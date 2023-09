Neunmal innerhalb von acht Tagen musste der Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr in der vergangenen Woche den Ausnahmezustand ausrufen. Doch trotzdem werden die wenigen vorhandenen Rettungskräfte zu mutmaßlichen Bagatelleinsätzen geschickt. So mussten ein Notarzt und ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene nach Schöneberg eilen – wegen einer Nagelbettentzündung. Das geschah nach Informationen der Berliner Zeitung am vergangenen Freitag.

Ein 23-Jähriger aus Schöneberg hatte um 23.21 Uhr den Notruf 112 gewählt. Er klagte über eine Nagelbettentzündung und Fieber. Die Leitstelle schickte daraufhin ein Notarzteinsatzfahrzeug und einen Rettungswagen (RTW). In dem dazugehörigen Einsatzzettel, der dieser Zeitung vorliegt, ist unter anderem vermerkt, dass der Anrufer normal reagiere, vollkommen wach sei, nicht blute und keine Schmerzen habe. Einer der Stichpunkte lautet aber: „Er atmet nicht normal.“ Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie lebensbedrohlich beziehungsweise ernst sein Zustand war, ist unklar. Allerdings berichten Feuerwehrleute, dass er selbstständig zwei Stockwerke heruntergegangen und selbstständig in den Rettungswagen eingestiegen sei.

Mit auf den Weg gab es Antibiotika und den Tipp, die Feuerwehr zu rufen

Am Tag zuvor soll der junge Mann in der Rettungsstelle des Krankenhauses erschienen sein, wo seine Nagelbettentzündung behandelt wurde. Er wurde dann entlassen und bekam Antibiotika mit sowie den Tipp, wenn es ihm schlechter gehe, solle er die Feuerwehr rufen – was er am nächsten Tag auch tat. Der Notarzt gab dessen Drängen, ins Krankenhaus gefahren zu werden, nach.

Ein Feuerwehrsprecher konnte am Montag noch nichts zu dem Fall sagen und verwies darauf, dass es länger dauern könne, da alle zuständigen Fachbereiche befragt werden müssten.

Während sich eine RTW-Besatzung und der Notarzt also um den Patienten mit der Nagelbett-Entzündung kümmerten, herrschte im Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr Ausnahmezustand – wieder einmal. „AZ Rettungsdienst“ wird ausgerufen, wenn 80 Prozent der verfügbaren RTW ausgelastet sind und nur noch wenige Rettungswagen frei sind. Dann müssen die Besatzungen von Löschfahrzeugen freie RTW besetzen, was wiederum zulasten der Brandbekämpfung geht. Außerbetriebnahmen von RTW darf es dann nur in Ausnahmefällen geben.

Ausnahmezustand am Freitag, Samstag, Sonntag und Montag

Der „AZ Rettungsdienst“ wird von der Leitstelle der Berliner Feuerwehr inzwischen fast täglich ausgerufen. Innerhalb von acht Tagen wurde er neunmal ausgerufen. Dies ist die Liste der Ausnahmezustände der vergangenen Tage: Freitag von 11.49 bis 14.50 Uhr sowie von 19.21 bis 23.45 Uhr. Sonnabend von 18 bis 0.30 Uhr und Sonntag von 18.07 bis 23 Uhr. Auch an diesem Montag wurde um 11.29 Uhr wieder Ausnahmezustand ausgerufen. Ausnahmezustand ist offenbar in Berlin Normalzustand.

Der Verein„ Berlin Brennt“, ein Zusammenschluss von Berliner Feuerwehrleuten, hatte schon Ende des vergangenen Jahres mitgeteilt, dass die Hauptursache gestiegener Einsatzzahlen in den vergangenen Jahren nicht die Zahl der Notrufe gewesen sei. Die sei relativ konstant geblieben. Erheblich gestiegen seien die Einsätze, die aus den Notrufen resultieren – 2021 im Vergleich zum Jahr 2008 um mehr als 50 Prozent. Die massiven Einsatzsteigerungen resultieren aus Sicht des Vereins aus einer veränderten Bewertung der Nothilfebedürftigkeit. Die Hauptursache für die verschobene Bewertung der Notrufe sei die verfehlte Anwendung eines Standardisierten Notrufabfrageprotokolls – kurz SNAP.

Der Versuch, einer komplexen Hilfesituation mittels der sturen Anwendung eines Abfrageprotokolls gerecht zu werden, führte nach Angaben des Vereins zu dieser massiven ungerechtfertigten Beschickung und damit zur Explosion der Einsatzzahlen. „Leidtragende sind hier echte Notfallpatienten, Rettungsstellen, Krankenkassen, Gebühren- und Steuerzahler und nicht zuletzt die Mitarbeiter.“

Mehr Entscheidungsfreiheit beim Notruf 112 gefordert

Die SNAP-Software hatte der damalige Berliner Feuerwehrchef im Jahr 2005 in den USA eingekauft. Wie der Name sagt, folgen die Mitarbeiter am Notruf einem vorgegebenen Abfragebaum. Am Ende der durchlaufenen Notrufabfrage stehen eindeutige Einsatz-Codes und die anschließende automatische Alarmierung der benötigten Rettungsmittel kann erfolgen.

Die Software soll für Rechtssicherheit sorgen. Es gilt: Lieber einmal zu viel ausrücken, als etwas Ernstes zu verpassen, denn die Entscheidungen sind mitunter schwierig. 2019 sorgte ein Fall für Heiterkeit in einigen Medien und zunächst auch innerhalb der Feuerwehr: Eine Mutter wählte die 112, weil ihr Sohn den ganzen Tag nicht mit ihr gesprochen habe. Eine RTW-Besatzung kümmerte sich um den Sohn, brachte ihn aber nicht ins Krankenhaus. Am nächsten Tag rief die Mutter den sozialpsychiatrischen Dienst. Er ließ den jungen Mann ins Krankenhaus bringen. Er hatte eine lebensgefährliche Schilddrüsenüberfunktion.

Den Fall vom Freitagabend aber bezeichnet ein Feuerwehrmann als „exemplarisches Beispiel für den Irrsinn“, den diese Arbeitsweise hervorbringe: „Wenn man das Computerprogramm anwendet und fragt: ‚Atmen Sie normal?‘ Dann sagt der Anrufer, weil er so aufgeregt ist: Nein. Das schreibt man dann da rein. Und wenn da steht: ‚Atmet nicht normal‘, dann kommt eben ein Notarzt, weil die Kollegen in der Leitstelle nicht von SNAP abweichen dürfen. Sie müssten sich sonst stundenlang erklären.“

„Berlin Brennt“ fordert die Abschaffung von SNAP und stattdessen Entscheidungsfreiheit bei der Notrufannahme, was ein Notfall ist und was nicht. Und so sagt ein weiterer Feuerwehrmann, der seit langem die aus seiner Sicht starre Alarmierungsweise kritisiert: „Es geht nicht um Qualität, sondern um Protokollgenauigkeit.“ Die Mitarbeiter hätten keine Entscheidungsgewalt, um Zusatzfragen zu stellen wie: ‚Was heißt, nicht normal atmen?‘. Erst dann könne man sich aber ein Bild davon machen. „Aber solange wir die Entscheidungsgewalt einem Computerprogramm übergeben, wird es immer so bleiben und im Zweifel noch schlimmer werden.“