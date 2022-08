John Lehmann steuert sein Auto über die taiwanesische Autobahn durch den Feierabendverkehr. Die Blechlawine rolle wie üblich, sagt er. Und berichtet über seine Freisprechanlage vom Leben in Taiwan in den Tagen der militärischen Krise.

Die chinesische Marine habe außer Sicht- und Hörweite der Taiwaner mit scharfer Munition in Richtung der Insel gefeuert, erzählt Lehmann. Auch von den über Taiwan hinwegfliegenden Raketen und den in den Luftraum der Insel eindringenden Drohnen sei nichts zu sehen oder zu hören gewesen. Von den chinesischen Cyberangriffen habe er nichts mitbekommen.

Bilder von Taiwans Manövern zur Abwehr eines chinesischen Angriffs liefen in den Fernsehnachrichten allerdings wie visuelle Beruhigungspillen in Dauerschleife, berichtet er. Nun beendet China seine Manöver. Stattdessen kündigt es ständige Patrouillen vor der Insel an. Peking hält die Drohkulisse aufrecht.

Der Berliner sorgt sich: Wird es Krieg geben in Taiwan?

John Lehmann, gebürtiger Berliner, erzählt ein paar Anekdoten über die taiwanesische Küche und das tropische Wetter auf der Insel, zwischendurch ist immer wieder seine Ratlosigkeit zu spüren. Was tun, wenn es wirklich passiert?

Der 1960 geborene Ingenieur blickt auf ein abenteuerliches Leben zurück. Er arbeitete 1989 als Medienassistent bei einem Fernsehsender, als die Mauer fiel. Lehmann nutzte in den 1990er-Jahren die Gunst der Stunde, als mit der beginnenden Digitalisierung Elektroingenieure immer wichtiger für den Weltmarkt wurden. Er verließ Berlin und arbeitete für ein deutsches Unternehmen in verschiedenen asiatischen Ländern.

In Taiwan entwickelte sich eine florierende Chip-Industrie. Sie versorgt heute die ganze Welt mit Halbleitern. Lehmann lernte in Taiwan seine Frau Tai i Lin kennen. Der Berliner blieb auf der Insel, die portugiesische Seefahrer im 16. Jahrhundert Ilha Formosa – die schöne Insel – nannten.

Die Geschichte hält Überraschungen bereit

Der Fall der Mauer war ein prägendes Erlebnis für Lehmann. Er fragt sich nun, ob Taiwan eine Art umgekehrten Mauerfall erleben könnte: eine gewaltsame Einverleibung durch eine Diktatur. „Niemand hat damit gerechnet, dass die Mauer fällt. Wer kann irgendetwas ausschließen“, sagt Lehmann.

Die Flucht ins Hinterland ist der Plan B

Lehmann geht davon aus, dass im Kriegsfall noch Flugzeuge die Insel verlassen könnten. Er verweist auf die vielen Ausländer, die ihre Regierungen gewiss in Sicherheit bringen würden. Der Luftraum über der Ukraine schloss sich allerdings gleich am 24. Februar. Kein Land wollte seine Flugzeuge dem Risiko aussetzen, von Raketen getroffen zu werden. Lehmann hat noch einen Plan B. „Meine Schwiegereltern leben im Hinterland. Wir könnten auch erst einmal bei ihnen unterkommen“, sagt er.

Ich habe auch noch ein deutsches Konto. John Lehmann, Elektroingenieur in Taiwan

Ein Notfallkoffer mit Dokumenten und Bargeld stehe zu Hause für die Flucht bereit. „Ich habe auch noch ein deutsches Konto und deutsche Kreditkarten, falls die einheimischen nicht mehr funktionieren.“

Die Taiwaner feiern den Tag des Bieres in der Krise

Plan A oder B für den Ernstfall sind im Alltag des Deutschen allerdings Gedankenspiele für schwache Momente. Er schickt auf seinem Smartphone Fotos von seinem mit deutschen Flaggen geschmückten Stand beim „Tag des Bieres“ am 5. August in der Stadt Taoyuan nahe Taipeh. Lehmann und seine Frau Tai i Lin verkauften dort selbst gemachte Würste nach deutschen Rezepten. Nancy Pelosi, die Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses, hatte an dem bierseligen Festtag Taiwan schon wieder verlassen. Chinas Marine und Luftwaffe hatten bereits damit begonnen, die Insel einzukreisen.

