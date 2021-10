Berlin - Das Berliner Medizintechnik-Unternehmen Eckert & Ziegler will expandieren und hat dafür am nordöstlichen Stadtrand in Buch vom Berliner Senat ein Grundstück mit einer Fertigungshalle erworben. Dort sollen die Entwicklung und die Fertigung von Komponenten für Krebsmedikamente und diagnostische Radiopharmazeutika konzentriert werden. Eigenen Angaben zufolge will Eckert & Ziegler bis zu zehn Millionen Euro investieren. Labore, staubfreie Reinräume und neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Hintergrund ist die international gestiegene Nachfrage. Laut Eckert & Ziegler befinden sich derzeit weltweit zahlreiche Radiopharmazeutika in fortgeschrittenen klinischen Prüfungen. „Das bestärkt uns in dem Entschluss, die Kapazitäten für die Auftragsentwicklung und Lohnfertigung aufzustocken“, sagt Vorstand Lutz Helmke. Zudem soll der neue Standort für die Herstellung eigener Radiodiagnostika genutzt werden. Die leicht strahlenden Arzneimittel dienen etwa dazu, Stoffwechselprozesse im Körper sichtbar zu machen.

Mehr als 800 Beschäftigte weltweit

Das börsennotierte und im TecDax gelistete Unternehmen Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG wurde 1992 aus dem damaligen Zentralinstitut für Isotopentechnik der Akademie der Wissenschaften der DDR heraus gegründet. Heute gehört es mit mehr als 800 Mitarbeitern laut Selbstdarstellung zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie und betreibt etwa zwei Dutzend Standorte weltweit. Die angekündigte Investition in Buch wird als Teil eines globalen Kapazitätserweiterungsprogramms bezeichnet, das bis 2030 knapp 100 Millionen Euro umfassen und insbesondere in Standorte in den USA und China fließen soll. Die dort zur Anwendung kommenden Fertigungsprozesse würden in Berlin entwickelt und validiert.

Für die Berliner Wirtschaft ist die Pharmaindustrie eine tragende Säule. Bayer, Berlin-Chemie oder B. Braun Melsungen sind große Arbeitgeber in der Stadt. In den ersten sieben Monaten 2021 lagen die Umsätze der hiesigen Pharmaunternehmen bei gut fünf Milliarden Euro. Das waren gut drei Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Zugleich wurde damit etwa jeder dritte Euro der Berliner Industrieproduktion in der Pharmaindustrie umgesetzt, die ihr Geschäft im Ausland macht.

„Die Berliner Pharmasparte ist die exportstärkste Branche der Stadt“, sagt Claus Pretzell, Volkswirt bei der Investitionsbank Berlin. Drei Viertel der Umsätze dort werden im Export gemacht, der sich aktuell gut entwickelt. Von Januar bis Juli lag der Export jedenfalls um 23 Prozent über dem Vorjahr und sichert Beschäftigung. Denn während die Zahl der Mitarbeiter dort zuletzt leicht auf 6100 anstieg, ging diese in der gesamten Berliner Industrie um mehr als 2000 auf 70.500 Beschäftigte zurück.