Sonnencreme, Wasserflaschen und mobile Poduschen – dies alles in reichlichen Mengen hat ein Mitarbeiter des Gangway e.V. dabei, um das Projekt von Berlins Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe vorzustellen. Diese Mittel sollen Abhilfe für Obdachlose schaffen gegen die Hitzewellen, die in diesem Sommer noch kommen sollen. Mit jedem „Rekordsommer“ werde die Situation für schutzbedürftige Menschen belastender. Vor der Hitze zu fliehen, sei für sie dabei fast unmöglich, außerdem würden sie sich ungern an Behörden wenden, so berichten es die Mitarbeiter von Gangway. Trotzdem gebe es jetzt Erfolge zu verzeichnen.

Seit 2022 gibt es die sogenannte Berliner Hitzehilfe, sie soll Obdachlosen in allen Stadtteilen kühle Orte zur Verfügung stellen. Das Projekt wird seit diesem Jahr mit rund einer Million Euro finanziert, im kommenden Jahr soll sich die Summe verdreifachen. „Wir dürfen nicht an den Menschen sparen“, sagt Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe. Es sei ein Kampf gewesen, alle geplanten Projekte zu halten, aber letztendlich hätten ihre Pläne verwirklicht werden können. Die neue Unterstützung soll der Hitzehilfe und Vereinen wie Gangway mehr Möglichkeiten bieten, denn es gebe viele Ideen, wie besser geholfen werden könnte.

Hitze sei eine unterschätzte Gefahr, meint Teamleiter Juri Schaffranek. Gerade obdachlose Menschen mit Mobilitätsproblemen seien gefährdet und gerieten bei steigenden Temperaturen in Lebensgefahr. Deswegen gebe es seit Jahren Ideen für Abhilfe, wie die mobilen Versorgungsteams. Zudem gebe es eine Zusammenarbeit mit Sportvereinen, denn diese können außerhalb der Nutzungszeiten Duschen und Umkleiden zur Verfügung stellen. Auch öffentliche Bäder könnten nach den Öffnungszeiten helfen, allerdings stellten sich dort noch die zuständigen Ämter quer, aufgrund von Hygienevorschriften, so Schaffranek.

Er bekräftigt, dass Menschlichkeit und Verständnis für ihre Arbeit mit Betroffenen im Fokus stünden, und gerade deswegen die neue Initiative wichtig sei. Diese stellt eine Hotline (0157 805978) zur Verfügung, über welche nach Bedarf verschiedene Dienste kontaktiert werden können, je nachdem, was gerade gebraucht wird, von Getränken über Handy-Ladestationen bis hin zu Schattenplätzen. Auch Anwohner und Passanten sollen die Hotline nutzen, betont er. Wer eine hilfsbedürftige Person sehe, die unter der Hitze leide oder scheinbar unbeweglich sei, solle die Hotline oder auch gegebenenfalls den Notdienst rufen. Besonders wichtig sei die Kommunikation. Sicherheit und gesunder Menschenverstand seien dabei essenziell, und er hoffe, dass Schwellen bei der Hilfeleistung abgebaut werden könnten.

Dreimal habe es diesen Sommer schon Notsituationen gegeben

Die Entwicklungen in Berlin haben die Mitarbeiter genau im Blick: Neue Brennpunkte bilden sich, weil altbekannte Stellen durch Ordnungsdienste aufgelöst werden. Einer dieser Hotspots ist der Alexanderplatz, wo Gangway an diesem Tag Getränke und Hygieneartikel an obdachlose Jugendliche verteilen will. Die Zahl der Betroffenen im Kinder- und Jugendalter steige seit einiger Zeit, so Ron Miendorf, einer von fünf Mitgliedern von Gangways Jugend-Teams Berlin-Mitte. Er ist Sozialarbeiter und seit sechs Jahren mit dabei, täglich mit Betroffenen in Kontakt zu treten.

Dabei begegne der Verein täglich 80 bis 90 Jugendlichen und Kindern, allein in seinem Stadtteil, insgesamt hätten sie über 700 Kontaktpersonen, und täglich seien neue Gesichter dabei. Schon dreimal diesen Sommer habe es eine Notsituation gegeben, etwa durch Kreislaufkollaps oder Hitzschlag. Wenn das Wetter sich nicht so kühl hält wie am Donnerstag, werden weitere erwartet. Auch deswegen bauen die Sozialarbeiter auf Zivilcourage, denn städtische Dienste sind überlastet und unterbesetzt und die Polizei wirke häufig eskalierend, so die Aussage. Das Ziel sei vor allem, niedrigschwellige Angebote zu machen.



Diese werden nun durch die neue Hitzehilfe geleistet, zumindest für den Sommer. Die Hotline und Finanzierung sind für Senatorin Cansel Kiziltepe und Gangway-Teamleiter Juri Schaffranek ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, besonders wenn sie auf Unterstützung der Berliner zur Verbreitung der Initiative hoffen könnten. Insgesamt vermerkt Cansel Kiziltepe: „Ein voller Erfolg“.