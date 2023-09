Marie B. und ihr Ehemann Aloysius L. sitzen in ihrem Wohnzimmer und blicken auf die vielen Umzugskartons. Erinnerungen und Gegenstände aus fast 40 Jahren haben sie darin verstaut. In einer Woche ziehen sie aus Berlin nach Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) in den Harz um. Der Mietvertrag ihrer Wohnung wurde von ihrem Vermieter wegen Eigenbedarf gekündigt.