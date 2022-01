Richter und Staatsanwälte in Berlin haben seit Monaten mit großen Technik-Problemen zu kämpfen, hinzu kommt die Raumnot, die mit neuen Verfahren verschärft wird. Die Probleme müsse die neuen Justizsenatorin zur Chefsache erklären, fordern Doerthe Fleischer und Gregor Schikora vom Gesamtrichterrat.

Frau Fleischer, Herr Schikora, im Jahr 2021 häuften sich die Meldungen: Die Justiz kämpfe mit großen IT-Problemen. Selbst E-Mail-Programme laufen nicht. Kürzlich hieß es, nun funktioniere alles wieder.

Schikora: Jein. Wir haben immer mal wieder Phasen, in denen Probleme behoben werden. Danach läuft es einige Zeit, bis es wieder zu Totalausfällen kommt. Wir hatten von September bis Ende November Zeiträume, in denen es wirklich mal wieder sehr schlecht lief.

Was heißt sehr schlecht?

Schikora: Im September gab es in der ordentlichen Gerichtsbarkeit fünf Störungen, wobei das System einmal vom 15. bis 17. September ausgefallen ist. Im Oktober war es nur eine große Störung. Im November gab es sechs Ausfälle. Meist hieß es dann: keine Verbindung zur Aulak-Datenbank.

Aulak – was bedeutet das?

Schikora: Das ist ein auf die Bedürfnisse der Justiz zugeschnittenes System, mit dem vor allem noch im Strafrecht gearbeitet wird….

Fleischer: … und das veraltet und störanfällig ist. Keine Verbindung zu Aulak heißt: Ein Zugriff auf die Verfahrensakten ist nicht mehr möglich.

Funktioniert bei einer Störung nichts mehr?

Fleischer: Meistens nicht. Entweder kommt man nicht mehr ins System, also auch nicht in seine Mails oder in das Word-Programm. Oder es bricht plötzlich alles zusammen. Man ist dabei, ein Urteil zu schreiben, und dann wird der Bildschirm blau. Das gerade Geschriebene ist dann auch nicht gespeichert.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Doerthe Fleischer stammt aus einer Juristenfamilie. Die 53-Jährige hat in Bayern studiert, ist seit 1995 Richterin. Am Berliner Kammergericht sitzt sie in einem Zivilsenat, der für Arzthaftung zuständig ist, und sie ist Mitglied im Gesamtrichterrat.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Gregor Schikora ist 53 Jahre alt und seit 1995 Richter. Bis 2016 war er im Zivilbereich des Landgerichts Berlin tätig, seit 2017 ist er Vorsitzender Richter einer Strafvollstreckungskammer. Er ist im Gesamtrichterrat und Vorsitzender des Hauptrichter- und Staatsanwaltsrats.

Warum nehmen Sie bei Ausfällen nicht einfach Ihre privaten Computer?

Fleischer: Weil wir das nicht dürfen.

Also gibt es auch kein Homeoffice?

Fleischer: Doch, wir haben mittlerweile mit VPN-Tunneln eine geschützte Netzwerkverbindung, sodass wir jetzt die Notebooks, die wir bekommen haben, mit nach Hause nehmen können. Aber wir dürfen nur diese Geräte benutzen – auch bei Störungen.

Schikora: Wir sind auch sonst zu Hause nur eingeschränkt arbeitsfähig. Zwar haben wir VPN-fähige Laptops erhalten, aber die Kameras an den Geräten wurden, sofern es überhaupt welche gab, lahmgelegt.

Und das ist ein Problem?

Schikora: Wir können keine Video-Besprechungen mit den Kollegen machen.

Fleischer: Der Gesamtrichterrat hat sich Anfang dieses Jahres an die Staatssekretärin gewandt und deutlich gemacht, wie wichtig es gerade in Pandemie-Zeiten ist, die Dienstgeräte mit Kameras auszurüsten. Wir haben keine Antwort bekommen, auch nicht, als wir uns noch einmal gemeldet haben.

Hat sie nicht gerade erklärt, dass bei Ihnen alles gut ist?

