Berlin - Es klingt widersinnig: Die Landeswahlleitung kündigt den Gang vor den Verfassungsgerichtshof an, das höchste Gericht des Landes Berlin. Sie hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Superwahl am 26. September, die in Wahrheit eine Pannen-Wahl ungeahnten Ausmaßes war, und will diese nun klären lassen. Dabei ist die Landeswahlleitung selbst für die ordnungsgemäße Abhaltung freier, geheimer, also demokratischer Wahlen zuständig. Wer, wenn nicht diese Landeswahlleitung, sollte dies bewerkstelligen können?

Dennoch ist der angekündigte Gang zum Gericht richtig und notwendig. In mindestens 207 der insgesamt 2257 Wahllokalen sind nach einem Bericht der Landeswahlleitung kleinere, aber eben auch gravierende Fehler aufgetreten: fehlende oder falsche Stimmzettel, zeitweise über Stunden geschlossene Wahllokale, lange Schlangen, Wartezeiten von teils über zwei Stunden. Offiziell hätte um 18 Uhr Schluss sein sollen – in einem Wahllokal wurde sogar noch um 20.56 Uhr gewählt. Zu diesem Zeitpunkt liefen schon ziemlich genaue Hochrechnungen in den Medien. Von einer Wahl frei von Beeinflussung kann hier nicht die Rede sein. Auch beim anschließenden Auszählen wurden Fehler gemacht, wie sich mittlerweile bei mehreren Nachzählungen exemplarisch ergeben hat. Ob diese Fehler immer auch mandatsrelevant sind, sich also die Zusammensetzung von Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen verändern würden, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Auf unsere Gerichte können wir uns verlassen

Nun kommt also das Gericht ins Spiel. Neben der Landeswahlleitung selbst dürften auch die Senatsinnenverwaltung als Rechtsaufsicht über die Wahl, vom eigenen Wahlergebnis enttäuschte Parteien wie zum Beispiel die Freien Wähler, aber eben auch Bürgerinnen und Bürger vor Gericht ziehen, die argumentieren, dass sie durch die unzumutbar langen Wartezeiten um ihr Recht der Stimmabgabe gebracht wurden. All diese Einsprüche sind richtig.

Das oberste Gericht Berlins muss entscheiden. Und selbst wenn der Verfassungsgerichtshof am Ende zum Schluss kommen würde, dass eine möglicherweise auch teilweise Wahlwiederholung anstünde, wäre das noch immer kein Nachweis für ein komplettes Versagen des so gerne geschmähten Berlin, dem failed state der Republik.

Es sei daran erinnert, dass in der Bundesrepublik immer wieder Wahlen wiederholt werden mussten. 1960 erwischte es das Musterländle Baden-Württemberg. Dort wurde die Aufteilung von Wahlkreisen in der Stadt Waiblingen bemängelt. 1991 war die ebenso freie wie stolze Hansestadt Hamburg an der Reihe, weil ein Gericht unrechtmäßige Kandidatenaufstellungen festgestellt hatte. 2004 war der auf so viel Eigenständigkeit bedachte Freistaat Sachsen dran. Ein Kandidat war wegen fehlender Unterlagen nicht zur Wahl zugelassen worden. Die Wahl zur Bremer Bürgerschaft im Jahr 2007 musste ein Jahr später in einem Wahlbezirk in Bremerhaven wiederholt werden. Geklagt hatten die „Bürger in Wut“, denen eine Stimme für den Einzug ins Parlament fehlte. Genützt hat es bisher keinem der Kläger, sehr wohl aber dem demokratischen Selbstverständnis des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger, die sagen konnten: Auf unsere Gerichte können wir uns verlassen.

Auch das Wahlrecht muss sakrosankt bleiben

Wenn man sich allerdings die Gründe für die Wahlwiederholungen in den Ländern noch einmal genauer anschaut, wird klar, dass nirgendwo von einer solchen Fülle von Pleiten, Pech und Pannen die Rede war, wie diesmal in Berlin. So etwas ist toxisch und geeignet, die Demokratie zu untergraben, sie auszuhöhlen. Es darf kein Weiter-so geben.

Das bedeutet in erster Linie, dass alles daran gesetzt werden muss, dass sich so etwas nicht wiederholt. Der aus dem Amt scheidende Senat hat als eine seiner letzten wirklich wichtigen Amtshandlungen die Einsetzung einer Expertenkommission angekündigt, der auch Externe angehören sollen. Sehr gerne, Sachverstand von außen kann nur helfen.

Aber es gibt einen festen Rahmen: Die Regierung – und damit auch die von ihr geführte Verwaltung – darf keine Wahlen durchführen. Das wäre absurd, gehört doch gerade die Aussicht auf die Abwahl einer Regierung zu freien Wahlen untrennbar dazu. Bürgerinnen und Bürger müssen das machen, Ehrenamtliche. Nur bitte unbedingt besser ausgebildet und ausgestattet als diesmal.

Auch das Wahlrecht muss sakrosankt bleiben. Die Berliner Landeswahlordnung sieht hochkomplexe Arbeitsteilungen zwischen Bezirks- und Landesebene vor. Und nein, niemand sollte in diesem Fall einer so leicht vorgebrachten populistischen Forderung nach einer Überwindung der kommunalen Selbstständigkeiten nachrennen. Das System funktioniert. Meistens. Diese Aussage gilt bis zum Beweis des Gegenteils.