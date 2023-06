Berliner Mietspiegel: Neue Mieterhöhungsspielräume zur ungünstigsten Zeit

Die ortsüblichen Mieten in der Bundeshauptstadt steigen um 5,4 Prozent. Das könnte Haushalte, die schon jetzt in finanzieller Not sind, hart treffen. Ein Kommentar.

Steigen bald die Mieten? Blick auf Wohnungen in Marzahn-Hellersdorf Sabine Gudath

Für Mieter ist die Veröffentlichung eines neuen Mietspiegels selten eine positive Nachricht. Denn in der Regel weist ein neuer Mietspiegel steigende ortsübliche Vergleichsmieten aus. Dadurch eröffnen sich für Vermieter neue Spielräume für Mieterhöhungen. Das einzig Gute für Mieter ist, dass sie anhand des Mietspiegels leicht überprüfen können, ob die Forderungen der Vermieter berechtigt sind. Das war’s dann aber schon.

Der neue Berliner Mietspiegel weist mit einer Steigerung der ortsüblichen Mieten um 5,4 Prozent in zwei Jahren zwar keine ausdrückliche Preisexplosion aus, doch kommt ein Anstieg in dieser Höhe dennoch zur denkbar ungünstigsten Zeit. Weil die Lebenshaltungskosten in den vergangenen Monaten ohnehin stark gestiegen sind, wissen viele Haushalte kaum noch, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen.



Es ist bitter, dass Berlin aufgrund eines Rechtsstreits um die Auftragsvergabe zur Erstellung des Mietspiegels daran gehindert war, rechtzeitig einen neuen qualifizierten Mietspiegel auf Basis von echten Mietdaten zu erarbeiten. Für die Übergangszeit bis zum nächsten qualifizierten Mietspiegel gibt es nun lediglich einen einfachen Mietspiegel, der auf einem Preisindex beruht.

Wie realitätsnah der Mietspiegel ist, wird sich erst 2024 zeigen

Wie realitätsnah die Marktentwicklung damit abgebildet wird, ist schwer zu sagen. Klar ist, für alle Wohnungen – gleich welchen Baualters – wurden die ortsüblichen Mieten gegenüber dem Mietspiegel 2021 schematisch um 5,4 Prozent angehoben. Stärkere oder schwächere Preisentwicklungen, die es in der Vergangenheit immer gab, bleiben damit ausgeklammert. Ob dadurch Mieterhöhungsspielräume geschaffen wurden, die es in Wirklichkeit gar nicht gab, oder ob solche Spielräume geringer ausgefallen sind, wird sich in einem Jahr zeigen – wenn der nächste qualifizierte Mietspiegel erscheint. Danach könnte es noch Diskussionen geben.