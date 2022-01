Berlin - Die Berliner Polizei hat am Montag die „Pandemiestufe I“ eingeleitet. Damit reagierte sie auf die innerhalb der Behörde gestiegenen Infektions- und Quarantänezahlen. Am Montag waren 796 von rund 26.000 Mitarbeitern der Behörde mit etwa 18.000 Vollzugsbeamten betroffen – sie sind entweder infiziert oder in Quarantäne. Außerdem richtete die Polizei erneut einen Krisenstab ein.

Bereits im Jahr 2010 war in der Polizei ein „Rahmenplan Pandemie“ erstellt worden, um die Arbeit der Polizei aufrechtzuerhalten. Der Plan regelt abgestufte Maßnahmen. So wurden anhand von Modellen der Weltgesundheitsorganisation und des Robert-Koch-Instituts Infektionsszenarien und ein entsprechendes Stufenmodell entwickelt:

Pandemiestufe I – krankheitsbedingte Abwesenheit von 15 bis 30 Prozent des Personals

Pandemiestufe II – krankheitsbedingte Abwesenheit von 30 bis 50 Prozent des Personals

Pandemiestufe III – krankheitsbedingte Abwesenheit von mehr als 50 Prozent des Personals

In den Krankenstand werden alle Erkrankungen, also nicht nur Corona-Fälle, eingerechnet.

An der jeweiligen Pandemiestufe orientieren sich Schritte der internen Prävention, Eindämmung, Personalausgleich, Aufrechterhaltung der Kernaufgaben. Auswirkungen für die Menschen in Berlin seien nicht spürbar, teilte die Polizei mit. Vielmehr gehe es um den Schutz der Mitarbeitenden als auch um die Bündelung von Maßnahmen und Informationen.

Berliner Polizei stellt Fortbildungen ein oder reduziert sie

Der neu eingerichtete Krisenstab bei der Polizeipräsidentin bündelt alle gesundheitlichen, organisatorischen und logistischen Fragen der Behörde, die in Zusammenhang mit der Pandemie stehen, und trifft alle erforderlichen Maßnahmen. Unter anderem sollen Informationswege abgekürzt werden.

Wenn es etwa auf einem Polizeiabschnitt größere krankheitsbedingte Ausfälle gibt, soll der Personalausgleich innerhalb der jeweils örtlich zuständigen Direktion erfolgen. Gleiches soll bei Kommissariaten des Landeskriminalamtes geschehen. Außerdem werden jetzt Fortbildungsmaßnahmen reduziert oder eingestellt.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, ihr sei es sehr wichtig, bereits frühzeitig den nächsten Schritt in der vorsorglichen Begegnung der Infektionslage zu gehen.

„Die Pandemie macht auch vor Berlins Polizei nicht halt“, sagte Norbert Cioma, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei. „Unser Krankenstand ist in den letzten Jahren aufgrund der stetig wachsenden Belastung ohnehin schon dauerhaft auf mehr als zehn Prozent angestiegen. Die aktuell fast 800 coronabedingten Ausfälle kommen jetzt noch hinzu. Dass die Präsidentin die Pandemiestufe 1 ausruft, ist richtig und ein notwendiger Schritt, damit die Hauptstadtpolizei auch weiter handlungsfähig bleibt.“