. Dieses Fahrzeug fehlt dann. Letztendlich kommt es nur zu Engpässen, weil wir zu wenig Personal und Autos haben. Auch die Dienst- und Urlaubsplanung ist Teil des Problems.

Der Rechnungshof hat festgestellt, dass mehr RTW verfügbar wären, wenn sich die Besatzungen nicht selbst um das Auffüllen der Medikamentenbestände und die Instandhaltung der Fahrzeuge kümmern müssten.



Wir hätten ausreichend Verwendungen für Kollegen, die ihre Haut zu Markte getragen haben und jetzt nur noch eingeschränkt feuerwehrdienstfähig sind. Das Problem ist, dass es dafür keine Stellen gibt. Außerdem sollte man die Frage stellen: Ist das ein Beruf, den man wirklich 35 Jahre in der Schlagzahl mit derselben Fitness ausüben kann oder muss man frühzeitig anfangen, die Kollegen ab einem gewissen Alter in eine Anschlussverwendung zu führen, wo sie dann eben nicht krank werden?

Ist Stellenmangel wirklich das Problem? Fehlt es nicht eher an Leuten, die diese Stellen besetzen?



Im Moment haben wir noch freie Stellen. Wir diskutieren im Moment über den Doppelhaushalt 2024/2025. Die Berliner Feuerwehr hat über 700 Stellen angemeldet. Wenn man sich jetzt die veröffentlichten Papiere anguckt, die im Parlament diskutiert werden, reden wir von 70 Stellen. Und diese sind nur Stellen im Einsatzdienst, die Feuerwehr ist aber größer. Über das Beispiel Werkstatt können wir auch noch reden und wie viel Geld es den Steuerzahler kostet, Fahrzeugreparaturen auszulagern, anstatt eigene Stellen zu schaffen, um die Autos selbst zu reparieren. Die wären dann schneller wieder verfügbar, und die Reparatur kostet erheblich weniger.

Die Innensenatorin und der Landesbranddirektor können dann wohl auch ihre „Ausbildungsoffensive 500“ vergessen, mit der sie entsprechend viel Nachwuchs ausbilden wollen.



Wenn das mit den 70 Stellen so bleibt, dann wird es sogar schwierig, die Kollegen, die gerade in der Ausbildung sind, in ein oder zwei Jahren zu übernehmen.

Noch mal zu den hausgemachten Problemen: Nicht selten werden RTW, die andernorts dringend benötigt werden, zu banalen Fällen wie etwa Verstauchungen geschickt. Kollegen von Ihnen kritisieren, dass das sture Festhalten an standardisierten Abfragen in der Notrufannahme und das Abweichen von dem Standardisierten Notruf-Abfrageprotokoll nicht möglich sei. Wie gehen Sie mit SNAP um?



Vieles hat aus meiner Sicht mit einer fehlerhaften Anwendung zu tun. Ich will die Schuld gar nicht demjenigen, der den Notruf annimmt, geben. Die Frage ist: Wie hat man es gelehrt? Welche Kompetenzen gibt man dem Leitstellenmitarbeiter? Es ist aber erlaubt, zusätzliche Fragen zu stellen, um unklare Sachen zu evaluieren. Ich denke, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht besonders ermutigt werden, ebendies zu tun.

Erst in der vergangenen Woche gab es einen Blaulichteinsatz mit Notarzt wegen einer Nagelbettentzündung. Der Patient hat am Telefon auch Probleme beim Atmen angegeben.



Das Abfrageprotokoll kommt aus dem Amerikanischen, die Übersetzungen sind nicht immer gut. Heißt „Atemnot“, es gibt ein Problem beim Gasaustausch? Man kriegt keine Luft, weil es ein Problem mit der Lunge gibt? Oder tut es beim tiefen Ein- und Ausatmen weh, weil man sich eine Rippe geprellt hat? Dies wäre keine Atemnot. Prinzipiell ist es schwierig, über einen Einsatzverlauf zu urteilen, wenn man das Notrufgespräch nicht kennt und mit welchem Wissen der Notrufaufnehmende eine Entscheidung getroffen hat. Aber auf das Abfrageprotokoll und den Leitstellenmitarbeiter draufzuhauen, ist mir zu einfach. Da der Notarzt vor Ort entschieden hat, den Patienten mit der Nagelbettentzündung ins Krankenhaus zu fahren, würde ich als Leitstellenmitarbeiter sagen: Liebe Freunde, was wollt Ihr von mir?

