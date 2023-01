Berliner Mieter in Kreuzberg ohne Heizung: „Wir frieren seit Weihnachten“

Katja Stefan hält ihren kugelrunden Bauch mit beiden Händen, während sie spricht. In eineinhalb Wochen ist der Geburtstermin, sagt sie. Ein kleiner Heizkörper steht neben der Couch, auf der sie sitzt. Er ist an eine Steckleiste angeschlossen. An Heiligabend fiel die Heizungsanlage im ganzen Haus aus. Katja Stefan und ihr Partner Milan Jovanovic drängen seitdem die Hausverwaltung deshalb telefonisch, per E-Mail und per Post, das Problem zu beheben, sagen sie. Immer wieder fragen sie nach dem Stand der Dinge. Bisher ohne Erfolg.