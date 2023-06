Ich hatte neulich einen Fahrradunfall. Ich fuhr in einen dieser Fahrradständer, die am Tag davor ganz sicher noch nicht an dieser Stelle standen. Der Unfall verlief glimpflich, ich fuhr gleich weiter und merkte erst nach 20 Metern, dass mein Fahrrad wohl doch ärger in Mitleidenschaft gezogen war als gedacht. Es musste in die Reparatur.

In den kommenden Tagen stand ich also vor der Frage: Soll ich mit den Öffentlichen zur Arbeit und zu Freunden fahren? Oder doch lieber mit einem Mietfahrzeug, E-Scooter, E-Roller oder Carsharing-Auto, die in meinem Bezirk an jeder Ecke stehen?

Nach vier Wochen merkte ich: Ich bin überhaupt nicht mehr im Untergrund unterwegs. Ich fahre seit Mai kaum noch BVG und S-Bahn. Und das hat in diesem Jahr nur bedingt etwas mit dem guten Wetter und dem Fahrradunfall zu tun. Es ist eine Liebe, die da zerbrochen ist. Mir graust es regelrecht vor der Zeit, wenn ich im Winter wieder regelmäßig in die öffentlichen Verkehrsmittel steigen muss.

Ich weiß nicht, ob es allein die Baustelle der U2 am Alexanderplatz war, die jetzt schon so lange existiert, dass man sich schon an die übervolle U8 gewöhnt hat. Oder das Erlebnis in der Ringbahn, als ein Mann plötzlich quer durch den ganzen Wagen rief, dass er das alles nicht mehr aushalte. Und dann eine halb volle Bierflasche warf. Und alle im Wagen schauten nur stumm vor sich hin.

Das Drama der Großstadt in der U-Bahn

Parallel habe ich gemerkt, dass ich mit Mietwagen oder E-Scooter stressfreier und entspannter am Ziel bin, sogar noch gut gelaunt, weil ich Musik oder meinen Lieblingspodcast auf dem Weg hören kann, wenn ich möchte.

Jedes Mal, wenn ich in den Monaten davor die Bahn genommen habe, war ich gezwungen, das Drama der Großstadt mit allen meinen Sinnen mitzubekommen: der letzte Streit eines Liebespaares, der erste Döner des Abends, Kindergeschrei und politische Diskussionen – nicht zu vergessen die üblichen Pöbeleien. Bin ich das oder ist es schlimmer geworden seit der Pandemie?

Diesem Psycho-Stress habe ich mich in den vergangenen Wochen entzogen und das einzige, wovor mir graut, ist die Rechnung am Ende des Monats. Die Miet-Firmen werden an mir viel verdient haben. Ich werde mich vielleicht in kurzen Dosen wieder an die BVG gewöhnen. Vielleicht erst einmal nur eine Kurzstrecke?