Fleischer: So ist es: Anfang September hat sie im Abgeordnetenhaus berichtet, dass alle Kolleginnen und Kollegen mit Dienstgeräten ausgestattet worden seien, gerade auch um Videokonferenzen abhalten zu können. Sie hat auch erzählt, dass wir total begeistert seien.

Sie sind es nicht?

Fleischer: Nein. Nach außen wird immer kommuniziert, wie toll alles ist. Wir Betroffenen aber wissen, dass das nicht der Fall ist.

Wie sieht es mit dem Netzausbau aus?

Schikora: Bei Videoverhandlungen, für die es die Technik jetzt gibt, würde die Datentransfermenge explosionsartig anschwellen. Das heißt, es muss viel und schnell in den Netzausbau investiert, in allen Gerichten Glasfaserkabel gelegt werden. Sonst brechen Videoverhandlungen zusammen, weil zu viele Kollegen das nutzen. Da muss Berlin noch viel tun.

Die Digitalisierung wird überall vorangetrieben.

Fleischer: Wir haben den Eindruck, dass die Justiz dabei nicht den ersten Rang hat.

Was hat Dirk Behrendt als Justizsenator geschafft?

Fleischer: Ich hatte mir von ihm viel versprochen. Er ist selbst Richter, hat sich als solcher auch engagiert und deutliche Worte gefunden. Aber es hat sich unter ihm einfach nichts geändert.

Er hat Personal geholt.

Fleischer: Das ist richtig. Er hat eine Menge Richter eingestellt. Da kam er auch nicht drumherum. Der Bedarf war groß, viele Richter wurden pensioniert. Es drohten Haftentlassungen, weil Fristen heranrückten.

Schikora: Dasselbe gilt für die Gehaltserhöhung der Richterschaft. Das Bundesverfassungsgericht kündigte an, die Besoldung für verfassungswidrig niedrig zu erklären. Da gab es eine Gehaltserhöhung. Allerdings brachte sie Berlin gerade so über die Grenze zur Verfassungswidrigkeit. Die Besoldung liegt nun am unteren Rand.

Wandern deswegen viele Richter ab?

Fleischer: Wir jammern auf hohem Niveau: Aber mit anderen Bundesländern verglichen ist die Besoldung zu gering.

Schikora: Berlin wird regelmäßig auf EU-Ebene für die niedrige Vergütung bei der Richterschaft kritisiert. Es heißt, die Widerstandsfähigkeit gegen Versuche zu korrumpieren ist irgendwann nicht mehr gegeben. Sie müssen auch als Richter eine bezahlbare Wohnung finden. Und es gibt durchaus Härten.

Welche Härten?

Schikora: Sowohl Straf- als auch Zivilkollegen treffen auf hochemotionale und zum Teil auch gewaltaffine Beteiligte. Leider zeigt die Vergangenheit, dass die Kollegenschaft so auch Ziel von verbalen und auch körperlichen Attacken wird und das deutschlandweit. Das sind Belastungen, bei denen man schon überlegt, ob es das bei der Besoldung wert ist, oder ob man lieber aufgeben soll. Wir kriegen zwar noch Bewerbungen. Aber es sind immer weniger qualifizierte Interessenten.

Fleischer: In meinen Augen fehlt die Anerkennung. Vielleicht würden sich die Leute sogar mit weniger Gehalt zufrieden geben, wenn sie merken würden, dass ihre Arbeit anerkannt wird.

In den Gerichten wachsen die Aktenberge. Hat Corona die Situation verschärft?

Schikora: Das ist sehr unterschiedlich. Beim Sozialgericht wurden im ersten Lockdown beispielsweise alles abgesetzt und keine Verhandlungen geführt. Im Strafrechtsbereich sind recht wenige Verfahren nicht weitergeführt worden. Bei den Zivilverfahren ist gebeten worden, möglichst ausgedünnt zu verhandeln. Vieles wurde im schriftlichen Verfahren erledigt.

Das hat funktioniert?

Schikora: Damit sind wir weitgehend ohne massive Probleme durchgekommen. Wir haben keinen einzigen Fall, bei dem die Fristen nicht eingehalten wurden und jemand deswegen aus der Untersuchungshaft entlassen werden musste.

