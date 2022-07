Marco Kebschull erinnert sich an die Polizisten und ihre Hunde. Die Beamten gingen mit den Suchhunden an der Leine im August 2021 einen Berg aus Trümmern, zersplittertem Holz und Morast am Ufer der Ahr ab. Sie suchten nach Leichen, die mit dem Treibgut an Land gespült worden sein könnten. Viele Menschen galten wenige Wochen nach der Katastrophe am 14. Juli noch als vermisst. Sie waren spurlos verschwunden, nachdem die Ahr ihren Weg zurück in das Flussbett gefunden hatte. „Wir haben uns gefragt, was machen wir jetzt, wenn die jemanden finden?“, meint der 41-jährige ehrenamtliche Helfer des Technischen Hilfswerks. Vielleicht wäre die eigentliche Frage gewesen, was es mit dem Trupp des THW gemacht hätte, so unmittelbar mit dem Tod an der Ahr konfrontiert zu werden. Wie viel an Schrecken hält eine für den Katastrophenfall eingeübte Professionalität aus?

Kebschull sitzt in der kurzärmeligen Kluft des THW an einem Gartentisch vor dem Betriebsgebäude des Ortsverbands Steglitz-Zehlendorf an der Gallwitzallee. Er streicht sich über den Arm und sagt: „Gänsehaut“. Dabei hat er erst begonnen, von seinen Einsätzen im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu erzählen.

Der Helfer kam gerade aus dem Urlaub

Der Berliner schlummerte tief im Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, als vor allem in Westdeutschland mit dem Regen der Tod kam. „Wir hatten Bombenwetter und weder Fernseher noch Handyempfang. Ich habe erst am 19. Juli zu Hause erfahren, was passiert war“, sagt Kebschull. 134 Menschen fielen der Flut allein im Ahrtal in Rheinland-Pfalz zum Opfer. Dutzende starben in Nordrhein-Westfallen. Auch je eine Person in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen ertranken während der Unwetter. Insgesamt überlebten 186 Menschen die Wucht des Wassers nicht.

Kaum aus dem Urlaub zurück, rief das THW bei Kebschull an. Er ist seit 2013 ehrenamtlich aktiv bei der für den Zivil- und Katastrophenschutz zuständigen Bundesanstalt. Damals gab es unter anderem in Brandenburg schwere Überflutungen. Der Berliner wollte sich nützlich machen.

Mit Notstromaggregaten ging es ins Flutgebiet

Kebschull erfuhr vom THW, dass er mit Notstromaggregaten und einer Gruppe von Berliner Helfern nach Eschweiler in Nordrhein-Westfalen fahren sollte. Er hatte gerade erst eine neue Stelle im Bezirksamt Zehlendorf angetreten.

Arbeitgeber müssen Freiwillige des TWH für ihre Katastropheneinsätze freistellen. Kebschull ist dennoch dankbar dafür, dass das Bezirksamt so wie viele Arbeitgeber in ganz Deutschland ihn und andere Helfer ohne Murren in das von der Flut verwüstete Gebiet haben ziehen lassen. „Das war schon großartig, dass so viele Firmen einfach mitgemacht haben“, meint er.

Ein zweiter Einsatz stand im August an

Der Berliner kehrte erst Ende Juli von Eschweiler nach Berlin zurück. Seine Gruppe hielt das vom Überlaufen bedrohte Klärwerk in der nordrhein-westfälischen Stadt mit Notstrom am Laufen. Kebschull zeigt Fotos von einer schwarzen Brühe. Das Wasser des am 14. Juli zum Strom angeschwollenen Flusses Inde hatte sich mit Dieselöl und Fäkalien zu einer stinkenden Giftsuppe vermischt. Sie drohte, sich ungeklärt in das Umland zu ergießen und weitläufig den Boden in der Umgebung zu verseuchen.

Kebschull blieb nicht lange in Berlin. Das THW entsandte ihn im August nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Stadt mit rund 29.000 Einwohnern liegt im unteren Ahrtal. Die Flut wälzte sich in der Nacht durch die lieblichen Weindörfer am oberen und mittleren Verlauf der Ahr unerbittlich in Richtung des Kurorts. Sie schwoll, eingezwängt von den Rebhängen und den Gebäuden in der Talsohle und aufgestaut von den mit Treibgut verstopften Brücken, zu einer meterhohen Flut an.

Fotos zeigen die Verwüstung

Der Berliner Helfer erinnert sich an die Stille während der Einsätze. „Wir waren alle sprachlos“, sagt er. Die Zerstörung im Ahrtal sei noch schlimmer gewesen als in den Flutgebieten Nordrhein-Westfalens, meint er. Noch immer scheint er lieber seine Fotos sprechen zu lassen. Kebschull zeigt Bilder von Straßen, denen die Flut den Belag abgefräst hat. „Das sah aus, als wäre da eine Raupe mit dem Pflug durchgefahren“, sagt Kebschull. Auf einem anderen Foto ist ein zerbrochenes Brückengeländer zu sehen. Ein Riese scheint es wie ein Brötchen zerkrümelt zu haben. Dreck und Trümmer türmen sich auf dem Marktplatz von Eschweiler oder in den Straßen von Bad Neuenahr-Ahrweiler zu Bergen. Schlickspuren an den Hauswänden zeigen, wie hoch die Flut stand. Unterhalb der grün-braunen Marge riss der Strom alles mit sich: Autos, Mobiliar und Menschen.

Die Helfer aus Berlin bauten eine provisorische Leitung zum Klärwerk von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Flut hatte das alte Rohr aus dem Erdreich gespült und zerlegt. Fotos zeigen die fast mannshohen Teile der alten Leitung. Die THW-Helfer wirken neben ihnen klein. Der Trupp arbeitete in der Augusthitze in dem betäubenden Gestank des lecken Klärwerks. Er zog eine Wolke von Mücken an. Die Motivation habe dennoch nie gelitten, erinnert sich Kebschull. „Wir waren ja da, um zu helfen“, sagt Kebschull.

Eine Bewohnerin bedankt sich für die Hilfe

Eine Frau habe sich einmal in Eschweiler zu ihm umgedreht und ihm etwas zugerufen. „Sie hat sich bedankt“, erzählt Kebschull. Er erinnert sich an die Fassungslosigkeit der Menschen in Eschweiler und Bad Neuenahr-Ahrweiler vor ihren davongeschwemmten oder im Schlamm versunkenen Häusern. Nichts an dieser Katastrophe schien begreifbar.

Kebschull sagt, dass die Einsätze im Flutgebiet keine dunklen Spuren an seiner Seele hinterlassen hätten. „Ich habe das mit vielen Gesprächen mit der Familie und mit Freunden verarbeitet“, sagt er. Auch den anderen Helfern aus Berlin sei es nach der Rückkehr gut ergangen.

Helfer war auch in Treuenbrietzen

In den Wochen vor dem ersten Jahrestag der Flut kursierten wieder Bilder und Berichte von der Flutnacht. „Ich habe mit der Verarbeitung gar nicht mehr so viel daran gedacht. Aber jetzt geht da, klack, wieder eine Lampe an“, sagt er.

Kebschull hat sich nach der Katastrophe angewöhnt, regelmäßig Wetter-Apps zu prüfen. Er will wissen, ob sich irgendwo ein Unwetter zusammenbraut. „Ich habe das Gefühl, ich müsste mich innerlich bereithalten für einen Einsatz“, sagt er. Das THW musste erst vor einigen Wochen beim Waldbrand in Treuenbrietzen im Juni ausrücken. Marco Kebschull war auch dieses Mal dabei.