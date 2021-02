Berlin - Es ist ein verzweifelter Hilferuf, den die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) an diesem Montagmorgen abgesetzt hat. Ihre Einnahmen sind zurückgegangen, allein im Januar dieses Jahres um insgesamt 100 Millionen Euro. Das hat eine Umfrage der BKG ergeben. Und die Lage wird sich weiter verschärfen.

„Wenn der Inzidenzwert weiter unter 70 bleibt, fließen ab 10. März keine Hilfen mehr für die Berliner Kliniken“, sagt Marc Schreiner, Geschäftsführer der BKG. Dies sieht eine Verordnung vor, die das Bundesgesundheitsministerium vorgelegt hat und die nicht recht zur Situation passen will: Rund 20 Prozent der Patienten auf Intensivstationen seien Covid-19-Patienten, sagt Schreiner: „Mit dem drohenden Auslaufen der Ausgleichszahlungen steuern die Kliniken auf ein wirtschaftliches Desaster zu.“ Der BKG-Geschäftsführer meint: „Es ist nicht nachvollziehbar, warum Politik ausgerechnet jetzt nur so zögerlich unterstützt und einen Rettungsschirm aufspannt, der kein einziges Krankenhaus in Berlin auffangen kann.“