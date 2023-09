Die Uhr zeigt 11 Uhr, und am Hauptbahnhof ist viel los. An der Straßenbahnhaltestelle in Richtung Westen, an der vorher fast niemand eingestiegen ist, stehen viele Menschen. Sie warten auf die M10, die an diesem Vormittag fast im Drei-Minuten-Takt fährt. Bislang endete die Strecke nicht weit vom Bahnhof entfernt, seit Kurzem führt sie weiter in den Westen von Berlin hinein - bis zum U-Bahnhof Turmstraße. Die neue M10 wird gut angenommen. „Ich habe mich gewundert, was die Tram jetzt im Westen macht, aber finde es sehr gut“, sagt eine Berlin-Touristin. „Es ist wirklich praktisch für mich.“

Am 2. Oktober 1967 fuhr zum letzten Mal eine Straßenbahn durch den Westen der Stadt. Unter dem Beifall vieler Berliner, die dieses Verkehrsmittel als Autohindernis sahen, rollte die „Elektrische“ in Richtung Schrottplatz. Nach der Wiedervereinigung kehrte die Straßenbahn 1995 in zwei Etappen in den Wedding zurück. Seit 2006 fährt die M10 in der Bernauer Straße kurz durch den Westteil, später bekam sie eine Endstelle in der Lüneburger Straße am Rande von Moabit. Doch erst jetzt ging mit der Fortführung zum U-Bahnhof Turmstraße eine weitere längere Strecke in den Westen wieder in Betrieb. Die 2,2 Kilometer lange Verlängerung der M10 wurde am 9. September feierlich eröffnet.

Diese Erweiterung markiert nicht nur eine historische Veränderung im Berliner Nahverkehr, sondern bringt auch viele positive Veränderungen für die Fahrgäste – neue Direktverbindungen zwischen dem Osten und dem Westen von Berlin, aber auch neue Umsteigerouten. Unterwegs kreuzt die M10 viele andere Schienenstrecken.



Die eingangs erwähnte Touristin ist nicht allein mit ihrer Begeisterung. Auch Harman Singh, ein weiterer Fahrgast, sieht die Verlängerung der M10 sehr positiv. „Ich komme jetzt viel schneller zur Arbeit, weil ich nicht mehr so oft umsteigen muss“, sagt er. Das sonst übliche Umsteigen, das viele Fahrgäste als mühsam empfinden, werde so vermieden. Die Berlinerin Julia empfindet die Tram „besser als den Bus und auch viel gemütlicher“. Ali fährt jetzt schon zum dritten Mal die M10, weil er froh darüber ist, dass Fahrten von Moabit nach Friedrichshain nicht mehr so kompliziert sind.

„Sightseeing in der eigenen Stadt“

Die Verlängerung der M10 bringt nicht nur eine neue Verbindung in den Westen Berlins, sondern ist auch ein wichtiger Schritt für die Verkehrswende. Straßenbahnstrecken kosten weniger als U-Bahn-Tunnel, und sie werden oft besser angenommen als Busse. Doch der Ausbau des Berliner Straßenbahnnetzes geht nur im Schleichtempo voran. Zwar kündigte die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) an, dass der Planfeststellungsbeschluss für die nächste M10-Verlängerung bis 2026 fertig werden soll. Wann die Neubautrasse zum Bahnhof Jungfernheide in Betrieb geht, sagte sie aber nicht. Wie berichtet sollen drei andere Neubauprojekte überprüft werden, unter anderem die bisher vorgesehene Trasse von der Warschauer Straße zum Hermannplatz.

Bianca lebt nun schon seit 13 Jahren in Berlin und fühlt sich ertappt. „Ich fahre heute zum ersten Mal mit der Tram“, erzählt sie. Ein bisschen peinlich sei ihr das schon. Natürlich kennt sie das Tramfahren aus anderen Städten, aber die Erfahrung in Berlin sei trotzdem etwas Besonderes. „Es ist ein bisschen wie Sightseeing in der eigenen Stadt.“ Sie genieße es, mal nicht mit der U-Bahn zur Arbeit zu fahren, die sich meist unterirdisch fortbewegt. Sie wolle ihren Arbeitsweg auch mal über der Erde erleben. Ihr gefällt, dass die Tramfahrt keine zeitlichen Nachteile mit sich bringt im Vergleich zur U-Bahn. „Diese Tram ist mal eine echte Alternative“, sagt sie.