Sie haben schon angesprochen, dass viele Richter eingestellt wurden. Sie könnten zufrieden sein.

Schikora: Das ist richtig, aber der Zuwachs an Richtern hat ein weiteres Problem verschärft: Am Campus Moabit sind nicht genug Räume vorhanden.

Fleischer: Nicht nur dort, die Raumnot in der Justiz ist ein großes Problem.

Sollte nicht das Kathreiner-Haus unweit des Kammergerichts ausgebaut werden?

Schikora: Es ist für das Verwaltungsgericht vorgesehen, das 2024 aus der Kirchstraße ausziehen muss, weil der Mietvertrag ausläuft. Wir dürfen nur noch landeseigene Immobilien nutzen. Im Kathreiner-Haus gibt es aber erhebliche Probleme. Dort darf wegen des Denkmalschutzes derzeit keine Sicherheitsschleuse eingebaut werden, die aber absolut notwendig ist.

Fleischer: Das Kathreiner-Haus wird auch zu klein sein für das Verwaltungsgericht. Manche Kollegen müssten dann im Keller arbeiten.

Und wie sieht es in Moabit aus?

Schikora: Es wurden zusätzliche Strafkammern installiert, aber nicht adäquat Räume geschaffen. Wir bekommen regelmäßig die Aufforderung von der Verwaltung, an bestimmten Tagen von einer Terminierung Abstand zu nehmen. Weil keine Säle mehr vorhanden sind.

Fleischer: Ein Strafsenat des Kammergerichts hat im Mai Haftbefehle aufgehoben. Zu den Gründen zählt auch, dass die zuständige Kammer des Landgerichts nicht hinreichend terminieren konnte – wegen der Saalnot.

Wie kann man diese Situation entspannen?

Schikora: Abhilfe schafft nur Bauen. Im Koalitionsvertrag steht, dass das Parkhaus im Campus Moabit auf den Prüfstand gestellt wird. Sie wollen es abreißen und dort einen Neubau mit neuen Räumen errichten. Es gibt auch eine Machbarkeitsstudie. Aber: Die Probleme haben wir heute. Was nutzt es uns, wenn das Gebäude 2027 fertig ist? Wir hinken mit allem hinterher. Wie man mit dieser Raumsituation und den vielen Verfahren, die demnächst anstehen, klar kommen will, ist mir ein Rätsel.

Was sind das für Verfahren?

Schikora: Ich denke an Hunderte von Strafverfahren, die wegen der gelungenen Entschlüsselung der von vielen Kriminellen genutzten Enchrochat-Software auf die Berliner Justiz zukommen. Ab April sollen dafür drei neue Strafkammern arbeiten. Mittlerweile wurde noch ein weiterer Krypto-Handy-Anbieter geknackt, der das Vierfache des Enchrochat-Datenvolumens hat, und es wird deshalb wahrscheinlich noch mehr Bedarf an Richtern und Sälen geben.

Hoffen Sie, dass sich unter dem neuen Senat etwas ändert?

Schikora: Die Hoffnung ist da. Aber schon bei der Ressortverteilung hat man gesehen, dass mit Justiz kein Blumentopf zu gewinnen ist. Alle Senatorenposten waren bekannt, nur die Besetzung des Justizressorts war bis zum Schluss offen. Vielleicht weil es so viele Interessenten nicht gab: Es ist ein kleines Ressort mit wenig Macht innerhalb des Senates.

Was wünschen Sie sich von Ihrer neuen Justizsenatorin?

Schikora: Wir kennen die neue Senatorin nicht. Aber wir brauchen eine Ressortchefin, die sich für IT interessiert, die sich dieses Themas machtvoll annimmt. IT muss, anders als bisher, Chefsache werden. Ebenso wie die Raumfrage und die Änderung des Richtergesetzes.

Was hat es mit dem Richtergesetz auf sich?

Fleischer: Das Richtergesetz muss endlich neu gestaltet werden, und der Richterschaft muss deutlich mehr Mitspracherecht eingeräumt werden. Wir müssen ein Vetorecht haben, damit wir blockieren können, wenn die Verwaltung wieder mal völlig unvernünftig handelt.

