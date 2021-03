Berlin - Mit den Öffentlichen fahren? Bloß nicht, da könnte man sich ja mit Corona anstecken! Doch ist die Angst begründet? „Der Beitrag des öffentlichen Verkehrs zum Infektionsgeschehen ist nicht besonders groß“, entgegnet Kai Nagel, Professor an der Technischen Universität (TU) Berlin. Bei der derzeitigen Besetzung der Fahrzeuge und mit Masken gebe es „eher kein Problem“. Im eigenen Wohnzimmer bei einem Treffen mit Freunden sei die Ansteckungsgefahr größer als in der Bahn: Das ist die Rechnung des Physikers, der Regierungen während der Pandemie berät. Wie groß sie im Einzelfall ist, hängt aber von Bedingungen ab, so Nagel während eines Fachgesprächs zum Thema.

„Das Infektionsrisiko im Nahverkehr ist deutlich geringer als von Fahrgästen angenommen“: Dieses Resümee war dem Verband, der zu dem Fachgespräch eingeladen hatte, wichtig. Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) der Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs ist daran interessiert, dass Bahn und Bus ein gutes Image haben. Sie vertritt Organisationen, die im Auftrag der Länder Nahverkehr bestellen und finanzieren – der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) gehört dazu.