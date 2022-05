Berlin - Welcher Corona-Impfstoff ist der beste, welche Kombination beim Boostern ist die wirksamste? Diese Fragen stellen sich Forscher seit vielen Monaten. Und sie sind nicht unwichtig angesichts nötiger Auffrischungsimpfungen vor kommenden Corona-Wellen, möglicherweise mit weiteren Sars-CoV-2-Varianten. Berliner Wissenschaftler haben nun in Experimenten getestet, wie ein neuartiger sogenannter Lebendimpfstoff wirkt, der nicht mehr in den Muskel verimpft, sondern als Nasenspray verabreicht wird. Die Studie ist im bioRxiv, einem sogenannten Preprint-Server für Forschungen in der Biologie, erschienen. Sie wurde also noch nicht von unbeteiligten Fachkollegen begutachtet.

„Für Lebendimpfstoffe verwendet man ein abgeschwächtes lebendiges Virus, wie es auch bei Masern, Röteln, teilweise Polio genutzt wird“, erklärt der Molekularbiologe Emanuel Wyler vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC), einer der beteiligten Forscher. „Das heißt, man entwickelt ein ganz schwaches SARS-CoV-2, das nicht krank macht, aber trotzdem die lokale Immunität erzeugt. Quasi eine ganz milde, kurze Infektion.“ Bereits Ende 2021 wurde vermeldet, dass ein Forschungsteam der Freien Universität (FU) Berlin solch ein abgeschwächtes Virus „konstruiert“ habe, das sogenannte sCPD9.

Sehr gute Immunität in den Atemwegen

Um daraus einen neuartigen Impfstoff zu entwickeln, kooperiert die FU Berlin mit der Schweizer Biotech-Firma Rocketvax in Basel, die 2020 gegründet wurde. Anders als andere Impfstoffe enthalte der neue Lebendimpfstoff nicht nur den Bauplan für das sogenannte Spikeprotein an der Oberfläche des Virus Sars-CoV-2, sondern „alle viralen Proteine“, teilte die Firma mit. Somit sei er auch bei künftigen Mutationen wirksam. Der Impfstoff bleibe auch bei höheren Temperaturen stabil.

Den Vorteil der Verabreichung über die Nase erklärt Emanuel Wyler so: „Es gibt eine systemische Immunität, also Immunität im ganzen Körper, vor allem im Blut. Daneben gibt es lokale Immunität, zum Beispiel im Darm oder den Schleimhäuten der oberen Atemwegen.“ Lokale Immunität bedeute, dass dort B- und T-Zellen des Immunsystems wohnten, die Erreger vor Ort abfangen. Die lokalen B-Zellen stellten beispielsweise eine besondere Form von Antikörpern her, genannt sekretorische IgA-Dimere.

„Die bisher zugelassenen Impfstoffe rufen eine sehr gute systemische Immunität hervor, aber kaum lokale Immunität in den oberen Atemwegen“, sagt Wyler. „Daher sind sie nicht so gut darin, jegliche Infektion abzublocken, besonders bei Varianten und vor allem seit Omikron.“ Deshalb sei es schon von Beginn an klar gewesen, dass es „intranasale Vakzine“ brauche – für die lokale Immunität in den oberen Atemwegen. „Zudem sind sie einfacher anzuwenden. Außerdem haben nicht wenige Menschen Angst vor Spritzen, was ein Grund ist, sich nicht impfen zu lassen.“

Lebendimpfstoff ist anderen überlegen

In der gerade erschienenen Studie haben Berliner Forscher nun untersucht, wie die Immunantwort und die Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten mit dem abgeschwächten Coronavirus sCPD9 aussieht – und zwar im Vergleich mit anderen Impfstoffen. Dazu wurden der RNA-Impfstoff von Biontech und ein Vektorimpfstoff auf der Basis von Adenoviren gewählt. Auf diesen beiden Technologien beruhen bisher die meisten Impfungen der Corona-Pandemie. Für die Tierexperimente wurden Syrische Hamster genutzt. Sie sind das „Standard-Tiermodell“ bei der Erforschung von Covid-19. Die Tiere wurden erst geimpft und drei Wochen später infiziert. An der Studie waren mehr als 30 Forscherinnen und Forscher des MDC, der Charité und der FU Berlin beteiligt.

Alle Therapien, die den Lebendimpfstoff sCPD9 enthielten, hätten „eine überlegene Wirksamkeit“ gezeigt, heißt es im Fazit der Studie. Der Lebendimpfstoff sei sehr gut – und besser als die RNA-Impfung – dazu geeignet, „nicht nur die Virusmenge, sondern auch die Entzündungsreaktionen zu minimieren, sowohl in der Lunge als auch in der Nase“, erklärt Emanuel Wyler. Letzteres spielt unter anderem eine Rolle beim Verlust des Geruchssinns.

Klinische Studien sollen bald folgen

Die Experimente ergaben, dass die Kombination eines RNA-Impfstoffs mit einem Lebendimpfstoff als Auffrischimpfung besser sei als die Kombination zweier RNA-Impfungen, so Wyler. Der nasal verabreichte Lebendimpfstoff sorge für Antikörper in den Schleimhäuten, im Gegensatz zu den intramuskulären Impfstoffen. Die Ergebnisse zeigten, „dass die Verwendung solcher Lebendimpfstoffe Vorteile gegenüber verfügbaren COVID-19-Impfstoffen bieten kann, insbesondere wenn sie als Auffrischimpfung angewendet werden“, fassen die Forscher zusammen. Die Impfstoffe könnten eine Lösung zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie bieten.

Nachteile gibt es allerdings auch. Lebendimpfstoffe seien weniger gut geeignet für immungeschwächte Menschen, so Wyler. Neben anderem müssten auch noch die Nebenwirkungen der Impfung untersucht werden. Die Schweizer Firma Rocketvax bereite sCPD9 jetzt für klinische Studien vor, die aber wahrscheinlich noch nicht in diesem Jahr stattfinden werden.