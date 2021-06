Berlin - Am Donnerstag scheiterte die SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheeres erneut vor dem Arbeitsgericht mit dem Versuch, den langjährigen Leiter der Staatlichen Ballettschule Ralf Stabel loszuwerden. Mit einem Unterschied: Hier handelt es sich um ein Berufungsverfahren. Danach ist die Kündigung ungültig und eine Revision des Urteils nicht zugelassen.

Die Niederlage vor dem Landesarbeitsgericht hat die Senatorin in Kauf genommen. Sie zeichnete sich bereits in der Verhandlung am 22. April ab. Dort erklärte Richterin Oda Hinrichs mit Nachdruck, dass sie keine Gründe für eine Kündigung erkenne. Sie wies den Anwalt des Landes scharf in die Grenzen: „Sie haben nichts, was Sie in der Berufung vortragen können. Sie zerstören die Karriere von einem Angestellten und können nicht mal die Vorwürfe benennen! Wo sind die Fakten?“ Es fiel sogar der Begriff Rechtsmissbrauch.

Um den Streit zu befrieden, räumte die Richterin den Parteien eine sechswöchige Frist für eine gütliche Einigung ein. Die Frist verstrich ergebnislos, entsprechend fiel das Urteil aus: Die Kündigung ist unwirksam; Ralf Stabel weiter als Leiter der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik zu beschäftigen. So steht es im Urteil.

Angebot: Ein Posten in der Bildungsverwaltung

Das Land hat dem Schulleiter in den sechs Wochen keine ernst zu nehmenden Angebote vorgelegt. Zwar wurde ihm – promovierter Wissenschaftler im Rang eines Professors an der Schule – ein Posten in der Bildungsverwaltung angeboten. Aber einen Verwaltungsposten hatte Stabels Anwalt Jens Brückner bereits während der Verhandlung im April abgelehnt. Die Beschreibung der Stelle blieb Brückner zufolge vage, unkonkret und ohne Angaben zur personellen Ausstattung, so dass er diese nur ausschlagen konnte. Vor allem aber war das Land nicht bereit, gleichzeitig die zweite und dritte fristlose Kündigung gegen Stabel fallen zu lassen. Hier muten die Gründe noch absurder an, die Prozesse hat das Land auch längst verloren, ging aber wieder stur in Berufung.

Das lässt nur einen Schluss zu: Die Senatorin will sich um keinen Preis einigen. Scheeres, die im September nicht mehr zur Wahl antritt, spielt erkennbar auf Zeit. Sie hinterlässt ihrem Nachfolger eine rufgeschädigte Schule mit zwei Leitern, denen am Ende hohe Summen aus der Landeskasse nachgezahlt werden müssen. Denn auch mit dem Versuch, den künstlerischen Leiter Gregor Seyffert zu kündigen, scheiterte die Senatorin erwartungsgemäß. Sein Berufungsprozess wurde auf Ende August verschoben.

Beide Leiter erhalten seit einem Jahr kein Gehalt. Dazu kommen Ausgaben für die Anwälte beider Seiten, für die Prozesse, Ersatzlehrer, Untersuchungskommissionen und Entschädigungen. Jeder Firmenchef überlegt sich eine solche Kostenlawine genau, wenn er sich von einem Angestellten trennen will. Aber Scheeres und die mit dem Fall betraute Staatssekretärin Beate Stoffers, die hier offensichtlich einem Intrigen-Dossier auf den Leim gegangen waren, erteilten ihren Leitern als erstes Hausverbot, statt zunächst die Vorwürfe zu prüfen.

Gegen die Weiterbeschäftigung Stabels als Schulleiter wäre eine Berufung – wenn auch eher aussichtslos – erlaubt, weil das im ersten Urteil anders entschieden wurde. Möglich, dass Scheeres gegen die Nichtzulassung der Revision sogar Beschwerde einlegt. Dann trägt sie der Prozess bis zum Ende der Amtszeit. Die Kosten übernimmt der Steuerzahler.