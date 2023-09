„Stasi-Methoden“ beim Berliner Register?„Wir sind nicht die Polizei“

Am frühen Donnerstagmorgen veröffentlichte die Neue Zürcher Zeitung einen Artikel, in dem es Kritik für ein Projekt hagelt: das „Berliner Register“. Die Anlaufstellen gibt es in allen Berliner Bezirken, sie dokumentieren Vorfälle von Diskriminierung und Gewalt, die Menschen selbst erlebt oder im Alltag beobachtet haben. In dem Artikel wird dem Berliner Register jedoch vorgeworfen, rechtswidrig zu handeln und in der Erfassung von Vorfällen falsche Zahlen anzugeben.