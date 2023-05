Urteil: Angriff auf Feuerwehrmann - Berliner muss 10 Monate ins Gefängnis

Rettungswagen der Berliner Feuerwehr Rettungswagen der Berliner Feuerwehr *** Ambulance of the Berlin Fire Department ambulance of the Berlin Fire Department

Rettungswagen der Berliner Feuerwehr Rettungswagen der Berliner Feuerwehr *** Ambulance of the Berlin Fire Department ambulance of the Berlin Fire Department Seeliger/Imago

Für die Richterin ist der Mann, der heute vor ihr sitzt, kein unbekanntes Gesicht mehr. Sie und Eric M. kennen sich angeblich schon länger, aus früheren Verfahren. Sie seufzt, bevor sie sagt: „Ich hätte mich gefreut, wenn die beiden Verfahren nicht stattgefunden hätten.“

Eric M. ist nämlich gleich wegen zwei Tatbeständen im Kriminalgericht in Moabit in der Turmstraße vorgeladen: Zum einen wird ihm Diebstahl mit Waffen, zum anderen versuchte Körperverletzung und tätliche Beleidigung gegen einen Vollstreckungsbeamten vorgeworfen. Hinsichtlich beider Angelegenheiten wird er sagen, dass er sich nicht erinnern kann.

Der schwerere Fall ist der Angriff auf einen Feuerwehrmann, Andre B., der eigentlich nur Hilfe leisten wollte. Im Oktober 2022 ging in der Dienststelle der Feuerwehr in Marzahn ein Anruf ein, dass ein Mann, hierbei handelte es sich um Eric M., unweit von der Dienststelle verletzt auf der Straße läge. Daraufhin begaben sich Andre B. und andere Kollegen mit einem RTW auf den Weg zum Unfallort.

Der Angeklagte spuckte auf die FFP2-Maske

Die Richterin schildert, wie M. schwer mit einem E-Scooter gestürzt und mit erheblichen Verletzungen im Gesicht auf der Bordsteinkante lag. Das bestätigte auch Feuerwehrmann B., für den damals sofort außer Frage stand, dass M. ins Krankenhaus müsse: „Beide Augen waren verletzt, eins stark geschwollen“, sagt B., „die Nase war ebenfalls angeschwollen und wir vermuteten, dass sie gebrochen war.“

Eric M. allerdings wehrte sich gegen jegliche Hilfeleistung und wollte zunächst gar nicht mit den Feuerwehrbeamten mitkommen. Als sie es nach einiger Überredung doch schafften, M. mit sich in den RTW zu bugsieren, eskalierte dort die Situation. „Für uns ist es Routine, um eher zu sagen Pflicht, die Kontaktdaten eines Patienten aufzunehmen“, sagt Andre B., „als wir ihn nach seinem Namen fragten, log er uns offensichtlich an.“ B. erzählt, wie M. dann doch seinen Helfern mitteilte, dass er Eric heiße. Als B. das in ein iPad eintragen wollte, wurde der 24-Jährige, der schon die gesamte Zeit über als „sehr aufgebracht“ beschrieben wurde, aggressiv und handgreiflich.

B. beschreibt, wie der Verletzte, wütend darüber, dass man Eric mit C und nicht mit K schreibe, mit der linken Faust ausholte und versucht habe, ihn zu schlagen. Getroffen habe er nur nicht, weil B. auswich. Ein andere Feuerwehrmann, der als Zeuge auch vorgeladen ist, bestätigt das. „Dann hat’s mir gereicht und ich meinte, er solle den RTW sofort verlassen“, sagt B., und M. wendet sich von der Feuerwehrmännern ab, um dann nach einigen Metern, die er sich bereits entfernt hatte umzudrehen und B. ins Gesicht zu spucken.

Auf der FFP2-Maske, die B. trug, landete blutiger Speichel, die Bilder werden im Gericht gezeigt. Der Richterin liegt die Information vor, B. habe überaus starken Ekel empfunden, was jener vor Ort erneut bekräftigt. Das sei für ihn der Auslöser gewesen, die Polizei einzuschalten.

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss

M. sagt dazu nichts, nur, dass er sich an nichts erinnern könne. Schon zu Anfang sagt er der Richterin, dass er immer noch Probleme mit Tablettenabhängigkeit habe, die daraufhin erwidert, sie wisse bereits über seine Alkohol- und Drogenprobleme und seine damit zusammenhängenden Gedächtnislücken, die des Öfteren auftreten würden. Auch die Feuerwehr bestätigt, M. habe am Unfallort den Beamten mitgeteilt, unter Drogen- und Alkoholeinfluss zu stehen. Trotzdem habe M. auf den Feuerwehrmann „sehr agil“ gewirkt, wach und aggressiv anstelle von benebelt. Letzteres würde eher zur Wirkung von Beruhigungsmitteln wie Benzodiazepinen passen, von denen M. sagt, er würde sie regelmäßig einnehmen.

Auch in der anderen Sache, in der er angeklagt ist, sagt M., für ihn wäre es, als höre es „gerade zum ersten Mal“. Ihm wird vorgeworfen, zusammen mit einer Freundin aus einem Drogeriemarkt in Marzahn mehrere Kosmetikprodukte entwendet zu haben. Überwachungskameras und Mitarbeitende bestätigen das. Die Polizei fand außerdem bei der Beschlagnahme ein Messer bei M.s Freundin, die als Zeugin die Aussage verweigerte und selbst dazu angeklagt wurde.

Inwiefern M. substanzbeeinträchtigt war, lässt sich schwer feststellen, Zeugen beschreiben seinen Zustand während des Unfalls und im Drogeriemarkt aber allesamt als klar, aber sehr schnell wutschäumend. Im Gerichtsaal dreht er sich zu Andre B. um und möchte sich bei ihm entschuldigen. „Wenn ich das höre, dass mit dem Blut auf der FFP2-Maske, wird mir selbst schlecht, tut mir wirklich leid.“ B. nimmt die Entschuldigung nicht an.

Zehn Monate Freiheitsstrafe

Auch laut der Richterin sei es nicht das erste Mal dass M. unter Alkoholeinfluss und anderen Substanzen während Strafdelikten stand. Bei einer früheren Verurteilung habe es sich um Taten während eines Vollrauschs gehandelt. Eine Strafminderung aufgrund von Substanzbeeinträchtigung schließt sie in diesem Falle allerdings aus.

Das Urteil am Ende lautet: zehn Monate Freiheitsstrafe. M. ist vorbestraft und das heutige Verfahren ist das dritte innerhalb seiner Bewährung. Strafverschärfend sei laut der Staatsanwältin der Umstand, dass es sich um versuchte Köperverletzung gegen einen Vollstreckungsbeamten handele.

Gerade in letzter Zeit nimmt Gewalt gegenüber Behörden, sei es Polizei, Rettungskräfte oder die Feuerwehr signifikant zu. Besonders massiv und häufig wurden Übergriffe, auch insbesondere von jungen Menschen, in der letzten Silvesternacht in Berlin vermeldet. Seither sei auch das Gericht auf solche Fälle sensibilisiert, wie die Staatsanwältin erklärt. So stünde eine mehrmonatige Freiheitsstrafe in dem Falle nicht zur Debatte, auch die Strafverteidigerin stimmt dem zu, und ermutigt ihren Mandanten, es als Chance zu begreifen, seine Drogen- und Alkoholsucht in den Griff zu bekommen.