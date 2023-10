Der Kopf von Anna T.* sinkt immer tiefer, ihre Stimme wird so leise, dass sie kaum noch zu verstehen ist. Die 63-Jährige fängt an zu weinen, als sie stockend von den beiden Maskierten erzählt und von der Drohung: „Ich werde dich töten.“ Dann ist es an diesem Donnerstag lange still im Saal 618 des Kriminalgerichts. Als sich Anna T. wieder etwas gefangen hat, spricht sie über ihre Todesangst, die Panikattacken und Angstzustände, die sie bis heute quälen. Davon, dass sie nicht mehr alleine ihr Haus verlassen kann. „Oh Gott, warum?“, fragt sie schluchzend.

Anna T. ist eine zierliche Frau, sie ist Antiquitäten-Fachfrau, arbeitete seit mehr als 30 Jahren als Angestellte in dem Antiquitätengeschäft in der Keithstraße in Schöneberg, das am 24. April 2023 von zwei maskierten Männern überfallen wurde. Dreieinhalb Stunden lang war sie in der Hand eines bewaffneten Räubers. Dreieinhalb Stunden, in denen ihr ein um den Kopf geschlungenes Panzertape beinahe die Luft zum Atmen nahm, in denen sie geschlagen, gewürgt und ihr eine Waffe an die Schläfe gehalten wurde. Anna T. hat die Hölle durchlebt. Und ihre brechende Stimme macht deutlich, dass sie auch ein halbes Jahr nach der Tat noch nicht ins Leben zurückgefunden hat.

Ganz dicht neben Anna T. sitzt ihre Prozessbegleiterin. Sie soll die Zeugin psychologisch unterstützen und sie auch etwas abschirmen von dem Angeklagten Sina H., der nur drei Meter von Anna T. entfernt hinter einer hölzernen Balustrade sitzt. Sina H. ist 23 Jahre alt. Er muss sich unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs verantworten. Gemeinsam mit dem 41-jährigen Mohammad M. soll er das Geschäft überfallen haben.



Anna T. erkennt den Angeklagten als einen der mutmaßlichen Räuber wieder. Auch wenn er schon kurz nach dem Überfall unmaskiert das Geschäft wieder verlassen und sich der Polizei ergeben hatte. Er sei es gewesen, der sie festgehalten habe, damit der andere maskierte Mann sie habe fesseln können. Er sei es gewesen, der ihr später das Panzertape so fest um den Kopf gezogen habe. Er sei es gewesen, der dann ihren Chef, den 80-jährigen Geschäftsinhaber, mit Klebeband fixierte.

Sina H. sagt, er habe nur Schmiere stehen sollen

Sina H. ist ein Mann mit iranischem Pass. Er hat seine Beteiligung an dem Überfall kurz vor der Aussage von Anna T. vor Gericht gestanden, in seiner Erklärung aber angegeben, dass er seinen Landsmann Mohammad M. erst wenige Wochen zuvor kennengelernt und ihn Matti genannt habe. Bei einem Treffen in einem Park ein paar Tage vor dem Überfall habe Matti ihn in seinen Plan eingeweiht, sich Geld aus dem Laden zu holen. Matti habe davon gesprochen, dass der Antiquitätenhändler sehr reich sei und ihm einmal kein Geld geliehen habe. Es könne nicht sein, dass jemand so viel, ein anderer so wenig Geld habe. Deshalb wolle er sich etwas davon beschaffen.



Ursprünglich, so behauptete es der Angeklagte, habe er nur Schmiere stehen sollen. Von einer Waffe sei keine Rede gewesen. Auch habe Matti nichts davon gesagt, dass der Ladeninhaber und die Mitarbeiterin gefesselt werden sollten. Bis Mohammad M. vor dem Geschäft eine Pistole gezogen, sie angeblich auf ihn gerichtet und ihn so gezwungen habe, mit in den Laden zu kommen. „Völlig schockiert“ sei Sina H. gewesen.

Kurz nach 17 Uhr betraten sie das Geschäft. Matti habe Geld und den Schlüssel zum Safe gefordert, anderenfalls würde er dem Ladeninhaber die Finger mit einem Messer abschneiden, so sagte es der Angeklagte. Sina H. will sich nicht getraut haben, seinem Mittäter zu widersprechen. Um 17.40 Uhr stand die von Zeugen alarmierte Polizei vor dem Geschäft. Für ihn, den Angeklagten, sei klar gewesen, die Sache zu beenden. Er sei, trotz Todesdrohungen von Mohammad M., zur Tür gegangen und habe sich gestellt. Das Ganze sei für ihn schmerzhaft und peinlich. Er bitte um Verzeihung.

Die Zeugin Anna T. indes kann nicht bestätigen, dass Sina H. nur auf Anweisung des anderen Täters gehandelt habe. Beide seien im Geschäft sehr aggressiv aufgetreten, hätten immer nur „Geld, Geld“ und „Safe, Safe“ geschrien und sie an Händen und Beinen gefesselt. Anna T. sagt, dass ihr der bewaffnete Mann den Mund zugeklebt habe. Doch das Panzerband habe sich gelöst. Also habe sie um Hilfe geschrien.



Daraufhin sei sie von dem bewaffneten Täter zu Boden gestoßen worden. Er habe sich auf ihren Oberkörper gesetzt, ihr „bestialisch ins Gesicht“ geschlagen und sie gewürgt. Der Angeklagte sei es schließlich gewesen, der ihr dann das Panzertape mehrfach um den Kopf gewickelt habe. Als die Polizei vor dem Geschäft aufgetaucht sei, habe ihr der andere Täter die Waffe an die Schläfe gehalten. „Du bist schuld, dass die Polizei da ist. Weil du um Hilfe geschrien hast. Ich werde dich töten“, gibt sie mit zitternder Stimme die Worte des Mannes wieder. Sie habe gedacht, dass sie sterben werde, und angefangen zu beten.



Anna T. erzählt von den roten Punkten, die sie im Laden gesehen hatte. Sie stammten von den Gewehren der Scharfschützen, die sich vor dem Geschäft postiert hatten. Gegen 20.30 Uhr kam Mohammad M. der Forderung der Polizei nach, zumindest die Frau freizulassen. Anna T. wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

Mittäter von Sina H. schoss sich in den Kopf

Kurz nach 2.30 Uhr in der Nacht stürmte das Spezialeinsatzkommando der Polizei den Laden und befreite auch den Antiquitätenhändler. Mohammad M. konnte nicht mehr festgenommen und später angeklagt werden. Er war tot, hatte sich eine Kugel in den Kopf geschossen.



Anna T. erzählt vor Gericht, dass ihr Mohammad M. nicht unbekannt gewesen sei. Sie habe ihn schon einige Male im Laden gesehen, weiß von ihm, dass er eine kleine Tochter hat. Auch ihr Chef habe den Mann gekannt. Der Angeklagte jedoch sei ihr bis zum Tattag fremd gewesen.



Die Vernehmung von Anna T. dauert den ganzen Verhandlungstag. Am Ende ihrer Aussage erzählt sie, dass sie seit dem Tattag arbeitsunfähig und noch immer in psychotraumatischer Behandlung sei. Sie leide seit dem Überfall an Kopfschmerzen, schrecke häufig nachts von Albträumen geplagt auf. Auf die Frage eines Richters, ob sie plane, wieder in dem Antiquitätengeschäft zu arbeiten, sagt sie leise: „Ich glaube nicht.“



*Name geändert