Schikora: Es gibt noch eine Sache, die völlig schief läuft. Im Koalitionsvertrag steht, dass das Landgericht geteilt wird: in ein reines Strafgericht und ein reines Zivilgericht. Laut letztem Koalitionsvertrag sollte noch geprüft werden, ob so eine Teilung überhaupt sinnvoll ist. Eine solche Prüfung gab es aber nicht. Warum die Teilung doch schon kommen soll, ist mir schleierhaft. Eine Teilung gefährdet massiv die Strafjustiz in Berlin.

Warum?

Schikora: Für die neu geschaffenen Strafkammern brauchen wir Vorsitzende Richterinnen und Richter. Die sind aber kaum zu finden. Deshalb hat das Präsidium bisher in seiner Verzweiflung reine Zivilrichter in den Strafrechts-Bereich geschickt, um dort Vorsitzende Richter zu bekommen, damit die Kammern ordnungsgemäß besetzt sind.

Womit alles geregelt wäre.

Schikora: Keineswegs. Die Qualität dieser mit Zivilrechtlern besetzten Kammern ist sehr unterschiedlich.

Wie meinen Sie das?

Fleischer: Zivilrichter können nicht so einfach als Vorsitzende Richter einer Strafkammer arbeiten, weil sie gar nicht die Erfahrung haben. Und sie wollen es auch nicht. So verurteilte ein Richter einen Angeklagten zu drei Jahren Haft – auf Bewährung. Das war ein Zivilrichter. Möglich ist eine Bewährung nur bei einer Haftstrafe von bis zu zwei Jahren.

Schikora: Ein weiterer Zivilist hat in einem Berufungsverfahren einen Freispruch gefällt, den Angeklagten aber in Haft gelassen. Weil es vielleicht noch eine Revision mit einem anderen Ergebnis geben könnte. Das ist die Denkart eines Zivilrichters.

Eine Trennung der Landgerichte könnte doch gerade solche Urteile verhindern.

Schikora: Einerseits schon. Andererseits entfällt die Möglichkeit, Richter bei Bedarf an eine Strafkammer zwangszuversetzen. Es droht dann die Situation, dass dringend benötigte Kammern nicht besetzt werden und somit nicht arbeiten können.

Fleischer: Das Thema Teilung ist seit Jahren hochumstritten. Es gibt Kollegen im Zivilbereich, die würden sich über eine Trennung freuen. Weil sie dann nicht mehr Gefahr laufen, im Strafbereich eingesetzt zu werden.

Ist es denn nicht attraktiv, als Richter am Strafgericht zu arbeiten?

Schikora: Als Vorsitzender einer Großen Strafkammer bin ich juristisch kaum noch tätig. Ich bin eher der Organisator, muss die Verhandlungstermine koordinieren, um diejenigen zusammenzubringen, die ich für ein Gerichtsverfahren benötige: Anwälte, Sachverständige, Nebenklagevertreter. Der Großteil der Arbeit ist Organisation. Und das ist unattraktiv und manchmal schon ziemlich nervig.

Wie ist das Problem lösbar?

Schikora: Es gibt viele Beisitzer in Moabit. Sie könnten diese Schwierigkeit beseitigen, indem sie sich erproben lassen, um anschließend Vorsitzender Richter zu werden. Das wollen viele aber nicht. Weil der Unterschied zwischen dem Gehalt eines Beisitzers und eines Vorsitzenden Richters dem der Belastung keineswegs entspricht.

Warum hört man Sie als Vertreter der Richterschaft und der Staatsanwaltschaft so wenig? Sie sind schließlich die dritte Gewalt im Staat.

Schikora: So ist es. Man erkennt unsere Arbeit wenig an. Ich nenne nur ein Beispiel: Bei der Kitabetreuung im ersten Lockdown erstellte die Senatsverwaltung für Gesundheit eine Liste von systemrelevanten Berufen. Wer stand da drauf? Der Kioskverkäufer, weil er Zigaretten verkauft. Kein einziger Richter, kein einziger Staatsanwalt war aufgelistet. Das war ein Schlag ins Gesicht und hat uns wieder gezeigt, wir haben keine Lobby, wir werden nicht gesehen.