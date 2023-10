Ein Meer an Schuhen bedeckt die Treppe und den Eingangsbereich der Şehitlik-Moschee in Neukölln: Lederschuhe, Pantoffeln, Sneakers, Stiefel. Am Schuhmeer vorbei, durch einen schwarzen Vorhang, sitzen die Menschen im verzierten Gebetsraum im Inneren der Moschee dicht an dicht nebeneinander auf dem Teppichboden.

Der Tag der offenen Moschee findet in Deutschland seit 1997 jährlich am 3. Oktober und somit parallel zum Tag der Deutschen Einheit statt. Außerdem findet bis zum 8. Oktober zum dritten Mal die Muslimische Kulturwoche statt. Am Dienstag öffnen nicht nur die fünf Berliner DITIB-Moscheen (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) ihre Türen, denen bundesweit oft eine enge staatliche Bindung zur Türkei nachgesagt wird, sondern auch viele der fast 100 Moscheen und Gebetsräume in Berlin.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Menschentraube auf dem Bürgersteig vor der Moschee ist schon aus der Entfernung sichtbar. Der Rauch vom Grill des Köfte-Stands zieht über den Columbiadamm in Richtung Hasenheide. In dem großen Innenhof stoßen Besucher – ob Bergmannstraßen-Kreuzberger oder Menschen in muslimischer Kleidung – auf eine Rummel-Atmosphäre. Es gibt einen Teppichhändler und Stände für Döner, Köfte, Börek, Popcorn und sogar Zucherwatte, die ein Herr in weißer Gebetsmütze verteilt.

Die Berliner Moschee in Wilmersdorf ist die älteste Moschee Deutschlands, erzählt ihr Imam Amir Aziz. „Im nächsten Jahr feiern wir hundertjähriges Jubiläum.“ Im Jahr 1924 wurde die Moschee von Mitgliedern der aus dem damaligen britischen Kolonialreich auf dem indischen Subkontinent stammenden Lahore-Ahmadiyya-Bewegung erbaut, die nach Aziz einen „reformierten und aufgeklärten Islam“ predigt. Zu prominenten Besuchern der Moschee gehören Albert Einstein, Thomas Mann und Hermann Hesse. Von 2016 bis 2022 wurde das Gebäude vollständig renoviert, im Sinne des Denkmalschutzes nahm eine Restaurationsexpertin Proben von den Wänden, um die ursprünglichen Farben und Muster festzustellen und originalgetreu wiederherzustellen.

Seyran Ates hält den Tag der offenen Moschee für „kontraproduktiv“

Der Imam ist offensichtlich im Kiez zumindest ein wenig bekannt, ein älterer deutscher Herr kommt enthusiastisch zu ihm herüber. „Imam Aziz, erinnern Sie sich noch?“, fragt er und ergänzt gleich: „Sie hatten mir einen Koran geschenkt!“ Dann schüttelt er ihm die Hand. Der Imam lächelt und nickt: „Salam aleikum.“ Er erzählt, dass die Gemeinde sich sehr aktiv im interreligiösen Dialog einbringe. Am vergangenen Sonntag etwa habe er in der Osterkirche im Wedding gesprochen. Mit der russisch-othodoxen Kirche und Dänischen Christianskirken im direkten Umfeld der Moschee sei die Zusammenarbeit auch sehr gut.



In der Berliner Moschee hatte am Montag die muslimische Kulturwoche eröffnet mit Ahmed Eckhard Krausens Fotoausstellung „Moscheen in Europa“. Sie ist in der Moschee ausgestellt und zeigt historische und moderne Moscheen überall in Europa.

Ein Vater mit Kinderwagen erklärt dem etwas älteren Kind mit rotem Helm, das ihm auf einem Laufrad folgt, heute könne man überall in Berlin etwas über muslimischen Glauben erfahren. Doch die Tür der als progressiv geltenden Ibn-Rushd-Goethe-Moschee ist verschlossen, auch an vorherigen 3. Oktobern hatten Besucher an der Tür nur eine Erklärung gefunden, die ihnen einen schönen Tag der Deutschen Einheit wünschte. Seyran Ates, Imamin der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin-Moabit, hatte bereits 2018 im Gespräch dem Deutschlandfunk die Wahl des 3. Oktober als „respektlos und arrogant“ bezeichnet.

Sie finde diese Veranstaltung nicht nur falsch, sondern auch „kontraproduktiv“. Sie tätige eine Aussage, die Seyran Ates nicht mittragen möchte. „Ich bin als Berlinerin aufgewachsen, ich lebe seit 1969 in Berlin, deshalb ist der Tag der Deutschen Einheit, deshalb ist der Fall der Mauer für mich etwas ganz, ganz Besonderes.“ Sie habe 1989 wirklich wochen-, monatelang sehr viel geweint und „sehr, sehr viele Freundinnen und Freunde aus dem Osten“. Dieser Tag sei ihr als Tag der Deutschen Einheit wichtig, nicht als Tag der offenen Moschee. „Unsere Moschee bleibt an diesem Tag zu, weil wir jeden Tag, vor allem jeden Freitag Tag der offenen Moschee haben.“