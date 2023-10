Verkehrsunfälle, Handyraub, Ehestreit: Das Kriminalgericht Moabit stellt sich am Sonnabend vor

Wie geht ein Wachtmeister damit um, wenn ein Angeklagter während der Verhandlung aufspringt und einen Stuhl in Richtung des Richterpults wirft? Wurden Erich Honecker und der Hauptmann von Köpenick wirklich im selben Saal verhört? Und warum sitzen Staatsanwälte immer am Fenster?



Für solche Fragen und andere nehmen sich die Mitarbeiter des Kriminalgerichts Moabit am Sonnabend Zeit und versuchen, sie so genau wie möglich zu beantworten. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher an Führungen durch das Gerichtsgebäude teilnehmen oder nachgestellte Gerichtsfälle beobachten. Für Kinder ab sechs Jahren wird es besondere Führungen geben. Das Einzige, was Besucher mitbringen müssten, sei ein Ausweis, so Sprecherin Lisa Jani. Einlass ist ab 9.30 Uhr.

Fünf Verhandlungssäle sind reserviert, damit dort die Mitarbeiter verschiedene typische Hauptverhandlungen nachstellen können. Dazu gehören laut Gerichtssprecherin Inga Wahlen zum Beispiel ein Verkehrsunfall, der Raub eines Handys und ein klassischer Ehestreit. In einem Saal wird es eine Verhandlung speziell für Kinder im Grundschulalter geben.

Das Kriminalgericht Moabit wurde im Jahr 1906 eröffnet und war das erste elektrisch beleuchtete Gebäude in Berlin. Der „Hauptmann von Köpenick“, Wilhelm Voigt, war einer der ersten und wohl bekanntesten Personen, die in dem Gericht auf der Anklagebank saßen. Seit der Eröffnung wurde das Gebäude mehrmals erweitert und hat inzwischen 60 Sitzungssäle.



Jeden Tag werden von der Poststelle sechs Tonnen Papier durch das Gebäude bewegt, insgesamt arbeiten am Gerichtscampus Moabit mehr als 2300 Menschen. Das macht das Gericht in Moabit zum größten Strafrechtsgebäudekomplex in Europa.



Laut Inga Wahlen nahmen am vergangenen Tag der offenen Tür im Kriminalgericht mehr als 3000 Besucher teil. „Wir hoffen natürlich, dass das Interesse wieder so groß sein wird“, sagt sie.