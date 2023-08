Berliner Parks: Warum sind sie so dreckig – und warum ist Kopenhagen viel sauberer?

Sommer 2023, Volkspark Friedrichshain, Wochenende: Am Abend spielen noch vereinzelt Menschen Beach-Volleyball, nur wenige Meter neben ihnen brennt ein Müllkasten. Es ist einer dieser großen Gitter-Mülleimer, einen Kubikmeter groß; es stinkt und raucht. Und wenn niemand die Feuerwehr ruft, wird es hier noch Stunden rauchen. Rundherum liegen Flaschen, Zigarettenkippen und Chipspackungen.



Das Müllproblem ist seit Monaten bekannt: Schon im Dezember 2022 waren die Berichte aus den Bezirken verheerend. In Mitte habe sich „der Zustand unserer Grünanlagen weiter verschlechtert“. Treptow-Köpenick hält seine „finanziellen Mittel für die Grünanlagenunterhaltung für nicht auskömmlich“, Charlottenburg-Wilmersdorf für „nicht ausreichend“, Spandau für „bei Weitem nicht ausreichend“, das Bezirksamt Lichtenberg für „zu knapp“. In Pankow müsse man sich auf „die nötigsten Arbeiten beschränken“. In Neukölln beschränke man sich seit Jahren auf „ein absolutes Mindestmaß an Pflege, sodass die Besucherinnen und Besucher der Anlagen diese sicher nutzen können“.