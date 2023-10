Nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen in Duisburg ist auch die Berliner Polizei sensibilisiert. Am Dienstag hatte die Polizei von Nordrhein-Westfalen einen vorbestraften 29-Jährigen festgenommen. Er saß bereits wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat fünf Jahre in Haft.



Die Polizei vermutet, dass er einen Anschlag auf eine pro-israelische Demonstration plante. Im Internet soll er nach pro-israelischen Veranstaltungen und dschihadistischen Inhalten gesucht haben. Möglicherweise wollte er mit einem Lkw in eine solche Demonstration fahren, um Teilnehmer zu töten – in ähnlicher Weise, wie schon der Tunesier Anis Amri im Dezember einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verübte, bei dem 13 Menschen starben und etliche verletzt wurden. Wie weit die Anschlagspläne gediehen waren, ist unklar.

Wegen der Auseinandersetzung zwischen der Hamas und Israel herrscht in Deutschland und seiner Hauptstadt eine angespannte Sicherheitslage. Gleichwohl betont Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwoch, es gebe „keine explizite Gefährdung“ durch Islamisten in Deutschland. Die Gefährdungslage werde aber sehr genau beobachtet.

Berliner Polizei fahndet nach dem Urheber der Bombendrohungen

Diese bleibt nach Einschätzung der Behörden „abstrakt hoch“. Die Festnahme des Terrorverdächtigen fließe in die Gefährdungsbewertung durch das Berliner Landeskriminalamt ein, sagt eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Taten wie in Nizza im Juli 2016 oder im Dezember desselben Jahres auf dem Berliner Breitscheidplatz sind nach Angaben der Sprecherin ein grundsätzliches Szenario, das bei allen Veranstaltungen durch die Polizei mitbedacht werde.



Das LKA beobachtet in Berlin Personen, die als islamistische Gefährder eingestuft sind. Ihre Zahl liegt nach Angaben eines hochrangigen Ermittlers im oberen zweistelligen Bereich. Zudem gibt es weitere „relevante“ Personen, deren Zahl ebenfalls im oberen zweistelligen Bereich angesetzt wird.

Offenbar im Kontext des Nahost-Kriegs sind auch die Bombendrohungen, die am Dienstag bundesweit ausgesprochen wurden und größere Polizeieinsätze auslösten. In Berlin waren unter anderem der Hauptbahnhof sowie Medienhäuser und diplomatische Einrichtungen betroffen. Die Fälle seien nicht als ernsthaft eingestuft, sagt die Polizeisprecherin. Ob der oder die Urheber in Berlin sitzen, kann die Polizei derzeit nicht sagen.



Der für die Verfolgung politisch motivierter Straftaten zuständige Staatsschutz im LKA ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.