Berlin - In Berlin haben die Parteien knapp vier Wochen nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und Linken sind dafür am Freitagvormittag in einem Tagungszentrum am Pariser Platz zusammengekommen. Die sogenannte Dach-Gruppe soll sich in den kommenden Wochen regelmäßig treffen und entscheiden, was Eingang in den Koalitionsvertrag findet. Die Kärrnerarbeit findet anderswo statt.

An diesem windigen Freitagmorgen hatten sich alle in Berlins guter Stube eingefunden: Franziska Giffey und die übrige Spitze der SPD, Bettina Jarasch und die anderen wichtigsten Köpfe der Grünen, Katina Schubert und die anderen Chefinnen und Chefs der Linke. Bevor es losging unternahm man gemeinsam einen Mini-Spaziergang zum Brandenburger Tor. Solche Bilder können wohl niemals schaden.

Allerdings hatten die führenden Berliner Landespolitiker das schmückende Fotomotiv nicht für sich alleine: Mitglieder der Bürgerinitiative „Volksentscheid Berlin autofrei“ und der Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ drängten sich ins Bild. Begleitet von Rufen wie „Volksentscheid umsetzen!“ beeilten sich die Koalitionäre in spe, zurück zum Verhandlungsort zu kommen.

Franziska Giffeys Rückkehr an den Ort des Triumphs

Dort, im vom Architekten Frank Gehry gestalteten Tagungszentrum der DZ-Bank, dürften sich zumindest Franziska Giffey und Raed Saleh auf Anhieb wohlgefühlt haben. Es ist genau der Ort, an dem sie im Januar 2020 reichlich triumphierend die Absetzung von SPD-Landeschef Michael Müller verkündeten und sich selber gemeinsam auf den, nun ja, Thron setzten. Die Ernennung Giffeys zur Spitzenkandidatin zur Abgeordnetenhauswahl war dann nur noch Formsache.

Um Formen ging es auch zu Beginn dieser Koalitionsverhandlungen. Die Tische im Verhandlungssaal waren ähnlich wie bei einem Geodreieck angeordnet. An der Stirnseite saßen die Wahlsieger von der SPD mit Giffey und Saleh in der Mitte, an den Schenkeln die beiden anderen Verhandlungsdelegationen.

Auch die Tagesordnung für den ersten Tag war klar definiert. Zum einen sollten Finanzpolitik und Haushaltsplanungen besprochen werden. Zum anderen wollte man sich über Zusammensetzung und Ziele weiterer Arbeitsgruppen einigen.

Enger Zeitplan bis zur Wahl der Regierenden Bürgermeisterin

Das war notwendig, denn der Zeitplan für die kommenden Tage und Wochen ist straff. Nach bisheriger Taktung soll das Regierungsprogramm für die Fortsetzung der Dreierkoalition bis Ende November stehen. Im Dezember muss der fertige Koalitionsvertrag durch die Parteigremien bestätigt werden. Geplant sind dazu Parteitage der Linken (4. Dezember), der SPD (5. Dezember) sowie eine Landesdelegiertenversammlung der Grünen (wahrscheinlich am 12. Dezember). Die Linke plant überdies einen Mitgliederentscheid.

Wird der Koalitionsvertrag von den Parteien bestätigt, kann er noch im Dezember unterzeichnet werden. Anschließend würde das Abgeordnetenhaus Franziska Giffey zur Regierenden Bürgermeisterin wählen. In derselben Sitzung würden die Senatorinnen und Senatoren ernannt und vereidigt. Als Termin ist der 21. Dezember im Gespräch. Es wird allerhöchste Zeit: Der aktuelle Haushaltsplan endet am 31. Dezember.

16 Arbeitsgruppen sollen Detailarbeit leisten

Um den Zeitplan einhalten zu können, sollen 16 Arbeitsgruppen Vorschläge zu einem großen Themen-Allerlei erarbeiten. Zu den wichtigsten gehören Haushalt und Finanzen, Stadtentwicklung, Bauen, Mieten, Mobilität und Wirtschaft. SPD, Grüne und Linke schicken dafür jeweils fünf bis acht Vertreter in die Arbeitsgruppen. Sie alle sollen am Montag mit den Verhandlungen beginnen. Die sogenannte Dach-Arbeitsgruppe mit den Parteispitzen soll sich das nächste Mal Ende kommender Woche wieder treffen.

Bleibt die Frage nach den Inhalten und am Ende auch nach der Chemie der handelnden Personen zueinander. Bisher äußern sich alle öffentlich nur positiv. Da machte auch an diesem Freitag niemand eine Ausnahme. In dem gemeinsamen Papier von Rot-Grün-Rot nach dem Ende der Sondierungen vor einer Woche hieß es: „Wir sind überzeugt, in dieser Konstellation eine vertrauensvolle, verlässliche und konstruktive Regierungsarbeit für das Land Berlin gestalten zu können.“ Daran werden sie jetzt zu messen sein.