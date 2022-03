Olena Beketova sitzt in einer Wohnung in der Nähe von Stuttgart an ihrem Laptop und versucht, 17 Berlinerinnen und Berlinern Ukrainisch beizubringen. Der Laptop ist einer der wenigen Gegenstände, die sie aus ihrer Wohnung in Kiew retten konnte. Jetzt braucht sie ihn dringend. Sie arbeitet als Dozentin an der Volkshochschule (VHS) Friedrichshain-Kreuzberg, gibt dort neuerdings Online-Sprachkurse. Das Angebot richtet sich an ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die Menschen aus den Kriegsgebieten bei sich aufgenommen haben. Die Nachfrage an ihren kostenlosen Konversationskursen ist groß.

„Es ist ungewöhnlich für mich, plötzlich meine Muttersprache zu unterrichten“, sagt die 53-jährige Olena Beletova. Bis vor Kurzem hat sie noch Deutschkurse für Ukrainer am Goethe-Institut in Kiew gegeben. Doch dann begann der Krieg. Am 7. März entschied sich Olena Beketova schweren Herzens, ihre Heimat zu verlassen. Sie schloss ihre Wohnungstür in einem 17-stöckigen Hochhaus in Kiew ein letztes Mal ab, ließ Nachbarn, Freunde und Verwandte zurück und flüchtete mit ihrer Katze Musja auf dem Arm nach Deutschland. Da sie in Berlin keine Wohnung oder Zimmer gefunden hat, ist sie in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg untergekommen.

Alle acht Termine ausgebucht

Als die Sprachlehrerin von Maik Walter, dem Leiter der VHS Friedrichshain-Kreuzberg, angesprochen wurde, ob sie die Konversationskurse geben kann, zögerte sie nicht lange. Die beiden begegneten sich bereits im Jahr 2013, als die Ukrainerin zur Fortbildung in Berlin war. „Ich freue mich sehr, dass ich den Menschen in Berlin meine Sprache näherbringen kann, und gleichzeitig lenkt mich die Arbeit von meinen Sorgen ab“, sagt sie.

Olena Beketovas Mutter und ihr Bruder sind auch aus Kiew geflüchtet, aber in der Ukraine geblieben. Ihre Freundin war bis vor wenigen Tagen noch in der hart umkämpften Hafenstadt Mariupol eingesperrt, Beketova sorgte sich sehr, weil kein Lebenszeichen kam. Seit Donnerstag weiß sie zum Glück, dass die Freundin ebenfalls in eine Kleinstadt, 100 Kilometer entfernt, entkommen konnte. Über einen Nachbarschafts-Chat hat sie außerdem erfahren, dass ihr Hochhaus, in dem sich in Kiew ihre Wohnung befindet, noch nicht zerbombt ist.

Olena Beketova hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, darüber nachzudenken. Sie muss sich auf die neuen Sprachkurse vorbereiten. Acht Termine sind an den kommenden Wochenenden geplant, alle sind schon ausgebucht. „Ziel ist es, dass die Helfenden Mini-Dialoge führen können und die Angst vor der schwierigen Sprache verlieren“, erklärt Maik Walter. Wie geht es dir? Brauchst du einen Arzt? Wie komme ich mit der U-Bahn vom Alexanderplatz zum Zoo? Diese und ähnliche Fragen des Alltags sollen die Teilnehmer am Ende des dreistündigen Kurses ins Ukrainische übersetzen können.

Ukrainisch ist nicht so leicht zu lernen. „Besonders diejenigen, die bereits Russischkenntnisse haben, sprechen viele Worte russisch aus“, weiß die Dozentin. Die Sprachen ähneln sich zwar, aber es gibt auch Unterschiede. Sowohl das ukrainische als auch das russische Alphabet haben insgesamt 33 Buchstaben, aber vier Buchstaben sind anders. „Das macht schon etwas aus“, betont Olena Beketova. Mehr als 70 Prozent der Einwohner ihres Landes sprechen Ukrainisch, der Rest, überwiegend im östlichen Teil, Russisch.

Sie sei gerührt, dass die Berliner ihre Heimatsprache lernen wollen. „Und sie geben sich große Mühe dabei und sind sehr fleißig. Sie wiederholen die Worte so lange, bis sie sie richtig aussprechen können, und wollen auch viel über die Kultur der Ukraine und das dortige Leben vor dem Krieg erfahren“, sagt sie. Weil das Interesse so groß ist, bietet die Volkhochschule Friedrichshain-Kreuzberg unter www.berlin.de/vhs/kurse/sprachen/ künftig auch noch einen regulären Ukrainisch-Sprachkurs sowie einen Russisch-Auffrischungskurs mit jeweils 20 Unterrichtsstunden für 67 Euro an.

Deutschkurse? Da gibt es ein Finanzierungsproblem

Wäre es nicht sinnvoller, wenn die Geflüchteten Deutsch lernen würden? Im Normalfall sollten die Flüchtlinge das in den Integrationskursen tun, doch um an den Kursen teilnehmen zu können, benötigten sie zunächst einen Aufenthaltstitel, erklärt VHS-Chef Maik Walter. Außerdem gibt es noch ein weiteres Problem: „Uns fehlen die Mittel. Statt fünf Millionen Euro sollen künftig nur noch 2,5 Millionen im Berliner Haushalt für die Kurse für Geflüchtete veranschlagt werden“, sagt Walter.

Die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Soziales konnte das auf Nachfrage der Berliner Zeitung nicht bestätigen: „Zurzeit beschäftigen sich die Abgeordneten in den Fachausschüssen mit den Detailthemen. Im Zusammenhang mit diesem parlamentarischen Verfahren und den inhaltlichen Besprechungen der Abgeordneten kann ich zu einzelnen Fragen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben“, erklärt Sprecher Stefan Strauß. Sobald der Haushalt feststehe und beschlossen sei, werde man ausführlich darüber informieren.

Trotz der Schwierigkeiten zeigte sich Maik Walter optimistisch. „Wir haben als Volkshochschule die Möglichkeit, schnell auf Bedarf zu reagieren“, sagt er. Man könne die Gelder auch aus anderen Bereichen umschichten. Oder man stocke die Elterngruppen an der VHS mit Geflüchteten auf. Die Konversationskurse in Ukrainisch seien spontan, binnen einer Woche, entwickelt worden.

Olena Beketova ist froh, dass sie in Deutschland in Sicherheit ist. Die Menschen hätten sie nett empfangen. Berlin mag sie eigentlich besonders gern. Auch aus der Entfernung.