Der Patient hat wohl drauf bestanden, ins Krankenhaus zu kommen.



Jeden Tag wird vor Ort entschieden, dass ein Fall nichts fürs Krankenhaus ist, sondern für den praktischen Arzt. Ich befürchte aber, dass die Traute, Verantwortung zu übernehmen, zurückgeht. Vielleicht auch aufgrund schlechter Erfahrungen, weil sich jeder bei allem und jedem beschwert.

Aber wird denn die Situation besser, wenn man bei der Notrufannahme Mitarbeiter hinsetzt, die keine medizinische Erfahrung haben?



Es gibt Untersuchungen, bei denen man völlig unbedarfte Menschen mit dem Protokoll arbeiten ließ und auch Rettungsdienstler und Ärzte. Tatsächlich war die Gruppe der Ärzte die, die am meisten Rettungswagen geschickt hat. Aber natürlich ist es von Vorteil, ein medizinisches Basiswissen zu haben. Ich plädiere dafür – und das wird auch getan –, dass man die Leute ohne Rettungsdienstausbildung entsprechend nachschult.

SNAP ist also keine schlechte Sache?



Es arbeitet aufgrund eines hohen statistischen Erfahrungswertes. Es ist ein tolles Hilfsmittel und schützt mich davor, wichtige Fragen zu vergessen. Aber es soll mich dennoch nicht vom Denken befreien. Beispiel: Ich habe einen Patienten am Telefon. Er spricht fließend, es ist kein Anzeichen einer Atemnot erkennbar. Er kann mir auch nicht erklären, was er jetzt mit Atemnot gemeint hat. Und dann sagt er auch noch: Ich komme schon mal runter und warte unten auf den Rettungswagen. Da könnte ich begründen, warum ich keinen Notarztwagen schicke, sondern nur einen Rettungswagen – unabhängig von dem, was das Protokoll auswirft.

Die Zahl der Notrufe ist in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben. Warum ist dann die Zahl der Einsätze in den vergangenen Jahren so stark gestiegen?



Man ist vorsichtiger geworden. Das hat viele Gründe. Nicht zuletzt auch das bereits eben erwähnte Beschwerdeverhalten und die Erwartungshaltung. Ist die Anzahl der Einsätze auch durch das Protokoll gestiegen? Ja! Die Anzahl der Transporte auch. Vollkaskomentalität, Beschwerdeverhalten und fehlende Rückendeckung schwächen die Fähigkeit und den Willen, Verantwortung zu übernehmen und Maßnahmen durchzusetzen.

Was muss passieren, damit die Versorgung von Notfällen in Berlin besser wird?



Uns fehlt das Netzwerk, wo wir Patienten unterbringen können. Natürlich müssen wir ausschließen, dass sich hinter einem Notruf ein lebensbedrohlicher Notfall verbirgt. Im Moment gibt es aber nur die Möglichkeit, einen RTW oder einen RTW mit Notarzt zu schicken oder Patienten zur KV weiterzuleiten. Es muss auch die Möglichkeit geben, sie an andere Stellen weiterzuleiten – an die bisher nicht existierende Krankentransport-Leitstelle, an den Krisendienst, an die Vermittlung für eine Hausarztpraxis oder eine Voranmeldung für die Rettungsstelle, wo man in den nächsten zwei Stunden hingehen soll. Die Erfahrung zeigt nämlich: Wenn wir jemanden irgendwie loswerden, wird er wieder bei uns landen, weil es keine anderen Anlaufstellen gibt. Der Notfallrettungsdienst soll für den Notfall da sein. Aber wir werden die Leute nicht daran hindern können, die 112 anzurufen.