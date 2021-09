Berlin - Kurz vor den Wahlen wird das Knirschen in der rot-rot-grünen Koalition lauter. Im Verfassungsschutz-Ausschuss des Abgeordnetenhauses ging es am Mittwoch darum, ob der Verfassungsschutz Erkenntnisse über die Unterstützung des Volksentscheids „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ durch Linksextremisten wie die Interventionistische Linke (IL) hat. Diese Gruppierung wird vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet.

Im Jahresbericht der Behörde steht unter anderem, der IL gehe es um eine Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Die Besetzung gesellschaftlich relevanter Themen sowie ein gemäßigteres Auftreten sollten eine Anschlussfähigkeit an breite Bevölkerungskreise ermöglichen.

Und weil die IL massiv für ein „Ja“ beim Volksentscheid am 26. September wirbt, wollte die CDU genauer wissen, ob die Initiative von Linksextremisten unterwandert ist. Die Antwort war kurz: keine Erkenntnisse. Das ist auch kein Wunder. Denn der Verfassungsschutz darf die Initiative, die den Volksentscheid organisiert, gar nicht ausspähen.

Was aber folgte, war eine Diskussion: „Ich glaube nicht, dass der Verfassungsschutz hier als unabhängiger Schiedsrichter herangezogen werden kann“, sagte Niklas Schrader von der Linke-Fraktion – was aufhorchen ließ. „Es gibt viele Kräfte, die andere Maßstäbe anlegen als ein Verfassungsschutz und auch Kritik an den Methoden und an der Urteilskraft des Verfassungsschutzes. Wir teilen diese Maßstäbe (des Verfassungsschutzes, Anm. d. Red.) nicht.“ Bei der Frage, ob man sich von der Interventionistischen Linken distanzieren müsse, solle man sich nicht auf den Verfassungsschutz berufen, so Schrader. „Da muss man sich schon selber Gedanken machen.“

Die Linkspartei fordert traditionell die Abschaffung des Inlandsnachrichtendienstes. Auch Teile der Grünen sind dem nicht abgeneigt. June Tomiak von den Grünen assistierte Schrader mit der Feststellung: „Es ist katastrophal, dass wir hier überhaupt darüber sprechen.“ Die Enteignungsinitiative habe über 350.000 Unterschriften erbracht. Mit so einer Suggestivfrage werde versucht, die Initiative in Misskredit zu bringen.

SPD-Innenstaatssekretär sieht „fundamentale Gegensätze“ zur Linkspartei

Dass Schrader die Maßstäbe, die der Verfassungsschutz anlegt, nicht teilt, offenbart nach Ansicht von Stephan Lenz von der CDU ein problematisches Demokratieverständnis. „Die Maßstäbe schreibt das Gesetz vor. Da gibt es überhaupt keinen Spielraum“, sagte Lenz. „Wer sich wie die Interventionistische Linke aktiv gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung wendet, macht sich zum Staatsfeind. Sie entziehen den Schutzmechanismen ihre Legitimation, Herr Schrader. Das finde ich hoch problematisch!“

Nun brach es auch aus Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) heraus, dem Dienstherrn des Verfassungsschusses: „Es ist kein Geheimnis, dass die Partei von Herrn Schrader kein Traumpartner der Innenverwaltung ist. Ich hätte mir mehr vorstellen können, um mehr Sicherheit in Berlin zu schaffen“, sagte er. „Wenn ich Vorschläge höre, dass der Verfassungsschutz abgeschafft gehört, sind das fundamentale Gegensätze. Aber es ist eben das Wesen von Koalitionen, Kompromisse einzugehen.“

Kurt Wansner von der CDU stellte schließlich die Frage, ob man mit der Linkspartei, die den Verfassungsschutz und auch die Polizei infrage stelle, eine verantwortungsvolle Regierung bilden könne. Dann sagte er zu Akmann: „Ich hätte mir gewünscht, dass Sie in den letzten fünf Jahren genauso deutlich Ihre Kritik an der Linkspartei geäußert hätten, wie Sie es heute getan haben.“