Berliner sammeln für Erdbebenopfer in Marokko: „Die Leute können hier weinen“

Vor dem Eingang des sogenannten Nachbarschaftshauses, einem großen Backsteingebäude in Schöneberg, ist am Dienstag ein langer Holztisch aufgebaut. Darauf stapeln sich volle Müllsäcke, die mit Sachspenden gefüllt sind. Mehrere Helferinnen und Helfer sortieren Kleidung und kümmern sich um Spenden, andere nehmen Geldspenden entgegen. Es gibt einen Stapel für Kinderkleidung, einen für Hygieneartikel, einen für Decken und vieles mehr. Viele der Menschen hier stammen selbst aus Marokko.

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde Marokko von einem schweren Erdbeben erschüttert. Die Provinz Al Haouz, die südwestlich der Stadt Marrakesch liegt, ist besonders stark betroffen. Tausende Menschen wurden verletzt oder unter Trümmern vergraben, noch jetzt werden viele vermisst. Mit jedem weiteren Tag nach dem Beben schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Bisher liegt die Zahl der Toten bei mehr als 2800.

Hilfe aus Deutschland hatte die marokkanische Regierung zunächst abgelehnt. Das Auswärtige Amt in Deutschland bestätigte aber, dass sich Marokko für das Hilfsangebot bedankt habe. Ein Sprecher sagte am Wochenende dazu: „Ich glaube, politische Gründe kann man hier ausschließen.“ Die diplomatischen Beziehungen seien gut. In Berlin-Schöneberg werden diese Woche von Anwohnern trotzdem Hilfsgüter für die Menschen in Marokko gesammelt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Imane ist eine Mutter aus Schöneberg und Leiterin der Marokkanischen Initiative im Nachbarschaftshaus. Als sie spricht, hat sie Tränen in den Augen. „Es tut uns alles leid“, sagt sie, „wir weinen jeden Tag.“ Imanes Mutter wohnt in Agadir in Marokko und laufe jeden Tag an Leichen vorbei, denn die toten Menschen werden nicht abgeholt. „Es stinkt alles“, habe ihre Mutter am Telefon gesagt. Auch eine Bekannte von Imane ist bereits gestorben. Im Nachbarschaftshaus in Schöneberg findet sie Unterstützung. Sie sagt: „Hier ist meine große Familie.“

Hamad Nasser, Diplompädagoge und Leiter des Nachbarschaftshauses, betont die Wichtigkeit der Familien wie der von Imane bei der Hilfsaktion. Er sagt: „Ohne die Familien kann Sozialarbeit nicht funktionieren.“ Imane komme jeden Tag vorbei, um zu helfen, Spenden entgegenzunehmen und zu übersetzen. „Wenn alles gut läuft, sind wir schneller als die Regierung“, sagt Hamad Nasser. „Das ist mein Ehrgeiz.“ Er und seine Mitstreiter wollen die Hilfsgüter zur Not auch privat nach Marokko bringen.

Empathie der Menschen ist sehr groß

In Schöneberg ist Hamad Nasser derzeit der einzige Akteur, der Spenden für Marokko sammelt. Die Initiative hat aus den letzten Katastrophen, wie etwa in der Türkei, gelernt. Zum Beispiel, dass es vor allem für die Logistik Geldreserven brauche. Dafür steht die „geschlossene Box“ bereit. Die Initiative zählt das Geld aus der Box jede Woche öffentlich aus, um Transparenz zu gewährleisten. Hamad Nasser ist am Dienstag beruhigt. Es gebe genug Geldspenden, um einen eigenen Transporter zu mieten und die Sachspenden nach Marokko zu transportieren.

Bisher wurde sehr viel Kinderkleidung gespendet. Auch bei Windeln und Hygieneartikeln sieht es laut Hamad Nasser am Dienstag gut aus. Am Wichtigsten seien aktuell Decken, denn in den Bergen sei es sehr kalt. Kleidung für ältere Menschen werde dagegen kaum gebraucht, denn der Altersdurchschnitt in Marokko liegt bei gerade einmal 29 Jahren.



Die Stimmung der Helfer ist gedrückt, fast jeder kennt Betroffene des Erdbebens. Die Marokkanische Initiative bietet auch therapeutische Unterstützung an. „Die Leute können hier weinen und auch Kinder können einen Ort zum Trauern finden“, sagt Hamad Nasser. Die Empathie der Menschen hier im Nachbarschaftshaus sei sehr groß.

Am Mittwoch wird entschieden, was mit den bisher gesammelten Geldspenden gemacht wird. Hamad Nasser will vorschlagen, das Geld an eine große Hilfsorganisation zu spenden. Zur Auswahl stehen unter anderem die Hilfsorganisationen „Medico International“ oder „Hilfe für Erdbebenopfer“. Er bedauert die aktuelle Zurückhaltung der marokkanischen Regierung, Hilfsangebote anzunehmen. Eine Monarchie, wie sie in Marokko besteht, möchte vermutlich selbst in der Lage sein, die Probleme zu beheben, so seine Vermutung.

Die offizielle Begründung der marokkanischen Regierung für die Ablehnung der Hilfe aus Deutschland ist, dass zu viele Helfer aus verschiedenen Ländern zu schwer zu koordinieren seien. Das marokkanische Innenministerium wolle auf Hilfsangebote zurückkommen, „wenn sich der Bedarf ändern sollte“. Bisher wurden Hilfsangebote von vier anderen Ländern angenommen: Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate. So sind etwa Rettungseinheiten aus Spanien und Großbritannien mit Suchhunden im Einsatz.

Imane ist von der Hilfsaktion und dem Einsatz der Helfenden in Berlin begeistert. „Viel besser als das, was der König macht.“ Das Staatsoberhaupt, König Mohammed VI., soll sich laut Medienberichten zum Zeitpunkt des Erdbebens in Paris aufgehalten haben. „Der König soll etwas für die Erdbebenopfer tun“, sagt sie, „Marokko ist immerhin reich.“ Ihre Mutter und die Menschen im Dorf hätten schon Tage vor dem Erdbeben gespürt, dass es kommen wird. Trotzdem sei nichts gemacht worden.