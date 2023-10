Berliner Polizei ist mit Schutz von Pro-Israel-Demo in Neukölln überfordert

Ist es möglich, überall in Berlin seine Meinung kundzutun? Etwa mit einer Israel-Fahne durch den Norden Neuköllns zu laufen? Seit dem Hamas-Überfall auf Israel tobt sich dort ein pro-palästinensischer Mob aus: Israelfeindliche und antisemitische Parolen werden skandiert, Barrikaden und Autos angezündet. An diesem Freitag sollte jedoch eine Pro-Israel-Demonstration durch Neukölln ziehen, um Solidarität mit den Opfern der palästinensischen Terrororganisation Hamas zu zeigen. Doch die Berliner Polizei sieht sich nicht in der Lage, diese Versammlung zu schützen.

Die Demonstration unter dem Motto „Kein Platz für die Hamas – Berlin gegen Antisemitismus“, bei der der Veranstalter zehn Teilnehmer erwartete, sollte um 12 Uhr vom Rathaus Neukölln über die Sonnenallee zur Haberstraße ziehen, wo die Al-Nur-Moschee liegt, eine Hochburg von Islamisten und Hamas-Sympathisanten. Dort sollten weiße, mit Helium gefüllte Ballons aufsteigen, mit der Aufschrift „Free Gaza from Hamas“.



Was für die einen wie eine Provokation klingt, bedeutet für die anderen das Ausleben von Versammlungsfreiheit – etwa Marcel Luthe. Der frühere FDP-Abgeordnete und derzeitige Chef der Good-Governance-Gewerkschaft hat die Demonstration bei der Polizei angemeldet.

Versicherung will das Risiko „Innerer Unruhen“ nicht eingehen

Die Demonstranten sollten zwei große Videowagen mitführen. Auf vier mal zwei Meter großen Bildschirmen wollten sie eine Präsentation mit Fakten über die Hamas ablaufen lassen. Zum Beispiel, dass die Hamas und der Islamische Dschihad Kinder zum bewaffneten Kampf gegen Juden erzieht. Dass im Norden, Osten und im Zentrum des Landes hauptsächlich Juden lebten und es einen unabhängigen palästinensischen Staat nie gab und die „Palästinensische Kultur“ erst nach der Gründung Israels durch die Zuspitzung des Nahostkonflikts entstand. Dass mehr als 690 Millionen Euro der EU jährlich in die Palästinensergebiete fließen, aber wegen Korruption nur ein geringer Teil bei der Bevölkerung ankommt. Dass der Berliner Senat den Hamas-Verein Islamic Relief mit Fördermitteln bedachte.

Doch dieses Risiko ist der LVM-Versicherung zu groß. Sie teilte dem Veranstalter inzwischen mit, sie werde keinen Versicherungsschutz für die Fahrzeuge gewähren. Sollten Demonstranten und Gegendemonstranten aneinandergeraten und die Fahrzeuge dadurch beschädigt, „sprechen wir von Inneren Unruhen, was einen generellen Ausschluss darstellt“, teilte eine Mitarbeiterin mit.

Weil damit zu rechnen ist, dass ein aggressiver Mob die kleine Demonstration stoppen, umstellen und angreifen könnte, riet die Versammlungsbehörde der Polizei dem Anmelder Luthe in dieser Woche dringend zur Absage. Der Eintritt „eines schädigenden Ereignisses zum Nachteil Ihrer Versammlung“ sei wahrscheinlich, „insbesondere dann, wenn Teilnehmende von etwaigen Gegenprotesten nicht hinreichend von Ihrer Versammlung getrennt werden können“, lautet eine der Begründungen. Des Weiteren seien Anfeindungen oder Angriffe von Einzelpersonen oder Kleingruppen „divergierender Lager“ in allen Phasen der Versammlung wahrscheinlich.

„Es ist unser gesetzlicher Auftrag und unser Selbstverständnis, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu schützen“, sagt eine Polizeisprecherin. Dazu würden Kooperationsgespräche zwischen der Polizei und den Anmeldern geführt. Solche Gespräche finden im Vorfeld statt. Die Versammlungsbehörde lädt Anmelder und sonstige Interessenvertreter ein, um organisatorische und sicherheitsrelevante Fragen zu klären. Dabei weist die Behörde auf unterschiedliche Interessenlagen hin und sucht mit den Beteiligten nach Lösungen, um einen möglichst störungsfreien Verlauf zu gewährleisten. Es soll ein Kompromiss gefunden werden, der allen Beteiligten gerecht wird.

Die ohnehin schon strapazierte Polizei bräuchte viele Hundertschaften

Das für Islamismus zuständige Dezernat beim Staatsschutz im Landeskriminalamt bewertete die Gefährdung der Demo und stufte das Ergebnis wegen seiner Brisanz als Verschlusssache ein. Am Donnerstagnachmittag hatten Marcel Luthe und sein Anwalt ein letztes Gespräch mit der Versammlungsbehörde. Dabei machte der Einsatzleiter sie erneut auf die Gefahren aufmerksam, die dem kleinen Aufzug drohen würden. Die Lage sei mit nichts vergleichbar, was man bisher erlebt habe, auch nicht mit den Ausschreitungen in früheren Jahren des 1. Mai.



Um die Demonstranten zu schützen, würde die Polizei fünf Einsatzhundertschaften brauchen, machte man Luthe und seinem Anwalt klar. Und die seien ohnehin schon bis aufs Äußerte strapaziert.

Luthe hat die Demo am Donnerstagabend abgesagt – schon allein um anreisende Teilnehmer nicht zu gefährden. Und auch, weil er sieht, dass die 500 Polizisten sicher andernorts benötigt werden. „Aber ich bin über die Feigheit dieser Stadt unfassbar erstaunt“, sagt er. „Dass man 90 Jahre nach 1933 nicht in der deutschen Hauptstadt für Juden demonstrieren kann, ist unglaublich.“



Bereits am 11. Oktober hatte die Deutsch-Israelische Gesellschaft eine Kundgebung in Neukölln zum Gedenken an die Opfer der Hamas-Terroristen abgesagt. Aus Sicherheitsgründen.