Die Fotos zeigen Taiwaner, die unter Girlanden mit Lichtern vor dem Wurststand stehen. Der Markt ist gut besucht. Die Menschen schlendern in kurzen Hosen und Sommerkleidern von einem Stand zum anderen. „So reagieren die Menschen hier auf die Spannungen mit China“, kommentiert Lehmann.

Privat John Lehmann und seine Frau Tai i Lin

Ein Kollege will seine Heimat verteidigen

Er berichtet aber auch von einem taiwanesischen Arbeitskollegen, der bereit sei, im Fall einer Invasion gegen China zu kämpfen. „Er macht sich Sorgen um seine betagten Eltern, sollte er als Reservist eingezogen werden“, sagt Lehmann.

Die Streitkräfte Taiwans bilden schon seit Monaten verstärkt Zivilisten in Trainings für den Ernstfall aus. Sie sollen lernen, wie sie in einem Krieg die Armee unterstützen können. Das erinnert an die Übungen von Freiwilligenverbänden in der Ukraine in den Wochen vor der russischen Invasion am 24. Februar.

Junge Taiwaner sehen China als Bedrohung

Lehmann sieht vor allem bei den jungen Taiwanern den Willen, ihre Insel gegen China zu verteidigen. Die ältere Generation fühle sich China stärker verbunden. Für die Jungen sei das Festland nur noch eine Existenzbedrohung.

Sieht der Deutsche in den Taiwanern eine unabhängige Nation? Indigene Völker machen nur zwei Prozent der rund 23 Millionen Einwohner Taiwans aus. Beim Rest der 23 Millionen Einwohner Taiwans handelt es sich um eingewanderte Han-Chinesen und ihre Nachfahren. Han-Chinesen dominieren auch die Volksrepublik.

Taiwan entwickelte sich zur Musterdemokratie

Die von den Kommunisten im Bürgerkrieg besiegten Nationalisten der Kuomintang flohen 1949 nach Taiwan. Sie riefen dort die „Republik China“ aus. Sie vertrat bis 1971 das gesamte chinesische Volk in den UN-Gremien. Das änderte sich mit der Annäherung der USA an die damals mit der Sowjetunion im Streit liegenden Volksrepublik. Die meisten Staaten erkannten nach und nach das kommunistische China an und brachen ihre Beziehungen zu Taiwan ab. Die Diktatur der Kuomintang endete in den 1980er-Jahren. Die Insel entwickelte sich zum demokratischen Musterland.

Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums zog Spott auf sich, als sie Chinas Anspruch auf Taiwan mit einer hohen Anzahl von China-Restaurants auf der Insel begründete. Das sei eine seltsame Beobachtung, findet Lehmann.

Es gibt Unterschiede zu China

Unterschiede zwischen Chinesen und den Menschen in Taiwan gebe es. Der Familiensinn sei auf der Insel stärker als auf dem Festland. Und die junge Generation definiere sich vor allem über ihre persönlichen Freiheiten, meint Lehmann.

Vieles hänge nun davon ab, wie stark Chinas angekündigte Patrouillen den Schiffverkehr von und nach Taiwan behindern werden. Die Volksrepublik hat erneut ihren Willen bekräftigt, die widerspenstige Insel mit allen Mitteln einzunehmen.

Ein Paket aus Deutschland lässt auf sich warten

Lehmann wartet auf ein Paket mit rotem Lack aus Deutschland. Post aus Europa wird über chinesische Häfen nach Taiwan geliefert. Er vermutet einen Zusammenhang zwischen den langen Lieferzeiten und der Krise mit China. „Vielleicht bleibt mein Paket gerade beim chinesischen Zoll hängen, weil auf der Adresse ,Taiwan‘ steht.“

Wenn keine Container mehr rausgehen, geht das ans Geld. John Lehmann, Elektroingenieur in Taiwan

Die Insel lebe vom Export. „Wenn keine Container mehr rausgehen, geht das ans Geld“, sagt er. Auf der anderen Seite habe die Wirtschaft der Insel die selbst gewählte Isolation während der Pandemie mit harten Einreisebeschränkungen auch ohne bedeutende staatliche Hilfen überstanden. „Die Menschen haben hart gearbeitet“, sagt Lehmann. Er glaubt an die Widerstandskraft seiner Wahlheimat.