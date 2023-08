Berliner Politiker über Zwangsräumungen: „Kopf in den Sand stecken hilft nicht“

Sollten psychisch kranke Menschen von Zwangsräumungen ausgenommen werden? Versuchen geldgierige Vermieter sich zu bereichern, oder ist die Räumung ein notwendiges letztes Mittel? Ein 62-Jähriger hat in der vergangenen Woche am Brunsbütteler Damm zuerst eine Gerichtsvollzieherin bedroht und sich dann selbst erschossen – dieser Vorfall hat in Berlin die Debatte über Zwangsräumungen neu entfacht. Ein Anlass, die Positionen von Linken, Grünen und CDU-Politikern gegenüberzustellen.

Ein Vorschlag, die Zahl der Zwangsräumungen zu senken, steht dabei im Zentrum. Sebastian Schlüsselburg, rechtspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, forderte nach dem Vorfall in Spandau die persönliche Zustellung von Räumungsklagen. Die Idee ist nicht neu: Teil des rot-grün-roten Koalitionsvertrages war ein Modellprojekt, bei dem Räumungsklagen durch Justizbeamte zugestellt werden sollten, um die Mieter auf Hilfsangebote hinzuweisen und Versäumnisurteile zu vermeiden. Die neue Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) zeigte sich im Juli zurückhaltend, sie prüfe das Projekt noch.

„Das ist rechtlich und praktisch gar nicht umsetzbar“, sagt Alexander Herrmann, rechtspolitischer Sprecher der CDU. Damit verlängere man das Verfahren unzulässig zulasten des Vermieters. Es stoße an eine Grenze, weil man in gesetzliche Formalien eingreife, die das Land gar nicht definieren könne. Der Vermieter würde benachteiligt, weil sich das Verfahren so weiter verzögere. „Es ist ein langer Weg, bis jemand seine Wohnung durch eine Räumung verliert“, sagt Herrmann. Man könne mit Beratungsangeboten unterstützen, aber nicht in dieses Verfahren eingreifen. Der Vorfall in Spandau sei ein tragischer Einzelfall.

Ist das wirklich so? Grundlage für eine Diskussion wären eigentlich Zahlen. Ob die Zahl der Zwangsräumungen zurückgegangen oder gestiegen sind, weiß in Berlin allerdings niemand genau. Die Anzahl der zugestellten Räumungsklagen wird beim Berliner Amtsgericht nicht statistisch erfasst, die durchgeführten Räumungen erst seit dem Jahr 2020. Das ergab eine Anfrage der Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg und Niklas Schenker (Die Linke) im April 2022. Rund 29.000 Zwangsräumungen sind 2021 deutschlandweit durchgeführt worden, 1668 davon in Berlin.

Sozialämter können Mietschulden übernehmen

Taylan Kurt, Sprecher für Sozialpolitik und Armutsbekämpfung der Grünen, kritisiert das. „Wir setzen uns dafür ein, dass alle Räumungsklagen nicht nur gerichtlich erfasst werden, sondern auch als Kopie an die Sozialämter gehen“, sagt er. Nach dem SEK-Einsatz am Brunsbütteler Damm twitterte Kurt: „Zwangsräumungen sind staatliche Gewalt. Der Senat muss alles dafür tun, um Zwangsräumungen in Berlin so oft es geht zu verhindern.“

Der Berliner Zeitung sagt er, dass betroffene Mieter oft diverse psychische Krisen hätten und ihre Post nicht öffnen würden. „Es macht einen Unterschied, wenn jemand vor der Haustür steht. Ein Sozialarbeiter, der Unterstützung anbietet.“ Viele wüssten nicht, dass die Sozialämter auch Mietschulden übernehmen können.



Eine Zustellung durch Sozialarbeiter war beim Modellprojekt nicht geplant. Das sei formal nach der ZPO auch nicht möglich, sagt Alexander Herrmann von der CDU. „Die Justizbeschäftigten laufen heute schon auf dem Zahnfleisch, das ist gar nicht leistbar.“

„Das hätten wir ohne Probleme hinbekommen“, sagt dagegen Sebastian Schlüsselburg, der sich mit seiner Fraktion der Linken für das Modellprojekt einsetzt. Durch die Brücke an der JVA Plötzensee spare die Justiz einiges an Personalstunden ein. Es müsse zwar ein Justizbediensteter sein, der die Post überbringt, aber es habe Überlegungen dazu gegeben, diese fortzubilden oder jemanden von den sozialen Diensten mitzuschicken. „Das entlastet die Richter und letztendlich auch die Sozialhaushalte“, sagt er. „Das muss man versuchen.“

Städtische Wohnungsbaugesellschaften stellen Ersatzwohnraum

Einig sind sich die Politiker darin, dass bestehende Beratungsangebote ausgebaut werden müssten. Das habe die frühere Koalition in Bezug auf Schuldnerberatung bereits getan, sagt Schlüsselburg. Außerdem sehen sowohl Kurt und Schlüsselburg als auch Herrmann die Kooperationsvereinbarung mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften von 2016 als Erfolg, auch wenn sie das unterschiedlich formulieren.

Nach dieser Vereinbarung unterbreiten die sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften bei Kündigungen ein Angebot von Ersatzwohnraum. Außerdem reichten sie eine Räumungsklage erst nach einer aufsuchenden Beratung und dem Versuch ein, Vereinbarungen mit den Mietern zu treffen, wie der Sprecher des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen mitteilt.

Während Schlüsselburg bemängelt, dass es immer noch Fälle gebe, bei denen das nicht klappt, spricht Herrmann von einem „freiwilligen Entgegenkommen“ in Bezug auf die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Dies gehe jedoch „zulasten der übrigen Mieter und aller Steuerzahler“. Hermann weist auf die Vermieter hin, die sich als Altersvorsorge eine einzelne Wohnung gekauft haben und unter säumigen Mietzahlern und auch Mietnomaden leiden würden. Warum er größere private Vermieter nicht in die Pflicht nehmen will, bleibt unklar. Aus seiner Sicht gebe es letztlich auch „eine gewisse Mitwirkungspflicht“ der säumigen Mieter, sagt Herrmann. Hier müsse man ansetzen, denn „den Kopf in den Sand stecken“ helfe nicht.

„Das besorgt uns sehr“, sagt Franziska Brychcy (Die Linke) und bezieht sich dabei auf die Position der CDU. Jeder könne in eine Krisensituation geraten. Beim sozialen Wohnungsbau müsse es eine unbegrenzte Preisbindung geben. Brychcy spricht sich außerdem für eine Änderung des Mietrechts auf Bundesebene aus, eine Ausweitung der Frist sei sinnvoll. Auf Landesebene sei das nicht möglich.

Im Januar 2022 wurden 26.000 wohnungslose Menschen erfasst, zuvor waren es über 30.000, die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Vermieter fordern meist eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung und eine Schufa-Auskunft. Menschen, die wegen Mietschulden von einer Räumungsklage betroffen sind, haben dadurch eine verschwindend geringe Chance auf eine neue Wohnung.