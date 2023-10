Berliner meckern immer über die Schwimmbäder? Ein Luxus im Vergleich zu Tiflis

Es ist ja kein Geheimnis, dass Berliner gut und gerne meckern. Über teure Mieten, Zugverspätungen, die Sicherheit im Allgemeinen und Besonderen. Auch die Zustände in den Berliner Schwimmbädern werden – zu Recht – kritisiert. Schaut man jedoch etwas über den Tellerrand, sind die Bäder-Diskussionen ein wahrer Luxus.

Angekommen in der georgischen Hauptstadt Tiflis begebe ich mich nach einer Woche ohne sportliche Betätigung auf Schwimmhallensuche: Entspannung für Körper und Geist tut Not im wuseligen Alltag von Tiflis. Allein, gerade ergiebig ist die Suche nicht: Bekannte Suchmaschinen im Internet zeigen luxuriöse Wellness- und Spa-Hotels, private und ebenfalls überteuerte Mini-Bäder zum Planschen und ein olympisches Bad im nördlichsten Außenbezirk von Tiflis. Ansonsten können auch Kollegen und Freunde aus Georgien nicht weiterhelfen; es ist zermürbend. Immerhin hat Tiflis mehr als eine Million Einwohner. Will denn hier niemand schwimmen?

Wenige Tage später erkenne ich in der Abenddämmerung aus der Marschrutka heraus – einem dieser typischen osteuropäischen Sammeltaxis – ein eher runtergerocktes, vier Etagen großes Gebäude. Das grelle Licht weckt mein Interesse, es erinnert mich an das Stadtbad am Heidelberger Platz.



Und tatsächlich: ein „Erholungszentrum“ mit einem 25-Meter-Becken inklusive vier Bahnen. Endlich gefunden! Von meiner Unterkunft im Zentrum von Tiflis ist es auch nur eine Viertelstunde entfernt; ich bin erst mal glücklich.

Das Gefühl einer Grenzkontrolle

An der Tageskasse angekommen, werde ich von einer mürrisch dreinschauenden Tamara begrüßt. „Passport“, sagt sie kurz und fordernd, nachdem ich gefragt habe, wie hier die Bezahlung vonstattengeht. Ich fühle mich wie an der belarussischen oder russischen Grenze, kenne jedoch das Prozedere und den Fetisch für Ausweisdokumente aus dem Osten Europas.

Obwohl Georgien sich mental immer weiter vom sowjetischen Erbe entfernt – das Land ist beispielsweise Deutschland in Sachen Digitalisierung und Kartenzahlung etliche Seemeilen voraus –, gibt es dann doch immer wieder Momente wie in einem Land vor unserer Zeit: Für die Registrierung wird mein Vor-, Vaters- und Nachname in ein dickes Buch mit bestimmt 1500 linierten Seiten ordentlich eingetragen. Dazu meine Telefonnummer, meine georgische Adresse und meine Unterschrift am Ende der Zeile. Auch in Berlin muss man für ein Schwimmticket all diese Informationen angeben. Nur halt digital.

Nach abgeschlossener Registrierung zeigt mir Tamara noch stiefmütterlich die Umkleide, den Eingang zum Schwimmbecken und den Saunabereich im Untergeschoss. Ein Service, von dem man an der Landsberger Allee oder in Schöneberg nur träumen darf; es ist an dem Abend allerdings auch nur wenig los im Tifliser Süden. Nun also, endlich: Sport frei!

Das Schwimmbad in Tiflis hat unser Autor – fast – für sich allein. Berliner Zeitung

Meine erste einstündige Schwimmeinheit, und ich habe eine komplette Bahn für mich allein! Endlich wieder Routine, der fast vergessene Chlorgeruch, das Gefühl, neu geboren zu sein. Am Ausgang will ich dann sofort ein Abonnement für die kommenden Wochen abschließen. „Das, mein Sohn, musst du online machen“, meint Tamara.



Unser Autor ist im Rahmen eines Journalisten-Stipendiums für die kommenden Monate im Kaukasus und berichtet alle zwei Wochen aus Georgien und Umgebung.